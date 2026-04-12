Notes des joueurs de Chelsea face à Man City : Cole Palmer est à nouveau en difficulté, et les erreurs de Moises Caicedo et Andrey Santos alourdissent la journée noire des Blues

Chelsea a ouvert le score dès la 16e minute : après avoir slalomé entre plusieurs défenseurs de City, Joao Pedro a servi Marc Cucurella qui a conclu l'action, mais le but a été refusé pour un hors-jeu très serré.

Cinq minutes après le coup d’envoi de la seconde période, les locaux ont cédé. Un centre délicieux de Rayan Cherki a trouvé l’arrière gauche Nico O’Reilly, qui avait échappé au marquage d’Andrey Santos et a ouvert le score d’une tête puissante.

Peu après, les Blues concédaient un deuxième but : bien lancé par Cherki sur corner, Marc Guehi se glissait entre deux défenseurs avant de loger le ballon dans le coin inférieur d’une frappe d’attaquant.

La situation s’est ensuite dégradée pour les hommes de Rosenior, City inscrivant un troisième but : Moisés Caicedo a perdu le ballon bêtement à l’entrée de sa propre surface, offrant à Jérémy Doku le loisir de glisser le ballon au premier poteau et de battre Robert Sánchez.

Après huit minutes de temps additionnel, l’après-midi cauchemar des Blues prenait fin sous les sifflets d’un public qui n’avait pas déserté prématurément les tribunes de Stamford Bridge.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...