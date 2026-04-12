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Notes des joueurs de Chelsea face à Man City : Cole Palmer est à nouveau en difficulté, et les erreurs de Moises Caicedo et Andrey Santos alourdissent la journée noire des Blues

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Chelsea
FEATURES
Chelsea vs Manchester City
Premier League
C. Palmer
M. Caicedo
A. Santos

Chelsea compte désormais quatre points de retard sur la cinquième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions de Premier League, après s'être incliné 3-0 à domicile face à Manchester City dimanche. La victoire de Liverpool contre Fulham samedi obligeait les Blues à s'imposer pour rester au contact de leurs rivaux du top 5, mais l'équipe de Liam Rosenior s'est effondrée en seconde période à Stamford Bridge et ne dispose plus que de trois points d'avance sur la zone de relégation.

Chelsea a ouvert le score dès la 16e minute : après avoir slalomé entre plusieurs défenseurs de City, Joao Pedro a servi Marc Cucurella qui a conclu l'action, mais le but a été refusé pour un hors-jeu très serré.

Cinq minutes après le coup d’envoi de la seconde période, les locaux ont cédé. Un centre délicieux de Rayan Cherki a trouvé l’arrière gauche Nico O’Reilly, qui avait échappé au marquage d’Andrey Santos et a ouvert le score d’une tête puissante.

Peu après, les Blues concédaient un deuxième but : bien lancé par Cherki sur corner, Marc Guehi se glissait entre deux défenseurs avant de loger le ballon dans le coin inférieur d’une frappe d’attaquant.

La situation s’est ensuite dégradée pour les hommes de Rosenior, City inscrivant un troisième but : Moisés Caicedo a perdu le ballon bêtement à l’entrée de sa propre surface, offrant à Jérémy Doku le loisir de glisser le ballon au premier poteau et de battre Robert Sánchez.

Après huit minutes de temps additionnel, l’après-midi cauchemar des Blues prenait fin sous les sifflets d’un public qui n’avait pas déserté prématurément les tribunes de Stamford Bridge.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (5/10) :

    Il a réalisé quelques arrêts de routine en première période avant la débâcle, puis a exaspéré les supporters en renvoyant trois longs dégagements directement vers son homologue Gianluigi Donnarumma.

    Malo Gusto (5/10) :

    Les défenseurs de Chelsea, dont Gusto, ne peuvent être tenus pour entièrement responsables des trois buts encaissés ; il a d’ailleurs bien contenu Doku jusqu’à ce que Caicedo lui offre l’occasion de marquer le troisième but de City. Remplacé par Acheampong en fin de match.

    Wesley Fofana (6/10) :

    Fofana s’est parfois montré plus gênant qu’utile, mais il a livré une performance honorable, avec plusieurs dégagements de la tête qui ont neutralisé Erling Haaland.

    Jorrel Hato (6/10) :

    Il s’est également interposé à plusieurs reprises au bon moment pour empêcher Haaland de tirer au but.

    Marc Cucurella (6/10) :

    Il n’a pas fui son duel avec Antoine Semenyo et s’est vu refuser un but pour un hors-jeu très serré. Si ce but avait été validé, Chelsea n’aurait peut-être pas connu un effondrement aussi retentissant.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Milieu de terrain

    Moisés Caicedo (3/10) :

    Le milieu défensif de Chelsea a encore une fois déçu dans un match crucial : une erreur inexplicable de sa part a offert à Doku l’occasion d’inscrire le troisième but de City. Il a été remplacé en fin de rencontre par Essugo afin de limiter les dégâts.

    Andrey Santos (3/10) :

    Le duo Caicedo-Santos s’est avéré redondant en phase de possession. Il a abandonné O’Reilly au marquage sur le premier centre, offrant à City l’ouverture du score. Remplacé par Lavia.

    Cole Palmer (5/10) :

    Il s’est souvent replié très bas pour épauler le milieu de terrain, sans toutefois se montrer réellement menaçant dans le dernier tiers. Il a été hué par des supporters qui avaient l’habitude de l’acclamer dans le secteur visiteurs.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Estevao Willian (4/10) :

    Il n’a jamais réussi à entrer dans le match, malgré ses récentes performances prometteuses avec Chelsea. Un carton jaune reçu dès le début de la rencontre pour avoir dégagé le ballon constitue à la fois son seul fait marquant et son principal point faible. Remplacé par Garnacho.

    Joao Pedro (5/10) :

    Il a fait preuve de l’audace et de l’ambition nécessaires pour tenter de créer la surprise, mais ses efforts sont restés vains. Il semblait assez abattu en quittant le terrain pour céder sa place à Delap.

    Pedro Neto (5/10) :

    Très actif en première période, il s’est éteint après la pause.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN CITYAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Romeo Lavia (5/10) :

    Il a remplacé Santos mais n’a guère pesé sur la rencontre face à son ancien club.

    Alejandro Garnacho (5/10) :

    Entré en jeu à la place d'Estevao, il n'a pas réussi à se démarquer.

    Liam Delap (N/A) :

    Il est entré en jeu pour les dix dernières minutes contre son ancien club, remplaçant Pedro.

    Dario Essugo (N/A) :

    A remplacé Caicedo pour ses débuts en Premier League.

    Josh Acheampong (N/A) :

    A remplacé Gusto en fin de match.

    Liam Rosenior (5/10) :

    Par moments, Chelsea semblait avoir pris les commandes de la rencontre ; cette impression s’est toutefois dissipée dès que City a ouvert le score.

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