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Enzo Fernandez Chelsea HICGetty Images
Tom Maston

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Notes des joueurs de Chelsea face à Liverpool : Moisés Caicedo et Marc Cucurella se sont distingués, tandis que la vivacité d’Enzo Fernández a permis aux Blues de mettre fin à leur série de défaites

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E. Fernandez
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Liverpool vs Chelsea

Chelsea a mis fin à sa série de défaites en Premier League en revenant au score pour arracher le match nul 1-1 à Liverpool samedi. Un coup franc d'Enzo Fernandez a permis à l'équipe de Calum McFarlane de ramener un point du Merseyside, mais ses espoirs de se qualifier pour la Ligue des champions en terminant à la sixième place s'amenuisent de plus en plus, après avoir manqué de remporter cette victoire dont elle avait tant besoin.

Comme déjà arrivé cette saison, Chelsea a rapidement été mené au score : Ryan Gravenberch a ouvert le score d’une frappe enroulée à 20 mètres. Les locaux auraient même pu doubler la mise, mais Virgil van Dijk, seul au second poteau, a tiré au-dessus après un centre, manquant une occasion en or.

Les Blues se sont ensuite progressivement remis dans le match, et Marc Cucurella a contraint Giorgi Mamardashvili à une première parade d’un tir en angle après avoir débordé la défense des Reds. Le portier géorgien n’a toutefois rien pu faire sur le coup franc rasant de Fernandez, la course de Wesley Fofana vers le premier poteau ayant suffisamment perturbé Mamardashvili pour que le ballon se loge dans le coin inférieur.

Fernandez a contraint Mamardashvili à une nouvelle parade juste avant la mi-temps, puis Chelsea a maintenu la pression après la pause ; Cole Palmer a même vu son but refusé pour un hors-jeu millimétré de Cucurella. Ce coup du sort a toutefois réveillé Liverpool : après l’annulation d’un but de Curtis Jones, Dominik Szoboszlai a d’abord été contré par Filip Jorgensen puis a frappé le poteau depuis l’entrée de la surface.

Van Dijk a ensuite expédié une tête sur la barre alors que les hommes d’Arne Slot cherchaient en vain la victoire. Au final, les deux équipes ont dû se contenter d’un point.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Anfield...

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CHELSEAAFP

    Gardien de but et défense

    Filip Jorgensen (5/10) :

    Il pourrait estimer qu’il aurait pu mieux faire sur le but de Gravenberch, tandis que ses choix avec le ballon aux pieds étaient pour le moins discutables. Il a toutefois réalisé un bel arrêt pour priver Szoboszlai d’un but en deuxième période.

    Malo Gusto (4/10) :

    Il n’a pas réussi à contenir Ngumoha, qui l’a parfois mené en bateau, et n’a apporté peu de choses offensivement.

    Wesley Fofana (6/10) :

    Il a tenu Gakpo en respect, l’attaquant de Liverpool ne s’étant guère montré menaçant. Sa course intelligente vers le but a contribué à l’égalisation de Fernandez.

    Levi Colwill (8/10) :

    De retour dans le onze de départ pour la première fois depuis sa guérison d’une rupture des ligaments croisés, il a fait preuve de sang-froid, réalisant plusieurs interventions défensives et des tacles bien sentis, même s’il ne semblait pas encore à 100 % de sa forme.

    Jorrel Hato (6/10) :

    Dépassé à plusieurs reprises par la vitesse de Frimpong, notamment lors de l’action qui lui a valu un carton jaune. Une performance correcte par ailleurs.

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    Milieu de terrain

    Andrey Santos (5/10) :

    Il aurait pu sortir plus vite sur Gravenberch pour l’empêcher d’ouvrir le score. Sobre et précis dans l’entrejeu, il n’a toutefois pas pris suffisamment de risques avant d’être remplacé à l’heure de jeu.

    Moisés Caicedo (8/10) :

    Il a mis un peu de temps à se mettre en route, mais a commencé à imposer sa loi vers la mi-temps de la première période. Certaines de ses passes en profondeur ont été exceptionnelles pour lancer Cucurella dans le dos de la défense, tandis qu’il a brillamment lu le jeu pour récupérer le ballon.

    Enzo Fernández (6/10) :

    Il a trop souvent joué vers l’arrière lorsqu’il récupérait le ballon dans le dernier tiers. Son coup franc astucieux a toutefois porté ses fruits en permettant l’égalisation.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Cole Palmer (5/10) :

    Il a certes réalisé quelques belles touches de balle, mais il a trop souvent dû descendre bas sur le terrain pour se montrer influent.

    Joao Pedro (6/10) :

    Il a réalisé plusieurs belles percées derrière Konaté, sans succès. Il a tiré au-dessus alors qu’il disposait enfin d’une occasion de but à 15 minutes de la fin.

    Marc Cucurella (8/10) :

    Il a donné du fil à retordre à Jones en se glissant régulièrement derrière l’arrière latéral de fortune. Il a contraint Mamardashvili à une parade difficile lors d’un match où il a constitué une menace constante dans un rôle inhabituel.

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Reece James (6/10) :

    Solide dans l’entrejeu après être entré en jeu à l’heure de jeu.

    Calum McFarlane (7/10) :

    Malgré le départ laborieux de son équipe, l’entraîneur par intérim mérite d’être félicité pour avoir positionné Cucurella plus haut sur le terrain, tant l’impact de l’Espagnol a été notable. Il aurait toutefois pu multiplier les changements en seconde période afin de forcer la décision.

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