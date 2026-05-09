Comme déjà arrivé cette saison, Chelsea a rapidement été mené au score : Ryan Gravenberch a ouvert le score d’une frappe enroulée à 20 mètres. Les locaux auraient même pu doubler la mise, mais Virgil van Dijk, seul au second poteau, a tiré au-dessus après un centre, manquant une occasion en or.

Les Blues se sont ensuite progressivement remis dans le match, et Marc Cucurella a contraint Giorgi Mamardashvili à une première parade d’un tir en angle après avoir débordé la défense des Reds. Le portier géorgien n’a toutefois rien pu faire sur le coup franc rasant de Fernandez, la course de Wesley Fofana vers le premier poteau ayant suffisamment perturbé Mamardashvili pour que le ballon se loge dans le coin inférieur.

Fernandez a contraint Mamardashvili à une nouvelle parade juste avant la mi-temps, puis Chelsea a maintenu la pression après la pause ; Cole Palmer a même vu son but refusé pour un hors-jeu millimétré de Cucurella. Ce coup du sort a toutefois réveillé Liverpool : après l’annulation d’un but de Curtis Jones, Dominik Szoboszlai a d’abord été contré par Filip Jorgensen puis a frappé le poteau depuis l’entrée de la surface.

Van Dijk a ensuite expédié une tête sur la barre alors que les hommes d’Arne Slot cherchaient en vain la victoire. Au final, les deux équipes ont dû se contenter d’un point.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Anfield...