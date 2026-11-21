Emiliano Martinez : 5/10

Il a repoussé deux tentatives de Calvert-Lewin en première période pour maintenir Chelsea dans le match. Il a été totalement abandonné par sa défense sur les troisième et quatrième buts de Leeds, alors que l’organisation devant lui avait disparu.

Josh Acheampong : 5/10

Il a affiché ses intentions dès la neuvième minute avec une frappe lointaine, mais a peiné à suivre les déplacements d’Okafor sur le flanc. Remplacé par Malo Gusto à la 73e minute.

Wesley Fofana : 4/10

Il a remporté plusieurs duels aériens, sans parvenir à organiser la défense face aux transitions rapides de Leeds. Sa faute commise sous le coup de la frustration à la 74e minute a résumé un après-midi décousu.

Levi Colwill : 5/10

Précis dans ses passes, il s’est aussi projeté pour se montrer dangereux dans la surface adverse, où une tête puis une frappe tardive ont été contrées. Il n’a pas réussi à empêcher Calvert-Lewin de peser dans l’axe grâce à son jeu dos au but.

Pep Chavarria : 4/10

Les montées incessantes de Jayden Bogle sur le flanc gauche l’ont contraint à rester en retrait. Il a peu apporté offensivement avant de céder sa place à Geovany Quenda en fin de match.