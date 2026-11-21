Chelsea a bien débuté en exerçant un pressing haut et a pris l’avantage à la 25e minute grâce à Emegha. Trois minutes plus tard, Okafor a toutefois profité des espaces béants dans sa défense pour égaliser.
La blessure précoce de Caicedo a privé le milieu de terrain de son rempart défensif. Après la pause, une main de Rogers a offert un penalty à Calvert-Lewin, qui a donné l’avantage à Leeds. Contrainte de courir après le score avec une défense haute, l’équipe d’Alonso s’est fait surprendre en contre : Okafor a de nouveau marqué à la 58e minute, avant qu’Aaronson ne scelle la déroute (1-4) dans le temps additionnel.