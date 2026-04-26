Chelsea semblait avoir retrouvé toute son énergie après le limogeage de Liam Rosenior en milieu de semaine et le retour de son meilleur buteur, João Pedro, dans le onze de départ. Pourtant, c’est Leeds qui se créait la première occasion franche : Robert Sánchez réalisait un arrêt réflexe sublime pour repousser une frappe de Brenden Aaronson en face à face, un quart d’heure après le coup d’envoi.

Les Blues ont ouvert le score juste avant la mi-temps de la première période, après que Pedro eut frappé l’intérieur du poteau. Exploitant une erreur de Pascal Struijk, Pedro Neto a adressé un centre précis que Fernandez a coupé de la tête pour battre Meslier, inscrivant ainsi l’unique but de la rencontre. Peu après, Dominic Calvert-Lewin – récemment victime d’une tirade de cheveux contre Manchester United – a évité de justesse un carton rouge après consultation de la VAR, bien qu’il ait semblé tirer les boucles de Marc Cucuralla.

Comme prévu, Leeds est reparti pied au plancher en seconde période, mais les Blues ont tenu bon malgré une série d’occasions, dont une frappe puissante d’Anton Stach repoussée par Sanchez et un coup franc de l’Allemand qui a frôlé le poteau. Les Blues ont tenu bon, et McFarlane se prépare déjà à défier Pep Guardiola pour la deuxième fois cette saison en finale.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Wembley...