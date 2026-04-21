Goal.com
En direct
Liam Rosenior Chelsea Brighton ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traduit par

Notes des joueurs de Chelsea face à Brighton : Liam Rosenior est à court d’idées… et le temps presse ! Les Blues, en plein naufrage, s’inclinent encore une fois alors qu’Enzo Fernández, malgré le brassard de capitaine, n’a pas convaincu

Player ratings
Chelsea
Premier League
FEATURES
Brighton vs Chelsea
Brighton
L. Rosenior
E. Fernandez

La descente de Chelsea vers la médiocrité du milieu de tableau sous la houlette de Liam Rosenior s'est poursuivie mardi soir à Brighton, où les Blues, en manque d'efficacité, ont subi une défaite embarrassante 3-0 à l'Amex. Après quatre défaites consécutives en Premier League sans marquer le moindre but, les Londoniens, alors cinquièmes, s'étaient rendus sur la côte sud dans l'espoir de raviver leurs chances de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Ils occupent désormais la sixième place, après avoir laissé Brighton les dépasser avec une facilité déconcertante.

Malgré l’enjeu majeur pour Chelsea, l’équipe de Rosenior a abordé la rencontre sans véritable urgence et a rapidement concédé l’ouverture du score, dès la 3^e minute : Ferdi Kadioglu a conclu depuis l’intérieur de la surface après un corner mal repoussé par les Blues. Même ce coup de semonce n’a pas réveillé les visiteurs, auteurs d’un seul tir durant une première période bien terne.

Un timide sursaut a suivi la pause, mais le deuxième but de Brighton, inscrit par Jack Hinshelwood à la 56^e minute après une nouvelle erreur défensive, a rapidement éteint tout espoir de remontée. Le calvaire des Blues s’est conclu lorsque Danny Welbeck, entré en jeu, a fixé le score à 3-0 dans le temps additionnel.

Ci-dessous, GOAL attribue des notes à tous les Blues présents à l’Amex, alors que les « champions du monde » en titre ont subi leur cinquième défaite consécutive sans marquer, une première depuis 1912…

  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (4/10) :

    Il a réalisé quelques arrêts importants en début de match, avant de s'en sortir à bon compte après une passe catastrophique, sans aucune pression, dans sa surface, qui aurait vraiment dû aboutir à un but.

    Malo Gusto (4/10) :

    Incapable d’apporter offensivement, il a tenté, sans conviction, d’intercepter le ballon face à Kaoru Mitoma, qui l’a aisément effacé, symbole d’un manque de combativité flagrant.

    Trevoh Chalobah (5/10) :

    Il a réalisé un dégagement réflexe sur sa ligne pour empêcher Jack Hinshelwood de faire 2-0 après une passe hasardeuse de Sanchez, puis a tenté de prendre les initiatives en seconde période.

    Wesley Fofana (3/10) :

    Partout et nulle part à la fois lors du premier acte, il a logiquement cédé sa place à la mi-temps après avoir récolté un carton jaune juste avant la pause pour une tirade désespérée sur le maillot de Giorginio Rutter, symbole de sa frustration.

    Jorrel Hato (5/10) :

    L’un des rares Blues à faire preuve de combativité et de cœur, le Néerlandais a réussi plusieurs tacles et a bien conservé le ballon.

    • Publicité
  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Pedro Neto (4/10) :

    Très actif, le Portugais a donné l’impression de pouvoir faire la différence sans jamais y parvenir.

    Moisés Caicedo (3/10) :

    Une prestation lamentable pour un milieu de terrain recruté 100 millions de livres. Si l’Équatorien a bien récupéré quelques ballons, il s’est fait subtiliser le cuir avec une facilité déconcertante par Rutter sur le deuxième but de Brighton.

    Romeo Lavia (4/10) :

    Une titularisation rare pour ce Belge sujet aux blessures. S'il a fait preuve de simplicité dans ses passes, il est resté spectateur la plupart du temps et a été remplacé à la 72e minute.

    Marc Cucurella (4/10) :

    Aligné dans un rôle plus offensif sur l’aile gauche, l’Espagnol a connu une soirée désastreuse. Tout comme Sanchez et Caicedo, il a été hué à chaque touche de balle et a passé la majeure partie du match à râler contre tout et tout le monde.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Attaque

    Enzo Fernández (3/10) :

    De retour dans le onze après sa suspension, il a immédiatement repris le brassard de capitaine, ce qui illustre à quel point Chelsea est aujourd’hui une caricature de lui-même. L’Argentin, qui semble désormais vouloir quitter le club, n’a brillé que par une unique passe décisive, preuve d’une performance bien terne.

    Liam Delap (3/10) :

    Liam Delap (3/10) : João Pedro étant toujours absent pour blessure, l’ancien n°9 d’Ipswich a de nouveau mené l’attaque. Malgré un engagement physique indéniable, son niveau reste clairement insuffisant pour le plus haut niveau. Il a cédé sa place à 18 minutes de la fin, alors que son équipe cherchait désespérément l’ouverture du score.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Alejandro Garnacho (4/10) :

    Entré en jeu à la mi-temps, il a occupé son poste habituel sur l’aile gauche, mais, comme souvent, il n’a rien apporté à l’équipe.

    Marc Guiu (5/10) :

    Il a remplacé Delap en attaque à un peu moins de 20 minutes de la fin et s’est montré légèrement plus vif que l’Anglais.

    Dario Essugo (non noté) :

    Le Portugais a remplacé Lavia lors d’un double changement simultané avec Guiu.

    Josh Acheampong (N/A) :

    Il a remplacé Gusto dans le temps additionnel, pour une raison inconnue.

    Liam Rosenior (2/10) :

    Ses jours sont comptés. Si Rosenior n’est pas directement responsable de la culture toxique qui gangrène le club, il a aggravé la situation en anéantissant les maigres espoirs de qualification en Ligue des champions de Chelsea. Son schéma en 4-4-1-1 s’est révélé un échec retentissant, et l’impression dominante est qu’il a perdu le vestiaire – s’il l’a jamais vraiment eu.

FA Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds crest
Leeds
LEE
Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Brighton crest
Brighton
BHA