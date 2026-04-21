Malgré l’enjeu majeur pour Chelsea, l’équipe de Rosenior a abordé la rencontre sans véritable urgence et a rapidement concédé l’ouverture du score, dès la 3^e minute : Ferdi Kadioglu a conclu depuis l’intérieur de la surface après un corner mal repoussé par les Blues. Même ce coup de semonce n’a pas réveillé les visiteurs, auteurs d’un seul tir durant une première période bien terne.

Un timide sursaut a suivi la pause, mais le deuxième but de Brighton, inscrit par Jack Hinshelwood à la 56^e minute après une nouvelle erreur défensive, a rapidement éteint tout espoir de remontée. Le calvaire des Blues s’est conclu lorsque Danny Welbeck, entré en jeu, a fixé le score à 3-0 dans le temps additionnel.

Ci-dessous, GOAL attribue des notes à tous les Blues présents à l’Amex, alors que les « champions du monde » en titre ont subi leur cinquième défaite consécutive sans marquer, une première depuis 1912…