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Notes des joueurs de Chelsea contre Tottenham : Enzo Fernández a répondu présent et Cole Palmer a brillé de mille feux ; les stars des Blues ont envoyé un message à Xabi Alonso et maintenu les Spurs sous pression

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E. Fernandez
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Chelsea vs Tottenham

Chelsea a maintenu Tottenham sous pression jusqu’à la dernière journée de Premier League grâce à une victoire 2-1 arrachée mardi face à ses rivaux londoniens. Portés par un Enzo Fernández des grands soirs, les Blues ont enfin rompu leur série de sept matches sans succès. L’Argentin a d’abord ouvert le score d’une lourde frappe lointaine en première période, avant de servir sur un plateau Andrey Santos en seconde, permettant ainsi à son équipe de conserver un mince espoir de qualification européenne.

Les Spurs ont d’emblée imposé leur rythme et ont failli ouvrir le score dès l’entame, Mathys Tel voyant sa tête plongeante heurter le poteau à six mètres des buts, dès la 11e minute. Les locaux ont répondu en touchant à leur tour le montant sur un coup franc d’Enzo, puis Cole Palmer, très vif, a vu sa frappe enroulée, tirée avec désinvolture, repoussée par le gardien sur le poteau.

Les Blues ont toutefois ouvert le score peu après : Fernandez a enroulé une frappe lobée des trente mètres qui a trompé Antonin Kinsky, apparemment masqué sur la trajectoire. Juste avant la mi-temps, Palmer a failli doubler la mise, mais son tir rasant a frôlé le poteau.

À la surprise générale, Tottenham ne réagit guère après la pause. Les Blues doublent la mise lorsque Randal Kolo Muani commet une erreur au milieu de terrain, permettant à Fernandez de lancer un centre en profondeur que Santos convertit à bout portant.

Les Spurs ont bien réduit l’écart grâce à Richarlison peu après, mais les Londoniens du nord n’ont pas réussi à inscrire le but qui leur aurait assuré le maintien en Premier League lors d’une fin de match décousue.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sánchez (6/10) :

    Il a repoussé sans difficulté les rares tirs cadrés des Spurs, mais il n'a rien pu faire sur le but encaissé.

    Josh Acheampong (6/10) :

    Il a réalisé des récupérations très importantes lors d’un duel acharné contre Tel et a également réussi à se projeter vers l’avant. Il a obtenu un coup franc grâce à un jeu astucieux après la pause.

    Wesley Fofana (6/10) :

    Il a réalisé de nombreux dégagements et interceptions, même s’il s’est retrouvé un peu isolé sur le but.

    Jorrel Hato (7/10) :

    Prestation une nouvelle fois très mature. Il a réalisé un tacle décisif sur Maddison en fin de match, probablement crucial pour préserver la victoire.

    Marc Cucurella (5/10) :

    Il a bien débordé pour se placer en position de centre, mais son mauvais dégagement de la tête a été puni par Richarlison.

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  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Andrey Santos (7/10) :

    Il a livré un duel physique intense avec l’ancien Blues Gallagher et a conclu avec intelligence pour doubler l’écart.

    Moisés Caicedo (6/10) :

    A délivré une passe en profondeur de grande qualité pour transpercer la défense des Spurs en première mi-temps et a bien orchestré le jeu.

    Cole Palmer (7/10) :

    Par moments, il a retrouvé son meilleur niveau avec des touches de balle sublimes, notamment lors de l’action qui a mené au but d’Enzo. Son tir a frôlé le poteau. Il adore jouer contre Tottenham.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Pedro Neto (7/10) :

    Il s'est montré incisif et a délivré une passe décisive toute simple pour Enzo, même s'il s'est un peu effacé par la suite. Il a toutefois joué un rôle dans le deuxième but.

    Liam Delap (6/10) :

    Très actif, il n’a cessé de presser mais reste muet devant le but. Il a toutefois tenté sa chance sur une demi-occasion avant de recevoir son habituel carton jaune.

    Enzo Fernández (8/10) :

    Il a surgi dans la surface pour marquer, même si le gardien aurait dû faire mieux. Il a réalisé de belles passes en profondeur et sa passe décisive amortie était magnifique.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Trevoh Chalobah (6/10) :

    Un renfort défensif qui a rempli sa mission.

    Mamadou Sarr (6/10) :

    A réalisé quelques belles actions et a contribué à assurer la victoire.

    Alejandro Garnacho (N/A) :

    Entré en fin de match pour faire tourner le chronomètre. Une mauvaise passe aurait pu être sanctionnée.

    Shim Mheuka (N/A) :

    Même constat pour ce produit du centre de formation.

    Dario Essugo (N/A) :

    A apporté de la fraîcheur en fin de match au milieu de terrain.

    Calum McFarlane (7/10) :

    Une belle victoire pour son dernier match à domicile. Chelsea a dominé pendant de longues périodes, même si la gestion du match a laissé à désirer. Mais dans un derby, seul le résultat compte.

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