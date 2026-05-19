Notes des joueurs de Chelsea contre Tottenham : Enzo Fernández a répondu présent et Cole Palmer a brillé de mille feux ; les stars des Blues ont envoyé un message à Xabi Alonso et maintenu les Spurs sous pression

Les Spurs ont d’emblée imposé leur rythme et ont failli ouvrir le score dès l’entame, Mathys Tel voyant sa tête plongeante heurter le poteau à six mètres des buts, dès la 11e minute. Les locaux ont répondu en touchant à leur tour le montant sur un coup franc d’Enzo, puis Cole Palmer, très vif, a vu sa frappe enroulée, tirée avec désinvolture, repoussée par le gardien sur le poteau.

Les Blues ont toutefois ouvert le score peu après : Fernandez a enroulé une frappe lobée des trente mètres qui a trompé Antonin Kinsky, apparemment masqué sur la trajectoire. Juste avant la mi-temps, Palmer a failli doubler la mise, mais son tir rasant a frôlé le poteau.

À la surprise générale, Tottenham ne réagit guère après la pause. Les Blues doublent la mise lorsque Randal Kolo Muani commet une erreur au milieu de terrain, permettant à Fernandez de lancer un centre en profondeur que Santos convertit à bout portant.

Les Spurs ont bien réduit l’écart grâce à Richarlison peu après, mais les Londoniens du nord n’ont pas réussi à inscrire le but qui leur aurait assuré le maintien en Premier League lors d’une fin de match décousue.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...