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Palmer Pedro Estevao Chelsea GFXGetty/GOAL

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Notes des joueurs de Chelsea contre Port Vale : João Pedro et Estêvão mènent les Blues, en difficulté, en demi-finales de la FA Cup, mais Cole Palmer voit ses espoirs s'envoler alors que sa disette s'étend à sept matchs

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Chelsea
C. Palmer
J. Pedro
Estevao
FA Cup
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Chelsea vs Port Vale

Chelsea a mis de côté une semaine marquée par la controverse pour écraser Port Vale lors de son quart de finale de la FA Cup, s'imposant 7-0 à Stamford Bridge samedi afin d'éviter une surprise en Coupe. Les Blues ont été plongés dans la crise après que l'entraîneur Liam Rosenior a confirmé que le vice-capitaine Enzo Fernandez avait été suspendu pour deux matchs en raison de ses déclarations concernant un éventuel transfert au Real Madrid, tandis que Marc Cucurella a également été réprimandé pour avoir tenu des propos similaires au sujet de Barcelone et critiqué la stratégie de réussite mise en place par la direction du club.

Il n'a fallu qu'un peu plus de 60 secondes à Chelsea pour ouvrir le score. Un corner tiré vers l'intérieur par Pedro Neto a atterri dans une surface de réparation bondée, et le gardien de Port Vale, Joe Gauci, n'a pu que repousser le ballon vers Jorrel Hato, qui a immédiatement décoché une frappe à ras de terre qui a trompé plusieurs défenseurs sur la ligne.

À la mi-temps, les Blues ont doublé leur avance. Neto était à nouveau au cœur de l'action, se démarquant de l'arrière latéral Liam Gordon pour reprendre un ballon en profondeur d'Andrey Santos, avant de centrer pour Joao Pedro qui a contrôlé, pivoté et conclu à bout portant.

Chelsea a inscrit un troisième but peu avant la mi-temps. Malo Gusto a fait irruption dans la surface de Port Vale sur une course tardive et a vu son tir puissant repoussé par Gauci, mais Cole Palmer était là pour dévier le rebond sur Jordan Gabriel, ce qui a été comptabilisé comme un but contre son camp.

Estevao aurait dû marquer le quatrième but de Chelsea après la pause, après que ses compatriotes Pedro et Santos aient combiné à l'entrée de la surface avant de lancer l'ailier, qui a frappé l'extérieur du poteau. Mais le but suivant de Chelsea n'a pas tardé à venir à la 57e minute, sur le deuxième centre d'un corner, le centre taquin de Gusto étant repris de la tête par Tosin Adarabioyo dans le coin inférieur du but.

Estevao a de nouveau touché le poteau alors que Chelsea ne montrait aucune pitié et tenait à alourdir le score, le Brésilien servant Santos sur un corner pour le cinquième but des locaux à l'approche des 20 dernières minutes.

Lorsque Estevao a finalement trouvé le chemin des filets, son but a été refusé pour un hors-jeu signalé tardivement. Hato a repéré la course d'Alejandro Garnacho dans une zone dangereuse, et bien qu'il ait touché le poteau, le n° 41 de Chelsea a repris le rebond avant que l'arbitre ne siffle. Cependant, une vérification par la VAR a confirmé qu'Estevao était bien en position de jeu et son but lui a finalement été accordé.

Chelsea a encore eu le temps d'inscrire un septième but lorsque Tyler Magloire a fait faute sur Garnacho, qui s'est chargé de transformer le penalty en trompant Gauci pour clore le score.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (6/10) :

    Il n'a pas eu un seul arrêt à effectuer. À l'aise et serein avec le ballon aux pieds.

    Malo Gusto (9/10) :

    Très impliqué alors que Chelsea prenait rapidement l'avantage et ne regardait plus en arrière. Il a surgi dans la surface après s'être frayé un chemin jusqu'au dernier tiers, provoquant le but contre son camp de Gabriel, avant d'adresser un centre parfait à Tosin qui a marqué de la tête. A permis à Acheampong de se reposer.

    Wesley Fofana (6/10) :

    Une journée calme et sans histoire pour ce défenseur de Chelsea qui s'est souvent retrouvé en difficulté cette saison.

    Tosin Adarabioyo (8/10) :

    S'est montré un peu plus audacieux dans ses passes face à une équipe de division inférieure. S'est élevé haut pour marquer de la tête le quatrième but de Chelsea de la journée et son septième pour le club depuis son arrivée en 2024.

    Jorrel Hato (8/10) :

    A inscrit son deuxième but pour Chelsea après seulement une minute de jeu, en réagissant le plus vite à un ballon perdu dans la surface de réparation à la suite d'un corner frénétique. A ouvert la défense de Port Vale d'une passe vers Garnacho qui a permis à Estevao de marquer le sixième but.

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  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-PORT VALEAFP

    Milieu de terrain

    Romeo Lavia (6/10) :

    Il a livré une performance plutôt discrète, Santos s'étant montré le plus audacieux des deux milieux centraux de Chelsea. Il n'a toujours pas disputé l'intégralité d'un match pour les Blues depuis son transfert en 2023, après avoir cédé sa place à Kavuma-McQueen.

    Andrey Santos (8/10) :

    Il a pris les rênes en tant que milieu de terrain défensif le plus audacieux de Chelsea, réalisant rapidement que les passes latérales ne permettraient pas de déstabiliser Port Vale et adoptant un jeu plus direct. Il a contribué à la mise en place du but de Pedro, puis a marqué lui-même sur un corner d'Estevao.

    Cole Palmer (6/10) :

    A été capitaine de Chelsea pour la première fois en l'absence de James, blessé, et de Fernandez, suspendu en interne. A dû descendre très bas pour rester impliqué pendant de longues périodes du match. A provoqué un but contre son camp de Gabriel après avoir manqué le cadre sur un tir à bout portant. Remplacé par Essugo.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Attaque

    Pedro Neto (8/10) :

    Il a terminé le match avec une seule passe décisive à son actif, même s'il semblait avoir eu une bien plus grande influence sur le score final. Il a déstabilisé la défense de Port Vale grâce à sa capacité à jouer des deux pieds. Il a été remplacé par Garnacho.

    Joao Pedro (9/10) :

    Il a déconcerté les défenseurs de Port Vale tant en descendant bas qu'en se montrant menaçant dans la surface. Un but magnifique qui a fait le bonheur des spectateurs. Remplacé par Delap.

    Estevao (9/10) :

    Il n'a pas pu influencer le jeu sur le côté gauche, où il a joué toute la première mi-temps, mais il s'est réveillé après la pause lorsqu'il a retrouvé son flanc droit préféré. Il a tiré le corner qui a mené au but de Santos et a marqué le sixième but de Chelsea après plusieurs tentatives.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Alejandro Garnacho (7/10) :

    A remplacé Neto. A touché le poteau alors qu'il aurait probablement dû marquer avant qu'Estevao ne transforme. A obtenu et transformé un penalty dans les dernières minutes.

    Dario Essugo (6/10) :

    A fait sa première apparition à Stamford Bridge, en remplaçant Palmer.

    Liam Delap (5/10) :

    Peu impliqué après avoir remplacé Pedro. Incapable de prendre le dessus sur les rivaux de Stoke City, son ancien club et l'équipe pour laquelle son père Rory est devenu une légende.

    Ryan Kavuma-McQueen (N/A) :

    A fait ses débuts en remplacement de Lavia.

    Josh Acheampong (N/A) :

    Remplacement tardif de Gusto.

    Liam Rosenior (8/10) :

    Si Chelsea avait trébuché ici, la place de Rosenior en tant qu'entraîneur principal aurait été remise en question, surtout au vu du fiasco Fernandez. Les Blues ont livré un résultat et une performance convaincants pour tenir les critiques à distance pour l'instant.

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