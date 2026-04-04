Notes des joueurs de Chelsea contre Port Vale : João Pedro et Estêvão mènent les Blues, en difficulté, en demi-finales de la FA Cup, mais Cole Palmer voit ses espoirs s'envoler alors que sa disette s'étend à sept matchs

Il n'a fallu qu'un peu plus de 60 secondes à Chelsea pour ouvrir le score. Un corner tiré vers l'intérieur par Pedro Neto a atterri dans une surface de réparation bondée, et le gardien de Port Vale, Joe Gauci, n'a pu que repousser le ballon vers Jorrel Hato, qui a immédiatement décoché une frappe à ras de terre qui a trompé plusieurs défenseurs sur la ligne.

À la mi-temps, les Blues ont doublé leur avance. Neto était à nouveau au cœur de l'action, se démarquant de l'arrière latéral Liam Gordon pour reprendre un ballon en profondeur d'Andrey Santos, avant de centrer pour Joao Pedro qui a contrôlé, pivoté et conclu à bout portant.

Chelsea a inscrit un troisième but peu avant la mi-temps. Malo Gusto a fait irruption dans la surface de Port Vale sur une course tardive et a vu son tir puissant repoussé par Gauci, mais Cole Palmer était là pour dévier le rebond sur Jordan Gabriel, ce qui a été comptabilisé comme un but contre son camp.

Estevao aurait dû marquer le quatrième but de Chelsea après la pause, après que ses compatriotes Pedro et Santos aient combiné à l'entrée de la surface avant de lancer l'ailier, qui a frappé l'extérieur du poteau. Mais le but suivant de Chelsea n'a pas tardé à venir à la 57e minute, sur le deuxième centre d'un corner, le centre taquin de Gusto étant repris de la tête par Tosin Adarabioyo dans le coin inférieur du but.

Estevao a de nouveau touché le poteau alors que Chelsea ne montrait aucune pitié et tenait à alourdir le score, le Brésilien servant Santos sur un corner pour le cinquième but des locaux à l'approche des 20 dernières minutes.

Lorsque Estevao a finalement trouvé le chemin des filets, son but a été refusé pour un hors-jeu signalé tardivement. Hato a repéré la course d'Alejandro Garnacho dans une zone dangereuse, et bien qu'il ait touché le poteau, le n° 41 de Chelsea a repris le rebond avant que l'arbitre ne siffle. Cependant, une vérification par la VAR a confirmé qu'Estevao était bien en position de jeu et son but lui a finalement été accordé.

Chelsea a encore eu le temps d'inscrire un septième but lorsque Tyler Magloire a fait faute sur Garnacho, qui s'est chargé de transformer le penalty en trompant Gauci pour clore le score.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...