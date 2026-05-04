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Palmer Cucurella Chelsea Forest GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs de Chelsea contre Nottingham Forest : Cole Palmer et Marc Cucurella livrent des performances honteuses alors que les Blues, catastrophiques, s'inclinent une nouvelle fois, mettant fin à leurs espoirs de terminer dans le top 5

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Chelsea vs Nottingham Forest

Les espoirs de Chelsea d’accrocher le top 5 de la Premier League se sont évanouis lundi, après une prestation honteuse conclue par une défaite 3-1 sur la pelouse de Nottingham Forest. Cole Palmer a manqué son penalty, et la série noire des Blues s’est prolongée à six matchs, faisant désormais planer le risque d’une non-qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Forest a effectué huit changements dans son onze de départ avant le match retour de sa demi-finale de Ligue Europa contre Aston Villa, jeudi, ce qui a fait de Chelsea le grand favori de la rencontre. Pourtant, les Blues ont été punis dès la 98e seconde : Taiwo Awoniyi a ouvert le score d’une tête au second poteau, sur un centre de Dilane Bakwa.

Enzo Fernández a frappé le poteau alors que Chelsea tentait de réagir immédiatement, mais les Blues ont ensuite concédé un deuxième but avant la quinzième minute : Malo Gusto a été sanctionné pour une retenue sur Awoniyi dans la surface, et Igor Jesus a transformé le penalty avec sang-froid.

Juste avant la mi-temps, l’équipe de Calum McFarlane a obtenu une occasion en or de réduire le score, après un choc de têtes impressionnant entre Zach Abbott et Jesse Derry qui a valu un penalty à Chelsea. Après douze minutes d’arrêt pour soigner Derry, qui effectuait ses débuts en Premier League, et l’évacuer sur civière, Palmer a vu sa tentative repoussée par Matz Sels.

Le calvaire s’est poursuivi après la pause : bien servi par le remplaçant Morgan Gibbs-White, qui a pris la défense bleue à revers, Awoniyi a inscrit son deuxième but en poussant le ballon au fond des filets.

João Pedro a vu un but de consolation potentiellement validé puis annulé pour hors-jeu par la VAR, tandis que Palmer se heurtait encore à Sels. Les Blues ont finalement mis fin à leur disette de neuf heures en championnat dans le temps additionnel grâce à une superbe bicyclette de Pedro. Neuvièmes au classement, leurs espoirs d’une qualification européenne s’amenuisent.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Stamford Bridge...

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (5/10) :

    Il n'a pu faire grand-chose sur les buts de Forest, mais s'est montré solide par ailleurs. Il a dû quitter le terrain en raison d'une blessure à la tête en milieu de deuxième mi-temps.

    Malo Gusto (3/10) :

    Il retient bêtement Awoniyi et provoque un penalty. Il porte souvent le ballon au-delà de la ligne médiane sans en tirer parti, jusqu’à ce que son centre permette à Pedro de marquer le but de l’honneur.

    Trevoh Chalobah (4/10) :

    Il a été battu par Awoniyi sur les deux buts de l’attaquant de Forest. Il a réalisé quelques tacles corrects, mais est resté loin de son meilleur niveau.

    Tosin Adarabioyo (4/10) :

    Maladroit face aux déplacements intelligents de Jesus, il a également ralenti le jeu lorsqu’il était en possession du ballon. Remplacé par Colwill à la mi-temps.

    Marc Cucurella (2/10) :

    Une journée catastrophique. Il s’est fait distancer par Bakwa, l’ailier qui a d’abord créé l’ouverture du score d’Awoniyi, puis a délivré le centre qui a conduit au penalty de Forest. L’arrière gauche de Chelsea a semblé déstabilisé par la suite et a régulièrement envoyé le ballon hors des limites du terrain.

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Romeo Lavia (4/10) :

    Forest a trop souvent réussi à se faufiler derrière le milieu de terrain de Chelsea, en raison notamment d’un manque de discipline tactique de Lavia, qui n’a guère pesé sur le jeu avec le ballon. Remplacé juste avant l’heure de jeu par Santos.

    Moises Caicedo (4/10) :

    Il n’a pas réussi à imposer sa loi au milieu de terrain avant de se faire surprendre par la course de Gibbs-White sur l’action menant au troisième but des visiteurs.

    Enzo Fernández (5/10) :

    Malchanceux de voir son tir repoussé par le poteau alors que le score était de 1-0, mais il s'est nettement effacé au fil du match.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Cole Palmer (2/10) :

    Un penalty lamentable qui résume bien son après-midi. Il a envoyé un tir enroulé qui est passé tout près du but, mais le reste de sa prestation a été catastrophique. Que ce soit lié à sa condition physique ou non, il n'est plus que l'ombre de lui-même.

    Joao Pedro (4/10) :

    Son jeu de conservation habituel était aux abonnés absents, et il a évité de justesse un carton pour une simulation désespérée en première période. Déplacé sur le côté gauche après la blessure de Derry, il n’a guère fait mieux jusqu’à ce que son superbe but acrobatique offre aux supporters locaux une raison de se réjouir.

    Jesse Derry (5/10) :

    Malgré plusieurs erreurs défensives en début de rencontre, il a affiché une belle assurance pour ses débuts en Premier League. Il a dû céder sa place peu avant la mi-temps, touché lors de l’action ayant conduit au penalty, et son départ prématuré a laissé planer le doute sur la gravité de sa blessure.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Liam Delap (3/10) :

    Entré en jeu pour Derry peu avant la mi-temps, il a été rapidement neutralisé par la défense de Forest. Il a écopé d’un carton jaune pour contestation, signe d’une frustration grandissante.

    Levi Colwill (4/10) :

    Il a effectué son grand retour attendu après sa rupture des ligaments croisés, mais est apparu clairement rouillé.

    Andrey Santos (5/10) :

    Entré en jeu à la place de Lavia, il s’est contenté de passes simples dans l’entrejeu.

    Filip Jorgensen (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Sanchez, touché, pour le dernier quart d’heure, il n’a toutefois jamais été mis à l’épreuve.

    Calum McFarlane (3/10) :

    On peut comprendre qu’il ait principalement misé sur les joueurs qui s’étaient illustrés lors de la victoire en demi-finale de la FA Cup, mais son équipe ne semblait pas préparée à ce que Forest lui a opposé. Le manque d’options offensives sur le banc rendait peu probables des remplacements susceptibles de changer la donne, et il n’a guère su inspirer ses joueurs pour remonter au score.

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