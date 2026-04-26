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Enzo Fernandez gfxGetty/GOAL
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Notes des joueurs de Chelsea contre Leeds : Enzo Fernández maintient les Blues en course pour la saison ! Le milieu de terrain, sous le feu des critiques, propulse l’équipe de Calum McFarlane en finale de la FA Cup, tandis que Joao Pedro fait toute la différence

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Chelsea vs Leeds

Le Chelsea, désormais sans entraîneur, a maintenu ses chances de sauver sa saison en battant Leeds 1-0 dimanche à Wembley en demi-finale de la FA Cup, grâce à un but de la tête d'Enzo Fernández en première période. L'entraîneur par intérim Calum McFarlane préparera désormais son équipe pour la finale face à Manchester City, programmée en mai.

Chelsea semblait avoir retrouvé toute son énergie après le limogeage de Liam Rosenior en milieu de semaine et le retour de son meilleur buteur, João Pedro, dans le onze de départ. Pourtant, c’est Leeds qui se créait la première occasion franche : Robert Sánchez réalisait une parade sublime pour priver Brenden Aaronson d’un but après un quart d’heure de jeu.

Les Blues ont ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu, après que Pedro eut frappé l’intérieur du poteau. Exploitant une erreur de Pascal Struijk, Pedro Neto a adressé un centre précis que Fernandez a repris de la tête pour battre Meslier. Peu après, un incident a éclaté : Dominic Calvert-Lewin, récemment victime d’une tirade de cheveux contre Manchester United, a échappé de manière controversée à un carton rouge après consultation de la VAR, bien qu’il ait semblé tirer sur les boucles de Marc Cucuralla.

Comme prévu, Leeds est reparti pied au plancher en seconde période, mais les Blues ont résisté à une série d’occasions sans céder : une frappe puissante d’Anton Stach repoussée par Sanchez et un coup franc de l’Allemand qui a frôlé la lucarne. Les Blues ont tenu bon, et McFarlane peut désormais se réjouir à l’idée d’affronter Pep Guardiola pour la deuxième fois cette saison en finale.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Wembley...

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sánchez (7/10) :

    Il n’a effectué que deux arrêts, mais ils étaient décisifs : une première parade face à Aaronson, puis une seconde face à Stach.

    Malo Gusto (7/10) :

    Il s'est rapidement remis d'un choc subi dès la première minute. Audacieux, il est parfois venu en renfort au milieu de terrain.

    Trevoh Chalobah (6/10) :

    Serein balle au pied, il a suscité quelques « olés » dans les tribunes et a apporté une contribution défensive importante.

    Tosin Adarabioyo (6/10) :

    Il a généralement bien contenu Calvert-Lewin et a fait preuve de sa fluidité habituelle dans ses passes depuis l’arrière, même s’il a perdu le ballon à quelques reprises.

    Marc Cucurella (6/10) :

    Il a affiché son agressivité défensive habituelle, mais n’a pas pu apporter beaucoup de dynamisme en attaque, Aaronson le contenant bien.

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  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Moises Caicedo (6/10) :

    Il commet immédiatement une faute dans une zone très dangereuse puis écope d’un carton jaune pour un tacle maladroit. Malgré ces errements, il conserve son sang-froid sous la pression.

    Romeo Lavia (6/10) :

    Il a rempli son rôle sans esbroufe et a montré qu’il résistait au pressing, mais il n’a pas terminé l’intégralité des 90 minutes pour la énième fois.

    Enzo Fernández (7/10) :

    Il n’a pas tremblé sur un simple coup de tête, couronnant une performance très active et indispensable de la part du capitaine suppléant. Il a bien combiné avec Pedro.

  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    Attaque

    Pedo Neto (7/10) :

    Beaucoup plus direct et menaçant que ces derniers temps, il adresse un centre parfait que Enzo conclut de la tête.

    João Pedro (7/10) :

    Il a considérablement amélioré l’attaque en jouant en pivot. Ses jeux de conservation ont été excellents et il a été malchanceux de ne pas marquer, son tir ayant rebondi sur l’intérieur du poteau.

    Alejandro Garnacho (6/10) :

    Il semblait avoir retrouvé un peu de confiance, mais s'est encore engagé dans des impasses et a manqué de finition.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Andrey Santos (6/10) :

    Il a remplacé Lavia et a contribué à maintenir l’efficacité collective.

    Cole Palmer (6/10) :

    A fait preuve d'habileté sur l'aile, mais a reçu un carton jaune pour avoir manifestement fait traîner le jeu.

    Liam Delap (N/A) :

    Entré en jeu dans le temps additionnel.

    Calum McFarlane (8/10) :

    Chelsea a changé de visage depuis le dernier match de Rosenior et méritait sans doute sa place en finale. Le spectacle n'a pas toujours été brillant, mais les Blues ont enfin retrouvé l'engagement qui leur avait fait défaut récemment.

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