Chelsea semblait avoir retrouvé toute son énergie après le limogeage de Liam Rosenior en milieu de semaine et le retour de son meilleur buteur, João Pedro, dans le onze de départ. Pourtant, c’est Leeds qui se créait la première occasion franche : Robert Sánchez réalisait une parade sublime pour priver Brenden Aaronson d’un but après un quart d’heure de jeu.

Les Blues ont ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu, après que Pedro eut frappé l’intérieur du poteau. Exploitant une erreur de Pascal Struijk, Pedro Neto a adressé un centre précis que Fernandez a repris de la tête pour battre Meslier. Peu après, un incident a éclaté : Dominic Calvert-Lewin, récemment victime d’une tirade de cheveux contre Manchester United, a échappé de manière controversée à un carton rouge après consultation de la VAR, bien qu’il ait semblé tirer sur les boucles de Marc Cucuralla.

Comme prévu, Leeds est reparti pied au plancher en seconde période, mais les Blues ont résisté à une série d’occasions sans céder : une frappe puissante d’Anton Stach repoussée par Sanchez et un coup franc de l’Allemand qui a frôlé la lucarne. Les Blues ont tenu bon, et McFarlane peut désormais se réjouir à l’idée d’affronter Pep Guardiola pour la deuxième fois cette saison en finale.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Wembley...