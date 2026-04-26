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Notes des joueurs de Chelsea contre Leeds : Enzo Fernández maintient les Blues en course pour la saison ! Le milieu de terrain, malgré les critiques, propulse l’équipe de Calum McFarlane en finale de la FA Cup, tandis que Joao Pedro fait toute la différence

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Chelsea vs Leeds

Dimanche, à Wembley, un Chelsea sans entraîneur a maintenu ses chances de sauver sa saison en battant Leeds en demi-finale de la FA Cup, grâce à un coup de tête d’Enzo Fernández en première période. L’intérimaire Calum McFarlane prépare désormais son équipe pour la finale face à Manchester City en mai.

Chelsea semblait avoir retrouvé toute son énergie après le limogeage de Liam Rosenior en milieu de semaine et le retour de son meilleur buteur, João Pedro, dans le onze de départ. Pourtant, c’est Leeds qui se créait la première occasion franche : Robert Sánchez réalisait un arrêt réflexe remarquable pour repousser une frappe de Brenden Aaronson en face à face, un quart d’heure après le coup d’envoi.

Les Blues ont ouvert le score juste avant la mi-temps de la première période, après que Pedro eut frappé l’intérieur du poteau. Exploitant une erreur de Pascal Struijk, Pedro Neto a adressé un centre précis que Fernandez a coupé de la tête pour battre Meslier, inscrivant ainsi l’unique but de la rencontre. Peu après, un incident a éclaté : Dominic Calvert-Lewin – lui-même victime d’une tirade de cheveux contre Manchester United récemment – a échappé de manière controversée à un carton rouge après une vérification par la VAR, bien qu’il ait semblé tirer sur les boucles de Marc Cucuralla.

Comme prévu, Leeds est reparti pied au plancher en seconde période, mais les Blues ont tenu bon malgré une série d’occasions, dont une frappe puissante d’Anton Stach repoussée par Sanchez et un coup franc de l’Allemand qui a frôlé le poteau. Les Blues ont tenu bon, et McFarlane se prépare déjà à défier Pep Guardiola pour la deuxième fois cette saison en finale.

GOAL note les joueurs de Chelsea à Wembley...

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (7/10) :

    Il n’a effectué que deux arrêts, mais ils étaient décisifs : d’abord face à Aaronson, puis face à Stach.

    Malo Gusto (7/10) :

    Il s'est rapidement remis d'un choc subi dès la première minute. Toujours audacieux, il s'est replié au milieu de terrain.

    Trevoh Chalobah (6/10) :

    Serein balle au pied, il a suscité quelques « olés » dans les tribunes et a fourni un apport défensif précieux.

    Tosin Adarabioyo (6/10) :

    Il a généralement bien contenu Calvert-Lewin et a fait preuve de sa fluidité habituelle dans ses passes depuis l’arrière, même s’il a perdu le ballon à quelques reprises.

    Marc Cucurella (6/10) :

    Il a affiché son agressivité défensive habituelle, mais n’a pas pu apporter beaucoup de dynamisme en attaque, Aaronson le tenant en haleine.

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  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Moises Caicedo (6/10) :

    Il commet immédiatement une faute dans une zone très dangereuse, puis écope d’un carton jaune pour un tacle maladroit. Malgré ces erreurs, il conserve son sang-froid sous la pression.

    Romeo Lavia (6/10) :

    Il a rempli son rôle sans esbroufe et a une nouvelle fois fait preuve d’une bonne résistance au pressing, mais il n’a pas terminé l’intégralité des 90 minutes.

    Enzo Fernández (7/10) :

    Il n’a pas tremblé sur un simple coup de tête, couronnant ainsi une performance très active et indispensable de la part du capitaine suppléant. Il a bien combiné avec Pedro.

  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    Attaque

    Pedo Neto (7/10) :

    Beaucoup plus direct et menaçant que ces derniers temps, il délivre un centre parfait pour Enzo, qui marque de la tête.

    João Pedro (7/10) :

    Il a considérablement dynamisé l’attaque en tant que pivot. Il a réalisé d’excellents jeux de conservation et a manqué de chance de ne pas marquer lorsque son tir a rebondi sur l’intérieur du poteau.

    Alejandro Garnacho (6/10) :

    Il semblait avoir retrouvé un peu de confiance, mais s'est encore engagé dans des impasses et a manqué de finition.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Andrey Santos (6/10) :

    Il a remplacé Lavia et a contribué à maintenir l’efficacité collective.

    Cole Palmer (6/10) :

    A fait preuve d'habileté sur l'aile, mais a reçu un carton jaune pour avoir manifestement fait traîner le jeu.

    Liam Delap (non noté) :

    Remplaçant entré en jeu dans le temps additionnel.

    Calum McFarlane (8/10) :

    Les Blues, méconnaissables par rapport à la dernière sortie sous Rosenior, ont largement mérité leur place en finale. Le spectacle n’a pas toujours été raffiné, mais l’engagement a compensé un niveau technique parfois limite.

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