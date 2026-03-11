Goal.com
En direct
Jorgensen Fofana Chelsea PSGGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Notes des joueurs de Chelsea contre le PSG : les erreurs de Filip Jorgensen laissent les Blues dans une situation difficile en Ligue des champions, tandis que le manque d'expérience de Liam Rosenior est brutalement mis en évidence

Les erreurs du gardien Filip Jorgensen ont contribué à la défaite 5-2 de Chelsea lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Les buts de Malo Gusto et Enzo Fernandez semblaient avoir permis aux Blues d'obtenir un match nul mérité dans la capitale française, mais Jorgensen a offert le ballon aux champions en titre à la limite de sa propre surface de réparation, ce dont Vitinha a profité avant que Khvicha Kvaratskhelia n'ajoute deux autres buts en fin de match.

Le PSG a pris rapidement l'avantage lorsque Bradley Barcola a récupéré le ballon dans la surface de réparation de Chelsea. Il a eu le temps de le contrôler et de frapper en demi-volée, le ballon rebondissant sur la barre transversale avant de rentrer dans les cages. Chelsea a toutefois réussi à se remettre dans le match, grâce notamment à Jorgensen qui a repoussé une frappe d'Ousmane Dembélé sur la barre transversale et détourné un tir enroulé de Barcola.

L'équipe de Liam Rosenior a égalisé lorsque Fernandez a repéré Gusto dans l'espace sur le côté droit de Chelsea, et l'arrière latéral a réussi à battre Matvey Safonov d'un tir à ras de terre. Le gardien du PSG s'est toutefois rattrapé en repoussant une frappe de Cole Palmer, et quelques secondes plus tard, l'équipe locale a repris l'avantage grâce à Dembélé qui a conclu une contre-attaque rapide.

Chelsea a continué à bien jouer et a de nouveau égalisé avant l'heure de jeu lorsque Pedro Neto a déboulé sur le côté gauche et a centré pour Fernandez qui a marqué du pied droit. Le PSG a eu du mal à réagir, mais a finalement inscrit un troisième but lorsque la passe de Jorgensen a été interceptée par Barcola et que Vitinha a pu lobber le ballon dans le but vide.

Joao Pedro a vu son troisième but égalisateur pour Chelsea refusé pour hors-jeu, avant que le remplaçant Kvaratskhelia ne marque d'un tir imparable depuis l'angle de la surface et ne double la mise dans le temps additionnel, donnant l'avantage à l'équipe de Luis Enrique avant le match retour de la semaine prochaine à Stamford Bridge.

GOAL note les joueurs de Chelsea au Parc des Princes...

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Filip Jorgensen (3/10) :

    Il avait fait preuve d'une grande assurance dans toutes ses actions et avait réalisé d'excellents arrêts pour repousser les tentatives de Dembele et Barcola alors que le score était de 1-0, mais il a tout gâché en effectuant une passe catastrophique que Barcola a interceptée, ce qui a conduit au but de Vitinha. Il a failli offrir un autre but au PSG dans des circonstances similaires avant de ne pas parvenir à repousser le deuxième but de Kvaratskhelia, malgré une intervention de la main.

    Malo Gusto (7/10) :

    Il s'est bien acquitté de son travail défensif tout en cherchant à se montrer dangereux sur le côté droit. Il a gardé son sang-froid pour marquer le premier but égalisateur de Chelsea.

    Wesley Fofana (4/10) :

    Il a dévié les deux buts du PSG lors d'une soirée où il semblait de plus en plus agité au fur et à mesure que le match avançait. Il était difficile de faire mieux face à Dembélé pour le deuxième but du PSG, mais il était complètement perdu par la suite.

    Trevoh Chalobah (5/10) :

    Il a réalisé quelques interventions décisives dans sa propre surface de réparation, mais il sera frustré d'avoir été déstabilisé lors de l'action qui a mené au but de Dembélé.

    Marc Cucurella (6/10) :

    Il a particulièrement bien géré la menace de Doue en faisant preuve d'une grande maturité défensive.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Milieu de terrain

    Reece James (6/10) :

    Il a pris la mauvaise décision en suivant le ballon plutôt que de rester avec Barcola pour l'ouverture du score, mais il n'a pratiquement pas commis d'erreur par ailleurs. Quelques centres difficiles n'ont pas été récompensés.

    Moises Caicedo (7/10) :

    À part son erreur sur le deuxième but du PSG, il était partout, récupérant le ballon et effectuant des passes intelligentes vers l'avant.

    Enzo Fernandez (7/10) :

    Il continue de s'imposer comme un leader et s'est révélé décisif en attaque en offrant une passe décisive à Gusto avant de marquer lui-même d'une belle finition.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Attaque

    Cole Palmer (5/10) :

    Il semblait dangereux chaque fois qu'il parvenait à se libérer de l'emprise de Neves, mais il n'a pas réussi à imposer son jeu comme il l'aurait souhaité. Il aurait dû faire mieux avec son tir arrêté juste avant que Dembele ne marque.

    Joao Pedro (5/10) :

    Il a travaillé sans relâche à l'avant pour conserver le ballon, mais s'est souvent retrouvé en infériorité numérique. On ne peut rien reprocher à ses efforts, mais il n'a pas été très efficace cette fois-ci.

    Pedro Neto (6/10) :

    Il a connu des hauts et des bas, mais a brillamment récupéré le ballon et créé l'occasion qui a permis à Fernandez de marquer. Il s'est stupidement mis en difficulté en bousculant un ramasseur de balles dans le temps additionnel.

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Liam Delap (N/A) :

    Il s'est illustré peu après son entrée en jeu, mais a manqué de sang-froid.

    Romeo Lavia (N/A) :

    A remplacé Palmer pour les 10 dernières minutes.

    Alejandro Garnacho (N/A) :

    Entré en jeu alors que Chelsea cherchait à réduire le score (4-2).

    Liam Rosenior (3/10) :

    Son équipe a bien joué pendant 75 minutes, mais sa décision de titulariser Jorgensen s'est finalement révélée désastreuse. Il a attendu beaucoup trop longtemps avant d'effectuer ses remplacements, puis a fait preuve d'immaturité en faisant entrer Garnacho pour tenter de marquer un but alors que le score était de 4-2, alors qu'il aurait dû se contenter de ce résultat et rentrer au Bridge.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0