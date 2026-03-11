Notes des joueurs de Chelsea contre le PSG : les erreurs de Filip Jorgensen laissent les Blues dans une situation difficile en Ligue des champions, tandis que le manque d'expérience de Liam Rosenior est brutalement mis en évidence

Le PSG a pris rapidement l'avantage lorsque Bradley Barcola a récupéré le ballon dans la surface de réparation de Chelsea. Il a eu le temps de le contrôler et de frapper en demi-volée, le ballon rebondissant sur la barre transversale avant de rentrer dans les cages. Chelsea a toutefois réussi à se remettre dans le match, grâce notamment à Jorgensen qui a repoussé une frappe d'Ousmane Dembélé sur la barre transversale et détourné un tir enroulé de Barcola.

L'équipe de Liam Rosenior a égalisé lorsque Fernandez a repéré Gusto dans l'espace sur le côté droit de Chelsea, et l'arrière latéral a réussi à battre Matvey Safonov d'un tir à ras de terre. Le gardien du PSG s'est toutefois rattrapé en repoussant une frappe de Cole Palmer, et quelques secondes plus tard, l'équipe locale a repris l'avantage grâce à Dembélé qui a conclu une contre-attaque rapide.

Chelsea a continué à bien jouer et a de nouveau égalisé avant l'heure de jeu lorsque Pedro Neto a déboulé sur le côté gauche et a centré pour Fernandez qui a marqué du pied droit. Le PSG a eu du mal à réagir, mais a finalement inscrit un troisième but lorsque la passe de Jorgensen a été interceptée par Barcola et que Vitinha a pu lobber le ballon dans le but vide.

Joao Pedro a vu son troisième but égalisateur pour Chelsea refusé pour hors-jeu, avant que le remplaçant Kvaratskhelia ne marque d'un tir imparable depuis l'angle de la surface et ne double la mise dans le temps additionnel, donnant l'avantage à l'équipe de Luis Enrique avant le match retour de la semaine prochaine à Stamford Bridge.

