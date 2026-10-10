C. Palmer - 8/10

Véritable moteur créatif de l’équipe, Palmer a joué un rôle clé dans le départ canon. Il a délivré une passe décisive après seulement 2 minutes de jeu pour servir Henderson. Sa vision et le dosage de ses passes ont été exceptionnels jusqu’à sa sortie à la 88e minute, trouvant constamment des espaces entre les lignes.

M. Rogers - 8/10

Rogers a montré tout son réalisme en inscrivant le deuxième but de Chelsea dès la 3e minute de jeu. Son énergie dans l’entrejeu a été essentielle pour remporter la bataille du milieu, et il a efficacement combiné avec les pistons. Il a été remplacé en fin de match après une prestation infatigable.

J. Henderson - 9/10

Une prestation d’un autre temps pour le milieu vétéran. Henderson a ouvert le score à la 2e minute et a ensuite affiché une grande endurance en fin de match pour inscrire son deuxième but, le cinquième de Chelsea, à la 70e minute. Il a également délivré la passe décisive sur le but de Rogers, faisant de lui l’homme fort du début historique de Chelsea.

M. Caicedo - 7/10

De retour dans le onze de départ, Caicedo a apporté l’écran défensif nécessaire, permettant aux joueurs les plus créatifs de s’exprimer. Il s’est montré efficace dans l’utilisation du ballon et a cassé plusieurs contre-attaques de Bournemouth avant d’être remplacé par Lavia à la 72e minute afin de gérer sa charge de travail.

P. Chavarria - 8/10

Une menace constante sur son côté, Chavarria s’est particulièrement illustré par la qualité de ses centres en seconde période. Il a offert la passe décisive sur le deuxième but de Joao Pedro à la 67e minute. Son volume de course défensif a été tout aussi impressionnant, avec de nombreux replis qui ont permis à Chelsea de rarement se retrouver en infériorité sur les côtés.

P. Neto - 7/10

La vitesse de Neto a été un problème constant pour Bournemouth. Il a délivré la passe décisive sur le premier but de Joao Pedro juste après la reprise, à la 46e minute. Sa percussion a forcé les visiteurs à défendre très bas, même s’il a parfois manqué de précision dans son dernier geste avant d’être remplacé à la 83e minute.