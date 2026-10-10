Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs de Chelsea contre l'AFC Bournemouth : Jordan Henderson et Joao Pedro brillent lors d'un festival de cinq buts

Chelsea
Bournemouth
Chelsea vs Bournemouth
Premier League

Chelsea a démantelé l'AFC Bournemouth 5-1 à Stamford Bridge au terme d'une démonstration de réalisme offensif. Un début de match historique et un doublé de Joao Pedro en seconde période ont assuré une victoire éclatante à l'équipe de Xabi Alonso.

Chelsea a fait son retour après la trêve internationale de manière dévastatrice, en s’offrant une victoire historique 5-1 contre l’AFC Bournemouth à Stamford Bridge. Chelsea a imposé sa domination presque immédiatement, en battant des records de Premier League grâce à une avance de deux buts prise dans les trois premières minutes. Cette entame fulgurante a donné le ton d’un match dans lequel la flexibilité tactique de Chelsea et son réalisme devant le but n’ont laissé aucune réponse aux visiteurs.

Malgré une brève alerte au début de la seconde période, quand Evanilson a réduit l’écart pour Bournemouth, Chelsea est resté serein. Le changement tactique orchestré par Alonso a permis aux locaux d’exploiter à plusieurs reprises la ligne défensive haute de Bournemouth. Le doublé de Pedro et un deuxième but tardif de Jordan Henderson ont parachevé une prestation qui a souligné la cohésion grandissante de Chelsea sous sa nouvelle direction, permettant au club de remonter à la cinquième place du classement de Premier League.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    Gardien de but et défense

    E. Martinez - 7/10

    Le gardien argentin a longtemps été spectateur pendant une bonne partie de la première période, mais il est resté vigilant lorsqu’il a été sollicité. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur la frappe d’Evanilson à la 51e minute, vu la proximité du tir. Martinez a réalisé 3 arrêts durant le match, offrant une base stable à la relance de Chelsea depuis l’arrière.

    J. Acheampong - 7/10

    Aligné sur le côté droit de la défense à trois, le jeune joueur a affiché une maturité au-delà de son âge. Il s’est montré discipliné dans son placement, aidant à neutraliser les pistons de Bournemouth et contribuant aux 19 interceptions réalisées par la défense de Chelsea. Sa capacité à repiquer dans l’axe a offert davantage de liberté aux pistons pour se projeter vers l’avant.

    M. Lacroix - 8/10

    Présence physique dominante au cœur de la défense, Lacroix a remporté la majorité de ses duels et a joué un rôle crucial dans les 5 duels aériens gagnés par Chelsea. Il a parfaitement dirigé l’arrière-garde, faisant en sorte que les longs ballons de Bournemouth trouvent rarement preneur. Sa qualité de distribution a été nette, permettant d’initier rapidement les transitions.

    L. Colwill - 7/10

    Le capitaine a montré l’exemple, apportant de la sérénité balle au pied et une défense agressive vers l’avant. S’il a participé à l’erreur défensive qui a permis à Bournemouth d’inscrire son seul but, sa lecture du jeu a globalement été excellente. Il a disputé l’intégralité des 90 minutes, permettant à la défense à trois de conserver sa structure malgré les sept corners de Bournemouth.

  • Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    C. Palmer - 8/10

    Véritable moteur créatif de l’équipe, Palmer a joué un rôle clé dans le départ canon. Il a délivré une passe décisive après seulement 2 minutes de jeu pour servir Henderson. Sa vision et le dosage de ses passes ont été exceptionnels jusqu’à sa sortie à la 88e minute, trouvant constamment des espaces entre les lignes.

    M. Rogers - 8/10

    Rogers a montré tout son réalisme en inscrivant le deuxième but de Chelsea dès la 3e minute de jeu. Son énergie dans l’entrejeu a été essentielle pour remporter la bataille du milieu, et il a efficacement combiné avec les pistons. Il a été remplacé en fin de match après une prestation infatigable.

    J. Henderson - 9/10

    Une prestation d’un autre temps pour le milieu vétéran. Henderson a ouvert le score à la 2e minute et a ensuite affiché une grande endurance en fin de match pour inscrire son deuxième but, le cinquième de Chelsea, à la 70e minute. Il a également délivré la passe décisive sur le but de Rogers, faisant de lui l’homme fort du début historique de Chelsea.

    M. Caicedo - 7/10

    De retour dans le onze de départ, Caicedo a apporté l’écran défensif nécessaire, permettant aux joueurs les plus créatifs de s’exprimer. Il s’est montré efficace dans l’utilisation du ballon et a cassé plusieurs contre-attaques de Bournemouth avant d’être remplacé par Lavia à la 72e minute afin de gérer sa charge de travail.

    P. Chavarria - 8/10

    Une menace constante sur son côté, Chavarria s’est particulièrement illustré par la qualité de ses centres en seconde période. Il a offert la passe décisive sur le deuxième but de Joao Pedro à la 67e minute. Son volume de course défensif a été tout aussi impressionnant, avec de nombreux replis qui ont permis à Chelsea de rarement se retrouver en infériorité sur les côtés.

    P. Neto - 7/10

    La vitesse de Neto a été un problème constant pour Bournemouth. Il a délivré la passe décisive sur le premier but de Joao Pedro juste après la reprise, à la 46e minute. Sa percussion a forcé les visiteurs à défendre très bas, même s’il a parfois manqué de précision dans son dernier geste avant d’être remplacé à la 83e minute.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    Attaque

    J. Pedro - 9/10

    Le joueur le plus en vue dans le dernier tiers, Joao Pedro a affiché des déplacements et une finition de très haut niveau. Il a inscrit un doublé, d'abord à la 46e minute pour casser l'élan de Bournemouth, puis de nouveau à la 67e minute pour mettre le match hors de portée. Son travail sans ballon a également été crucial dans le pressing haut de Chelsea.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    Remplaçants et entraîneur

    R. Lavia - 6/10

    Entré à la 72e minute à la place de Caicedo. Il a joué simplement et a aidé son équipe à gérer la fin de match, en maintenant les 50 % de possession de Chelsea.

    M. Palestra - 6/10

    Entré à la 72e minute pour apporter de la fraîcheur lors des transitions défensives. Il s'est rapidement mis dans le rythme et a fait partie du bloc qui a empêché tout retour tardif de Bournemouth.

    D. Welbeck - N/A

    Entré à la 83e minute à la place de Neto. Pas assez de temps pour avoir un impact significatif sur le match.

    Estevao - N/A

    Entré en jeu à la 84e minute à la place de Rogers. A apporté un peu d'énergie en fin de match.

    M. Gusto - N/A

    A remplacé Palmer à la 88e minute pour sécuriser le côté droit dans les derniers instants.

    X. Alonso - 9/10

    Le dispositif tactique d'Alonso a été parfait. Le 3-4-2-1 a permis à Chelsea de surcharger les zones axiales tout en exploitant les ailes. La décision de titulariser Henderson dans un rôle avancé a immédiatement porté ses fruits, et ses changements ont été effectués au moment idéal pour maintenir l'intensité et protéger les joueurs clés.

Ligue Europa
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Sturm Graz crest
Sturm Graz
SGR
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Chelsea crest
Chelsea
CHE