Chelsea
Notes des joueurs de Chelsea contre Hull : Pedro Neto, c'est magique ! L'international portugais réalise un superbe triplé et Estevao met derrière lui son erreur devant le but vide pour marquer, tandis que les hommes de Liam Rosenior écrasent l'ancienne équipe de leur entraîneur

Chelsea a battu Hull City 4-0 vendredi soir et s'est qualifié pour le cinquième tour de la FA Cup. Pedro Neto a inscrit un triplé, dont un but directement sur corner, et Estevao a également trouvé le chemin des filets, permettant aux Blues de battre l'ancienne équipe de Liam Rosenior.

Chelsea s'est créé deux occasions franches dans les 10 premières minutes, Alejandro Garnacho obligeant Neto à réaliser un bel arrêt avant que le rebond ne soit bloqué.

Hull s'est rapidement rendu à l'autre bout du terrain et Liam Millar a subtilisé le ballon à Reece James dans sa propre surface, mais Mamadou Sarr a réalisé un bon blocage pour éviter l'embarras au défenseur droit.

Étonnamment, Estevao et Liam Delap ont tous deux manqué des occasions en or sous la neige du Yorkshire. Le Brésilien a d'abord contourné le gardien, mais son tir est passé au-dessus, puis Delap a récupéré un dégagement du gardien Dillon Phillips, mais n'a incroyablement pas réussi à pousser le ballon au fond des filets.

Neto a compensé son échec précédent en ouvrant le score avant la mi-temps d'une belle frappe, récupérant le ballon à l'entrée de la surface et envoyant un superbe tir dans le coin inférieur du but. Il a ajouté un deuxième but à son compteur à la 50e minute, son corner diabolique échappant à tout le monde et passant entre les jambes de Phillips avant de finir au fond des filets.

Delap et Estevao ont tous deux surmonté leurs échecs en combinant pour le troisième but de Chelsea, le premier sprintant dans la surface et repoussant un défenseur avant de centrer pour le Brésilien qui a conclu.

Neto a complété son triplé à la 70e minute, profitant à nouveau d'une passe de Delap pour conclure d'une frappe instinctive digne d'un finisseur.

Hull a touché le poteau en fin de match par l'intermédiaire de Lewis Koumas, mais les Blues ont remporté une victoire écrasante.

GOAL note les joueurs de Chelsea au MKM Stadium...

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (6/10) :

    Il n'a pratiquement rien eu à faire. Bonne distribution lorsque le ballon lui est parvenu.

    Reece James (6/10) :

    A tenté de dégager le ballon et l'a perdu dans sa propre surface, mais le tir qui en a résulté a été bloqué par Sarr. S'est bien repris. Remplacé.

    Wesley Fofana (7/10) :

    A remporté tous les duels auxquels il a été confronté. Il a dominé l'attaque de Hull.

    Mamadou Sarr (7/10) :

    Superbe blocage qui a évité à James de se ridiculiser. Il semblait à l'aise dans la défense.

    Jorrel Hato (7/10) :

    Il a semblé déstabiliser le gardien de Hull lorsque le superbe corner de Neto a fini sa course dans les filets. Il s'est projeté vers l'avant dès qu'il le pouvait avant d'être remplacé en fin de match. Une belle performance.

    Milieu de terrain

    Andrey Santos (8/10) :

    Excellente distribution du ballon. Plus de 20 passes dans le dernier tiers, faisant constamment progresser Chelsea. C'est un milieu de terrain très accompli.

    Moises Caicedo (7/10) :

    Il a dominé les milieux de terrain de Hull grâce à son physique. Il a constamment cherché à récupérer le ballon jusqu'à son remplacement à l'heure de jeu.

    Attaque

    Pedro Neto (10/10) :

    Il a marqué un superbe but dans le coin inférieur du but, puis a marqué directement sur un corner, et son troisième but est venu couronner une superbe finition d'attaquant. Un magnifique triplé.

    Liam Delap (8/10) :

    Il a manqué une occasion facile en début de match et a failli perdre son sang-froid. Il a réalisé trois passes décisives en seconde période, dont la deuxième illustrait parfaitement le type de joueur que Chelsea souhaite voir en lui, mettant en avant sa force et sa puissance.

    Estevao (7/10) :

    Une erreur vraiment terrible qui a rappelé l'échec de Fernando Torres contre Manchester United, mais il a su la surmonter pour marquer le troisième but. Cela témoigne de sa mentalité, car il n'a pas laissé cet échec affecter sa performance.

    Alejandro Garnacho (7/10) :

    Il a manqué une occasion énorme à la 8e minute, mais il a toujours cherché à récupérer le ballon et son contrôle précis a causé des cauchemars à la défense de Hull.

    Remplaçants et entraîneur

    Josh Acheampong (6/10) :

    Remplace Caicedo. S'intègre parfaitement.

    Enzo Fernandez (6/10) :

    A remplacé James en deuxième mi-temps.

    TosinAdarabioyo (6/10) :

    A remplacé Fofana.

    Jesse Derry (N/A) :

    A fait ses débuts.

    Shumaira Mheuka (N/A) :

    Débuts tardifs.

    Liam Rosenior (7/10) :

    Une belle victoire dans son ancien fief. Son choix de composition a permis une rotation et l'attaque de son équipe a dominé tout au long du match, avant que les remplacements ne viennent interrompre le rythme. Une soirée solide.

