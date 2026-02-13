Chelsea s'est créé deux occasions franches dans les 10 premières minutes, Alejandro Garnacho obligeant Neto à réaliser un bel arrêt avant que le rebond ne soit bloqué.

Hull s'est rapidement rendu à l'autre bout du terrain et Liam Millar a subtilisé le ballon à Reece James dans sa propre surface, mais Mamadou Sarr a réalisé un bon blocage pour éviter l'embarras au défenseur droit.

Étonnamment, Estevao et Liam Delap ont tous deux manqué des occasions en or sous la neige du Yorkshire. Le Brésilien a d'abord contourné le gardien, mais son tir est passé au-dessus, puis Delap a récupéré un dégagement du gardien Dillon Phillips, mais n'a incroyablement pas réussi à pousser le ballon au fond des filets.

Neto a compensé son échec précédent en ouvrant le score avant la mi-temps d'une belle frappe, récupérant le ballon à l'entrée de la surface et envoyant un superbe tir dans le coin inférieur du but. Il a ajouté un deuxième but à son compteur à la 50e minute, son corner diabolique échappant à tout le monde et passant entre les jambes de Phillips avant de finir au fond des filets.

Delap et Estevao ont tous deux surmonté leurs échecs en combinant pour le troisième but de Chelsea, le premier sprintant dans la surface et repoussant un défenseur avant de centrer pour le Brésilien qui a conclu.

Neto a complété son triplé à la 70e minute, profitant à nouveau d'une passe de Delap pour conclure d'une frappe instinctive digne d'un finisseur.

Hull a touché le poteau en fin de match par l'intermédiaire de Lewis Koumas, mais les Blues ont remporté une victoire écrasante.

