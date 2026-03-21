Notes des joueurs de Chelsea contre Everton : Liam Rosenior, c'est la crise ! Robert Sanchez et Wesley Fofana livrent des performances catastrophiques alors que les Blues perdent du terrain dans la course à la Ligue des champions

Après un début de match brouillon, Chelsea a pris du retard à la 33e minute. Une passe en profondeur de James Garner a trouvé Beto, qui s'était démarqué derrière Wesley Fofana, et l'attaquant a réussi à lobber Robert Sanchez, qui s'était précipité vers lui, pour donner l'avantage à Everton.

Dès leur première attaque après avoir encaissé ce but, les visiteurs ont failli égaliser. La demi-volée acrobatique d’Enzo Fernandez sur le deuxième ballon issu d’un corner a été repoussée par Jordan Pickford, le numéro 1 anglais réalisant l’un des arrêts de la saison.

Chelsea a également eu plus de mal à se créer des occasions en seconde période. Fernandez a de nouveau mis Pickford à l'épreuve après qu'Everton eut manqué de dégager son ballon sur un coup de pied arrêté, avant que les locaux ne repartent de l'autre côté du terrain pour doubler leur avance. Idrissa Gueye s'est faufilé entre Fernandez et Marc Cucurella pour arracher le ballon à Chelsea et s'engouffrer dans l'espace. Le milieu de terrain sénégalais a ensuite trouvé Beto, dont la frappe puissante a filé entre les jambes de Sanchez et a franchi la ligne.

Rosenior a fait entrer Estevao Willian, de retour de blessure, dans l'espoir de redonner un peu de vie à son équipe, et le jeune Brésilien a failli marquer directement sur un corner peu après son entrée, mais son tir vicieux a rebondi sur la barre transversale.

Mais la soirée de Chelsea a continué de s'assombrir lorsque Everton a inscrit un troisième but. Beto a devancé Fofana sur un long dégagement de Pickford, et Ilimian Ndiaye s'est élancé pour croiser Moises Caicedo avant de placer le ballon dans la lucarne.

Chelsea a été définitivement mis hors jeu après cinq minutes de temps additionnel, confirmant ainsi sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues à l'approche de la trêve internationale de mars.

GOAL note les joueurs de Chelsea au Hill Dickinson Stadium...