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Notes des joueurs de Chelsea contre Everton : Liam Rosenior, c'est la crise ! Robert Sanchez et Wesley Fofana livrent des performances catastrophiques alors que les Blues perdent du terrain dans la course à la Ligue des champions

Chelsea a subi une défaite cuisante lors de sa première visite au Hill Dickinson Stadium, s'inclinant 3-0 face à Everton en Premier League samedi soir. Les Blues espéraient rebondir après leur défaite de mardi en Ligue des champions sur le même score face au Paris Saint-Germain, mais ils ont au contraire échoué face aux Toffees de David Moyes, qui se sont rapprochés à deux points de l'équipe de Liam Rosenior au classement.

Après un début de match brouillon, Chelsea a pris du retard à la 33e minute. Une passe en profondeur de James Garner a trouvé Beto, qui s'était démarqué derrière Wesley Fofana, et l'attaquant a réussi à lobber Robert Sanchez, qui s'était précipité vers lui, pour donner l'avantage à Everton.

Dès leur première attaque après avoir encaissé ce but, les visiteurs ont failli égaliser. La demi-volée acrobatique d’Enzo Fernandez sur le deuxième ballon issu d’un corner a été repoussée par Jordan Pickford, le numéro 1 anglais réalisant l’un des arrêts de la saison.

Chelsea a également eu plus de mal à se créer des occasions en seconde période. Fernandez a de nouveau mis Pickford à l'épreuve après qu'Everton eut manqué de dégager son ballon sur un coup de pied arrêté, avant que les locaux ne repartent de l'autre côté du terrain pour doubler leur avance. Idrissa Gueye s'est faufilé entre Fernandez et Marc Cucurella pour arracher le ballon à Chelsea et s'engouffrer dans l'espace. Le milieu de terrain sénégalais a ensuite trouvé Beto, dont la frappe puissante a filé entre les jambes de Sanchez et a franchi la ligne.

Rosenior a fait entrer Estevao Willian, de retour de blessure, dans l'espoir de redonner un peu de vie à son équipe, et le jeune Brésilien a failli marquer directement sur un corner peu après son entrée, mais son tir vicieux a rebondi sur la barre transversale.

Mais la soirée de Chelsea a continué de s'assombrir lorsque Everton a inscrit un troisième but. Beto a devancé Fofana sur un long dégagement de Pickford, et Ilimian Ndiaye s'est élancé pour croiser Moises Caicedo avant de placer le ballon dans la lucarne.

Chelsea a été définitivement mis hors jeu après cinq minutes de temps additionnel, confirmant ainsi sa quatrième défaite consécutive toutes compétitions confondues à l'approche de la trêve internationale de mars.

GOAL note les joueurs de Chelsea au Hill Dickinson Stadium...

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (2/10) :

    Sa confiance semble avoir volé en éclats après avoir été remplacé par Filip Jorgensen, désormais blessé, ce qui a permis au tir de Beto de lui passer entre les jambes pour le deuxième but. Il a pris des libertés avec le ballon aux pieds et a eu de la chance de ne pas avoir offert un but sur le plateau à Beto lorsqu'il s'est fait dépouiller du ballon dès les premières minutes.

    Malo Gusto (5/10) :

    Il s'est beaucoup projeté vers l'avant pendant sa mi-temps de jeu, mais a rarement été servi. Remplacé par Garnacho à la mi-temps après avoir été malade en début de semaine.

    Wesley Fofana (3/10) :

    Il a été dominé par Beto tout au long du match. Il enchaîne ces derniers temps une série inquiétante de performances catastrophiques.

    Jorrel Hato (5/10) :

    Le seul défenseur de Chelsea qui ne semblait pas déstabilisé par le pressing haut et la menace physique d'Everton.

    Marc Cucurella (4/10) :

    Encore un match où Chelsea aurait eu besoin que Cucurella s'impose en tant que leader plutôt que de se replier face à l'adversaire.

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  • Moises CaicedoGetty Images

    Milieu de terrain

    Moises Caicedo (3/10) :

    Titulaire au milieu de terrain, il n'a pas brillé. Déplacé au poste d'arrière droit, il a fait encore pire. Une soirée difficile pour le joueur de 116 millions de livres sterling. Remplacé par Adarabioyo avant de risquer un carton jaune qui lui aurait valu une suspension.

    Romeo Lavia (4/10) :

    Une prestation discrète et parfois difficile lors d'un rare titularisation et d'une occasion prolongée de faire ses preuves. Remplacé par Santos avant l'heure de jeu.

    Enzo Fernandez (5/10) :

    La voie la plus probable vers le but pour Chelsea semblait passer par l'Argentin, mais ses efforts ont été contrés par un Pickford en grande forme.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Cole Palmer (5/10) :

    Il a erré entre les lignes à la recherche du ballon et en essayant de créer quelque chose, mais s'est heurté sans cesse à une marée de maillots bleus.

    Joao Pedro (4/10) :

    Écarté du jeu par les défenseurs gigantesques d'Everton. Remplacé par Delap en fin de match.

    Pedro Neto (4/10) :

    N'a apporté aucune impulsion sur les ailes et a finalement été remplacé par Estevao.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Alejandro Garnacho (4/10) :

    Il a remplacé Gusto à la mi-temps. Il n'a eu que peu ou pas d'impact.

    Andrey Santos (4/10) :

    Il est entré à la place de Lavia. Il a effectué la passe qui a été interceptée par Gueye, menant au deuxième but d'Everton.

    Estevao Willian (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Neto. S'est immédiatement imposé comme le meilleur joueur de Chelsea.

    Liam Delap (N/A) :

    A remplacé Pedro alors que son équipe était menée 3-0.

    Tosin Adarabioyo (N/A) :

    Remplacement tardif de Caicedo.

    Liam Rosenior (3/10) :

    Chelsea est en difficulté après avoir perdu l'élan donné par l'arrivée de son nouvel entraîneur. La trêve internationale va être longue, avec quatre défaites consécutives à ruminer.

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