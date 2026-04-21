Malgré l’enjeu majeur pour Chelsea, l’équipe de Rosenior a abordé la rencontre sans véritable urgence et a rapidement concédé l’ouverture du score, dès la 3^e minute : Ferdi Kadioglu a conclu depuis l’intérieur de la surface après un corner mal repoussé par les Blues. Même ce coup de massue n’a pas réveillé les visiteurs, auteurs d’un seul tir durant une première période bien terne.

Un timide sursaut d’orgueil a pointé après la pause, mais le deuxième but des Seagulls paraissait écrit. Il est tombé à la 56^e minute : Giorginio Rutter a servi Jack Hinshelwood, laissé seul aux six mètres, qui a conclu sans difficulté, profitant d’une défense londonienne une nouvelle fois aux abonnés absents. Tout espoir de remontée s’est alors éteint pour les Blues, avant que Danny Welbeck, entré en jeu, n’aggrave le score dans le temps additionnel (3-0).

Ci-dessous, GOAL attribue des notes à tous les Blues présents à l’Amex, alors que les « champions du monde » en titre ont subi leur cinquième défaite consécutive sans marquer, une première depuis 1912…