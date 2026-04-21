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Mark Doyle

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Notes des joueurs de Chelsea contre Brighton : Liam Rosenior est à court d'idées… et de temps ! Les Blues, dans une situation embarrassante, s'inclinent une nouvelle fois alors qu'Enzo Fernandez déçoit malgré le brassard de capitaine

Player ratings
Chelsea
L. Rosenior
E. Fernandez
Premier League
FEATURES
Brighton vs Chelsea

La descente de Chelsea vers la médiocrité du milieu de tableau sous la houlette de Liam Rosenior s'est poursuivie mardi à Brighton, où les Blues, en manque d'efficacité, ont subi une défaite embarrassante 3-0 à l'Amex Stadium. Après quatre défaites consécutives en Premier League sans marquer le moindre but, les Londoniens, alors cinquièmes, s'étaient rendus sur la côte sud dans l'espoir de raviver leurs chances de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Ils occupent désormais la sixième place, après avoir laissé Brighton les dépasser avec une facilité déconcertante.

Malgré l’enjeu majeur pour Chelsea, l’équipe de Rosenior a abordé la rencontre sans véritable urgence et a rapidement concédé l’ouverture du score, dès la 3^e minute : Ferdi Kadioglu a conclu depuis l’intérieur de la surface après un corner mal repoussé par les Blues. Même ce coup de massue n’a pas réveillé les visiteurs, auteurs d’un seul tir durant une première période bien terne.

Un timide sursaut d’orgueil a pointé après la pause, mais le deuxième but des Seagulls paraissait écrit. Il est tombé à la 56^e minute : Giorginio Rutter a servi Jack Hinshelwood, laissé seul aux six mètres, qui a conclu sans difficulté, profitant d’une défense londonienne une nouvelle fois aux abonnés absents. Tout espoir de remontée s’est alors éteint pour les Blues, avant que Danny Welbeck, entré en jeu, n’aggrave le score dans le temps additionnel (3-0).

Ci-dessous, GOAL attribue des notes à tous les Blues présents à l’Amex, alors que les « champions du monde » en titre ont subi leur cinquième défaite consécutive sans marquer, une première depuis 1912…

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (4/10) :

    Il a réalisé quelques arrêts décisifs en début de match avant de s'en sortir à bon compte après une passe catastrophique, sans aucune pression, dans sa surface, qui aurait vraiment dû aboutir à un but.

    Trevoh Chalobah (5/10) :

    Il a réalisé un dégagement décisif sur sa ligne pour empêcher Hinshelwood de faire 2-0 après l’erreur de Sanchez, puis a tenté d’initiatives en seconde période.

    Wesley Fofana (3/10) :

    Complètement à la dérive en première période, il a logiquement cédé sa place à la mi-temps après avoir récolté un carton jaune juste avant la pause pour un tirage de maillot désespéré sur Rutter, symbole de sa frustration.

    Jorrel Hato (5/10) :

    L'un des rares Blues à faire preuve de cran et de cœur, le Néerlandais a réussi quelques tacles et a bien conservé le ballon.

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  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Malo Gusto (4/10) :

    Incapable d’apporter quoi que ce soit offensivement, il a également commis une intervention trop timide sur Mitoma, offrant au Japonais un boulevard. Un manque de combativité flagrant pour le Français.

    Moisés Caicedo (3/10) :

    Une prestation bien trop timide pour un milieu recruté 100 millions de livres. S’il a bien récupéré quelques ballons, il s’est fait dépouiller avec une facilité déconcertante par Rutter sur le deuxième but des Seagulls.

    Romeo Lavia (4/10) :

    Titularisé rarement en raison de ses problèmes de blessure, le Belge a certes simplifié ses passes, mais il est resté trop spectateur et a cédé sa place à la 72e minute.

    Enzo Fernández (3/10) :

    Il a récupéré le brassard de capitaine dès son retour dans le onze de départ après sa suspension – un symbole du désordre ambiant à Chelsea. L’Argentin, visiblement en partance, a livré une performance sans éclat, se contentant d’une seule passe clé.

    Marc Cucurella (4/10) :

    Aligné dans un rôle plus avancé, l’Espagnol a connu une soirée désastreuse. Comme Sanchez et Caicedo, il a été sifflé à chaque touche de balle et a passé son temps à râler contre tout et tout le monde.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Attaque

    Pedro Neto (4/10) :

    Très actif, le Portugais a donné l’impression de pouvoir peser sur le match, sans jamais y parvenir.

    Liam Delap (3/10) :

    João Pedro étant toujours absent pour blessure, l’ancien numéro 9 d’Ipswich a de nouveau mené l’attaque. Si son engagement ne se dément pas, il est désormais évident qu’il ne possède pas encore le niveau requis pour le plus haut niveau. Il a cédé sa place à 18 minutes de la fin, alors que son équipe cherchait désespérément un but.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Alejandro Garnacho (4/10) :

    Entré en jeu à la mi-temps, il a occupé son poste habituel sur l’aile gauche, mais, comme souvent, il n’a rien apporté à l’équipe.

    Marc Guiu (5/10) :

    Il a remplacé Delap en attaque à un peu moins de 20 minutes de la fin et s’est montré légèrement plus vif que l’Anglais.

    Dario Essugo (non noté) :

    Le Portugais a remplacé Lavia dans le cadre d’un double changement simultané avec Guiu.

    Josh Acheampong (N/A) :

    Il a remplacé Gusto dans le temps additionnel, pour une raison inconnue.

    Liam Rosenior (2/10) :

    Ses jours sont comptés. Si Rosenior n’est pas directement responsable de la culture toxique qui mine le club, il a aggravé la situation en anéantissant les espoirs de qualification en Ligue des champions. Son schéma en 3-5-2 a fait long feu, et l’impression dominante est qu’il a perdu le vestiaire – s’il l’a jamais vraiment eu.

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