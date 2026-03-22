Le Rayo aurait dû ouvrir le score dès la première minute après avoir transpercé la défense du Barça sur le flanc gauche, mais Garcia s'est brillamment étiré pour repousser la frappe à bout portant de Carlos Martín. Raphinha a ensuite gâché une occasion en or à l'autre bout du terrain en s'échappant de la défense adverse, mais son tir est passé à côté.

Les leaders du championnat ont finalement pris l'avantage à la mi-temps de la première mi-temps lorsque Araujo s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner de Joao Cancelo et envoyer le ballon au fond des filets après avoir touché le poteau. Ils ont failli doubler leur avance lorsque la frappe déviée de Raphinha a été repoussée sur la barre transversale.

Le Rayo a commencé à prendre confiance après la pause, l'entraîneur Inigo Perez ayant procédé à des remplacements offensifs, et Garcia a dû se montrer à deux reprises à son meilleur niveau pour préserver le blanchissage de son équipe, repoussant d'abord le tir d'Alvaro Garcia autour du poteau avant de faire preuve d'une superbe réactivité pour repousser la tête piquée d'Unai Lopez sur un corner.

Le Rayo a continué de pousser pour égaliser, Alfonso Espino envoyant un tir enroulé au-dessus de la barre alors qu'il était bien placé, avant que Garcia ne se surpasse à nouveau pour repousser une frappe de Jorge De Frutos et permettre au FC Barcelone de prendre sept points d'avance en tête du classement avant le derby du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid.

GOAL note les joueurs du Barça au Camp Nou...