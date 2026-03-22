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Araujo Raphinha Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Notes des joueurs de Barcelone face au Rayo Vallecano : Ronald Araujo, héros inattendu, tandis que Joan Garcia s'illustre lors d'une rare journée en demi-teinte pour Raphinha et Lamine Yamal, dans une victoire serrée en Liga

Dimanche, Barcelone a conservé son emprise sur la course au titre de la Liga, même si les Catalans ont dû batailler dur pour s'imposer 1-0 face au Rayo Vallecano. Ronald Araujo a inscrit le seul but de la rencontre pour Barcelone, mais les performances décevantes de son attaque de stars ont obligé l'équipe à compter une nouvelle fois sur les arrêts spectaculaires du gardien Joan Garcia.

Le Rayo aurait dû ouvrir le score dès la première minute après avoir transpercé la défense du Barça sur le flanc gauche, mais Garcia s'est brillamment étiré pour repousser la frappe à bout portant de Carlos Martín. Raphinha a ensuite gâché une occasion en or à l'autre bout du terrain en s'échappant de la défense adverse, mais son tir est passé à côté.

Les leaders du championnat ont finalement pris l'avantage à la mi-temps de la première mi-temps lorsque Araujo s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner de Joao Cancelo et envoyer le ballon au fond des filets après avoir touché le poteau. Ils ont failli doubler leur avance lorsque la frappe déviée de Raphinha a été repoussée sur la barre transversale.

Le Rayo a commencé à prendre confiance après la pause, l'entraîneur Inigo Perez ayant procédé à des remplacements offensifs, et Garcia a dû se montrer à deux reprises à son meilleur niveau pour préserver le blanchissage de son équipe, repoussant d'abord le tir d'Alvaro Garcia autour du poteau avant de faire preuve d'une superbe réactivité pour repousser la tête piquée d'Unai Lopez sur un corner.

Le Rayo a continué de pousser pour égaliser, Alfonso Espino envoyant un tir enroulé au-dessus de la barre alors qu'il était bien placé, avant que Garcia ne se surpasse à nouveau pour repousser une frappe de Jorge De Frutos et permettre au FC Barcelone de prendre sept points d'avance en tête du classement avant le derby du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid.

GOAL note les joueurs du Barça au Camp Nou...

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (9/10) :

    Il semblait parfois souffrir de la blessure contractée contre Newcastle, mais s'est brillamment étiré pour repousser une frappe de Martin dès la première minute, puis à nouveau en deuxième mi-temps pour bloquer une tête d'Unai Lopez. Il a couronné sa belle prestation par un superbe arrêt face à De Frutos en fin de match.

    Ronald Araujo (8/10) :

    Rayo a semblé cibler son flanc dès le début, mais il a bien résisté à l'épreuve. Il a parfois bien porté le ballon vers l'avant. Il s'est élevé plus haut que tout le monde pour ouvrir le score.

    Pau Cubarsi (7/10) :

    Il a passé la majeure partie du match à distribuer des passes depuis l'arrière, tout en intervenant efficacement pour contrer les attaques de Rayo lorsque cela était nécessaire.

    Gerard Martin (6/10) :

    Encore une fois solide aux côtés de Cubarsi. Il ne cesse de s'améliorer en tant que défenseur central.

    Joao Cancelo (7/10) :

    Une nouvelle fois dangereux en attaque, tant lorsqu'il débordait sur les ailes que lorsqu'il descendait au milieu de terrain. C'est sur un coup de pied arrêté qu'il a délivré la passe décisive à Araujo.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    Milieu de terrain

    Fermin Lopez (7/10) :

    Très efficace dans les espaces restreints, il a souvent su se sortir de situations difficiles pour lancer les attaques du Barça. Il a semblé se blesser en deuxième mi-temps, ce qui a peut-être conduit à son remplacement à l'heure de jeu.

    Marc Bernal (6/10) :

    Il a bien organisé le jeu au milieu de terrain et a réalisé quelques passes remarquables. Remplacé par Casado en deuxième mi-temps.

    Pedri (7/10) :

    A réussi à conserver le ballon à plusieurs reprises alors qu'il semblait encerclé et a effectué de nombreuses passes décisives en première mi-temps. Moins précis après la pause, cependant.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Attaque

    Lamine Yamal (5/10) :

    Beaucoup de feintes, de gestes techniques et de percées, mais le jeune joueur a trop souvent raté ses tentatives de dribble, offrant une prestation frustrante. Il a eu de la chance d'échapper à un deuxième carton jaune en deuxième mi-temps.

    Robert Lewandowski (4/10) :

    Il s'est replié en profondeur pour bien relancer le jeu à plusieurs reprises, mais a à peine touché le ballon dans le dernier tiers. Il a certes manqué de passes décisives, mais n'a pas non plus été assez mobile, ce qui a conduit à son remplacement à la mi-temps.

    Raphinha (3/10) :

    Malgré cinq buts marqués lors des deux derniers matchs, il semblait manquer de confiance. Il a gâché une occasion en or d'ouvrir le score et a trop souvent délivré des dernières passes lamentables dans la surface de réparation. Il n'était tout simplement pas dans le coup.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Ferran Torres (5/10) :

    Il s'est certainement montré plus présent que Lewandowski, mais a tout autant manqué de ballons.

    Dani Olmo (6/10) :

    Il a réalisé quelques belles touches de balle et a tiré à côté après avoir remplacé Fermin.

    Marc Casado (5/10) :

    Le match s'est largement déroulé sans lui au milieu de terrain après son entrée en jeu à la place de Bernal.

    Marcus Rashford (N/A) :

    Entré en jeu à la place de Yamal dans les 10 dernières minutes, il a effectué quelques percées dangereuses sur le côté gauche.

    Xavi Espart (N/A) :

    Il a remplacé Cancelo dans la dernière minute.

    Hansi Flick (5/10) :

    Il a peut-être payé le prix de ne pas avoir laissé davantage de joueurs se reposer après leurs efforts en milieu de semaine. Il s'en est sorti de justesse à la fin.

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