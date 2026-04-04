Les deux équipes se sont créé des occasions franches en début de match : Antoine Griezmann a manqué deux occasions alors qu'il était bien placé pour l'Atlético, tandis que Fermin Lopez a d'abord été contré par Juan Musso, puis a tiré à côté après un superbe travail de Lamine Yamal qui l'avait mis en position de tir.

Yamal a lui-même touché le poteau pour le Barça, mais l'équipe de Hansi Flick a pris du retard six minutes avant la pause lorsque Giuliano Simeone a récupéré un long ballon en profondeur et a conclu avec assurance face à Joan Garcia. Les visiteurs n'ont toutefois pas été menés longtemps, car Rashford a bien combiné avec Dani Olmo sur le côté gauche avant de propulser un tir à travers le corps de Musso dans le coin inférieur du but.

Le suspense de la première mi-temps ne s'est pas arrêté là, puisque Nico Gonzalez a été expulsé dans le temps additionnel pour avoir fait tomber Yamal alors que l'adolescent fonçait vers le but. L'Atlético a toutefois cru que les effectifs étaient à nouveau à égalité quelques secondes après la pause, lorsque Gerard Martin a taclé Thiago Almada haut sur la cheville et s'est vu infliger un carton rouge, mais le VAR a annulé cette décision.

Fort de son avantage numérique, Barcelone a dominé la seconde période, et le remplaçant Ferran Torres a vu ses deux tentatives repoussées par de superbes arrêts de Musso. L'Atlético a vaillamment défendu sa surface de réparation, mais n'a pas pu tenir le coup lorsque Musso n'a pu que repousser le tir de Joao Cancelo sur l'épaule de Lewandowski, d'où le ballon a rebondi dans les filets.

GOAL note les joueurs du Barça au Metropolitano...