Les champions en titre n'ont montré aucun signe de nervosité et ont pris l'avantage dès la 7e minute. À la suite d'une belle combinaison sur le côté gauche, João Cancelo s'est engouffré dans la surface avant d'être fauché par un tacle maladroit de Djibril Sow. L'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de penalty, et Raphinha s'est chargé de le transformer d'une « Panenka » pour donner l'avantage à son équipe.

À peine 10 minutes plus tard, le Brésilien s'est vu offrir une nouvelle occasion depuis le point de penalty, alors que c'était une fois de plus Cancelo qui avait fait le travail dans la surface, slalomant entre les défenseurs, le ballon heurtant le bras de Jose Carmona. Après consultation du VAR, Raphinha s'est présenté pour son deuxième penalty de l'après-midi, cette fois en envoyant le ballon bas et fort dans le coin inférieur du but.

Le reste de la première mi-temps n’a pas été très animé, mais la seule fois où les Blaugrana ont réussi à percer la défense de Séville, ils ont marqué. Cette fois-ci, c’est Dani Olmo qui a inscrit le but, en effectuant une course tardive dans la surface pour être servi par Marc Bernal. L'international espagnol a frappé le ballon de première intention dans le coin, semblant sceller le sort du match dès la première mi-temps. Jusqu'à ce que Séville réduise l'écart dans les dernières secondes du temps additionnel, grâce à un superbe centre flottant de Juanlu Sanchez qui a trouvé Oso, lequel a envoyé une volée maîtrisée dans le coin opposé.

Le cours normal des choses a repris dès le début de la seconde mi-temps, Raphinha signant un triplé pour sceller le sort du match. Grâce à un beau travail à l'entrée de la surface, l'ailier s'est créé un petit espace, avant que son tir, dévié de manière imprévisible, ne trompe le gardien.

Cancelo a couronné cette fantastique après-midi en marquant lui aussi, en coupant vers l'intérieur pour trouver le chemin des filets et aggraver encore la détresse des visiteurs. Et bien que Séville ait inscrit un autre but de consolation dans les dernières secondes du temps additionnel, c'était trop peu, trop tard.

GOAL note les joueurs du Barça au Camp Nou...