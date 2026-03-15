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Raphinha HIC Getty/GOAL

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Notes des joueurs de Barcelone contre Séville : Raphinha, auteur d'un triplé, a dominé la rencontre tandis que João Cancelo a de nouveau impressionné lors de cette victoire écrasante

Dimanche après-midi, Barcelone a consolidé son avance en tête de la Liga en battant Séville 5-2, reprenant ainsi quatre points d'avance sur le Real Madrid. Ce fut une nouvelle sortie fructueuse pour Raphinha, qui a inscrit un triplé lors de cette victoire. Deux de ses buts ont été marqués sur penalty, tandis que le troisième, un tir dévié qui a pris de la hauteur, a scellé le sort du match dès le début de la seconde mi-temps.

Les champions en titre n'ont montré aucun signe de nervosité et ont pris l'avantage dès la 7e minute. À la suite d'une belle combinaison sur le côté gauche, João Cancelo s'est engouffré dans la surface avant d'être fauché par un tacle maladroit de Djibril Sow. L'arbitre n'a pas hésité à désigner le point de penalty, et Raphinha s'est chargé de le transformer d'une « Panenka » pour donner l'avantage à son équipe.

À peine 10 minutes plus tard, le Brésilien s'est vu offrir une nouvelle occasion depuis le point de penalty, alors que c'était une fois de plus Cancelo qui avait fait le travail dans la surface, slalomant entre les défenseurs, le ballon heurtant le bras de Jose Carmona. Après consultation du VAR, Raphinha s'est présenté pour son deuxième penalty de l'après-midi, cette fois en envoyant le ballon bas et fort dans le coin inférieur du but. 

Le reste de la première mi-temps n’a pas été très animé, mais la seule fois où les Blaugrana ont réussi à percer la défense de Séville, ils ont marqué. Cette fois-ci, c’est Dani Olmo qui a inscrit le but, en effectuant une course tardive dans la surface pour être servi par Marc Bernal. L'international espagnol a frappé le ballon de première intention dans le coin, semblant sceller le sort du match dès la première mi-temps. Jusqu'à ce que Séville réduise l'écart dans les dernières secondes du temps additionnel, grâce à un superbe centre flottant de Juanlu Sanchez qui a trouvé Oso, lequel a envoyé une volée maîtrisée dans le coin opposé.

Le cours normal des choses a repris dès le début de la seconde mi-temps, Raphinha signant un triplé pour sceller le sort du match. Grâce à un beau travail à l'entrée de la surface, l'ailier s'est créé un petit espace, avant que son tir, dévié de manière imprévisible, ne trompe le gardien.

Cancelo a couronné cette fantastique après-midi en marquant lui aussi, en coupant vers l'intérieur pour trouver le chemin des filets et aggraver encore la détresse des visiteurs. Et bien que Séville ait inscrit un autre but de consolation dans les dernières secondes du temps additionnel, c'était trop peu, trop tard. 

GOAL note les joueurs du Barça au Camp Nou...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-SEVILLAAFP

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Il n'a rien pu faire pour empêcher les buts de Séville et n'a guère été mis à l'épreuve par ailleurs.

    Xavi Espart (5/10) :

    Il a perdu son adversaire direct sur le but, mais a sinon livré une performance solide.

    Pau Cubarsi (6/10) :

    Comme la plupart des défenseurs de Barcelone, il n'a pas eu à se dépasser.

    Gerard Martin (7/10) :

    A été le plus solide des deux défenseurs centraux face à quelques attaques dangereuses de Séville

    Joao Cancelo (8/10) :

    A obtenu deux penalties et a inscrit son but pour couronner une performance fantastique

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  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Pedri (7/10) :

    Il réalise toujours une performance digne d'une note de 7 sur 10, et ce match n'a pas fait exception. 

    Marc Bernal (7/10) :

    Il s'est montré très actif au milieu de terrain, neutralisant tout danger et permettant au Barça de rester à l'offensive.

    Dani Olmo (8/10) :

    A inscrit un superbe but et a orchestré le jeu depuis son poste de numéro 10, alimentant souvent Raphinha.

  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Attaque

    Roony Bardghji (7/10) :

    Il a bien remplacé Yamal jusqu'à ce que l'Espagnol le remplace en deuxième mi-temps

    Robert Lewandowski (5/10) :

    Une journée sans relief pour le vétéran buteur, qui n'a guère eu d'occasions, à l'exception d'une tête qui est passée à côté.

    Raphinha (9/10) :

    Il a été une véritable menace sur le front de l'attaque et méritait son triplé. Même si deux de ses buts ont été marqués sur penalty, on sentait bien que le Brésilien allait finir par trouver le chemin des filets.

  • FC Barcelona v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Fermin Lopez (7/10) :

    Il s'est illustré en sortant du banc en délivrant une passe décisive pour le cinquième but.

    Ronald Araujo (6/10) :

    Il a profité de son temps de jeu, Séville étant déjà battu lorsqu'il est entré en jeu.

    Lamine Yamal (6/10) :

    N'a pas eu autant d'impact qu'il l'aurait espéré en sortant du banc, mais il n'a jamais vraiment eu besoin de se mettre en évidence.

    Marc Casado (6/10) :

    A joué aux côtés de Fermin puis de Gavi au milieu de terrain, réalisant de belles passes alors que le Barça menait tranquillement le jeu.

    Gavi (N/A) :

    Il est entré en jeu pour une brève apparition afin de marquer son retour après une longue blessure au genou.

    Hansi Flick (8/10) :

    A scellé la victoire dès la première mi-temps grâce à ses choix tactiques, puis a pu faire tourner son effectif à une demi-heure de la fin.

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