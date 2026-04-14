Dès le coup d’envoi, Yamal s’est illustré en contraignant le gardien à intervenir au bout de trente secondes, avant d’ouvrir le score quatre minutes plus tard, exploitant sans pitié une erreur de Clément Lenglet. Dani Olmo a ensuite manqué une occasion en face-à-face lors d’un début de match effréné.

Antoine Griezmann a bien failli calmer les ardeurs colchoneras, mais, dans la foulée, les locaux ont concédé un deuxième but : un dégagement manqué a permis à Torres de conclure avec autorité. Dès la reprise, l’Atlético a même frôlé la rupture après une nouvelle bévue de Lenglet, dont a profité Fermin Lopez pour expédier une tête à bout portant, repoussée avec difficulté par Juan Musso.

Sorti de nulle part, l’équipe de Diego Simeone a pourtant répliqué pour reprendre l’avantage au score cumulé : une contre-attaque fulgurante conclue par Ademola Lookman, qui a converti un centre millimétré à la demi-heure de jeu. Il restait encore à Torres le temps de voir une nouvelle tentative repoussée lors d’une première période haletante.

La seconde période a offert un scénario inverse : l’Atleti a enfin trouvé ses marques et pris le dessus alors que les visiteurs s’essoufflaient. Lookman a tiré juste à côté et Robin Le Normand a failli marquer à deux reprises coup sur coup, de part et d’autre d’un autre but de Torres refusé pour hors-jeu.

Le sort du Barça a été scellé à dix minutes de la fin lorsque Eric Garcia a été expulsé pour une faute en dernier recours sur Alexander Sorloth, après vérification du VAR et une première décision d’hors-jeu. La dernière occasion de revenir au score est revenue au mauvais joueur, le remplaçant Ronald Araujo expédiant le ballon au-dessus de la barre à quelques mètres du but à 90 secondes de la fin du temps additionnel, condamnant son équipe à une défaite cruelle 3-2 sur l’ensemble des deux matchs.

GOAL note les joueurs de Barcelone au Metropolitano...