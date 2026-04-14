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Barca gfxGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs de Barcelone contre l'Atlético Madrid : les prouesses de Lamine Yamal et Ferran Torres ne servent à rien ! Ademola Lookman, redoutable, met fin à la tentative de remontée spectaculaire des Blaugrana en Ligue des champions

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FC Barcelone
Ligue des Champions
FEATURES
Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
L. Yamal
F. Torres

Barcelone a finalement fléchi au moment crucial, manquant une remontée potentiellement historique lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Mené 2-0 au score cumulé après l’aller, le Barça, animé par Lamine Yamal et Ferran Torres, n’a pas réussi à éliminer son rival national, malgré une première mi-temps étincelante au Metropolitano qui avait pourtant permis d’égaliser.

Dès le coup d’envoi, Yamal s’est illustré en contraignant le gardien à intervenir au bout de trente secondes, avant d’ouvrir le score quatre minutes plus tard, exploitant sans pitié une erreur de Clément Lenglet. Dani Olmo a ensuite manqué une occasion en face-à-face lors d’un début de match effréné.

Antoine Griezmann a bien failli calmer les ardeurs colchoneras, mais, dans la foulée, les locaux ont concédé un deuxième but : un dégagement manqué a permis à Torres de conclure avec autorité. Dès la reprise, l’Atlético a même frôlé la rupture après une nouvelle bévue de Lenglet, dont a profité Fermin Lopez pour expédier une tête à bout portant, repoussée avec difficulté par Juan Musso.

Sorti de nulle part, l’équipe de Diego Simeone a pourtant répliqué pour reprendre l’avantage au score cumulé : une contre-attaque fulgurante conclue par Ademola Lookman, qui a converti un centre millimétré à la demi-heure de jeu. Il restait encore à Torres le temps de voir une nouvelle tentative repoussée lors d’une première période haletante.

La seconde période a offert un scénario inverse : l’Atleti a enfin trouvé ses marques et pris le dessus alors que les visiteurs s’essoufflaient. Lookman a tiré juste à côté et Robin Le Normand a failli marquer à deux reprises coup sur coup, de part et d’autre d’un autre but de Torres refusé pour hors-jeu.

Le sort du Barça a été scellé à dix minutes de la fin lorsque Eric Garcia a été expulsé pour une faute en dernier recours sur Alexander Sorloth, après vérification du VAR et une première décision d’hors-jeu. La dernière occasion de revenir au score est revenue au mauvais joueur, le remplaçant Ronald Araujo expédiant le ballon au-dessus de la barre à quelques mètres du but à 90 secondes de la fin du temps additionnel, condamnant son équipe à une défaite cruelle 3-2 sur l’ensemble des deux matchs.

GOAL note les joueurs de Barcelone au Metropolitano...

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Joan Garcia (6/10) :

    Il n’a été qu’un simple spectateur jusqu’à ce que Lookman le batte. Il est resté vigilant pour réaliser une parade sublime sur une tête de Le Normand en fin de match.

    Jules Koundé (6/10) :

    Il a réalisé une interception cruciale en début de match, mais a été mis à rude épreuve par Lookman, qui l’a devancé pour marquer son but.

    Eric Garcia (5/10) :

    Il s’est battu avec acharnement et a bien négocié plusieurs duels au sol comme dans les airs, mais a été expulsé à un moment qui a peut-être scellé l’issue de la rencontre en fin de match.

    Gerard Martin (7/10) :

    Il a réalisé un blocage in extremis qui a privé Griezmann d’un but en première période et s’est montré précis dans ses passes, gagnant souvent ses duels.

    João Cancelo (5/10) :

    Il a constamment cherché à monter au soutien de l’attaque, mais le dernier geste a fait défaut.

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  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Milieu de terrain

    Gavi (7/10) :

    Partout sur le terrain, le milieu de terrain, de retour en forme, a fait le sale boulot tout en assurant la fluidité du jeu de son équipe au milieu du terrain.

    Pedri (6/10) :

    Il a peut-être peiné à suivre le rythme effréné de ce match retour, mais ses passes sont restées d’une précision chirurgicale.

    Dani Olmo (7/10) :

    Il a délivré une passe très astucieuse pour l’ouverture du score de Torres et s’est parfaitement intégré au trio offensif devant lui. Il aurait toutefois dû marquer plus tôt dans la partie.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Attaque

    Lamine Yamal (8/10) :

    Impliqué dès la première minute, il a d’abord vu sa frappe déviée sur le poteau avant de glisser le ballon entre les jambes du gardien. Il a ensuite été au cœur de toutes les actions, que ce soit en orchestrant le jeu ou en prenant lui-même les choses en main.

    Ferran Torres (8/10) :

    Il a fait preuve d'une vivacité d'esprit fulgurante pour servir Yamal sur son but en début de match et a ajouté une belle finition de son cru 20 minutes plus tard. Il a justifié sa titularisation devant Robert Lewandowski.

    Fermín López (6/10) :

    L’attaquant le moins en vue du Barça ce soir, malgré un temps de jeu conséquent. Il aurait dû ouvrir le score d’une tête à bout portant et a même reçu un coup pour son peine.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Marcus Rashford (5/10) :

    L’attaquant a peiné à peser sur le flanc gauche, s’enferrant trop souvent dans des impasses techniques.

    Robert Lewandowski (5/10) :

    Entré en jeu pour marquer un but décisif, il n’a eu qu’une seule occasion, en toute fin de match.

    Frenkie de Jong (6/10) :

    S’est immédiatement mis au travail et a pesé sur les deux extrémités du terrain grâce à son sang-froid.

    Ronald Araujo (N/A) :

    Aligné en attaque, il a manqué une occasion en or de la tête à 90 secondes de la fin.

    Roony Bardghji (N/A) :

    Il a touché de nombreux ballons malgré son court passage sur la pelouse.

    Hansi Flick (6/10) :

    Son équipe semblait bien partie pour réussir son retour après 25 minutes d'une première mi-temps courageuse, mais elle s'est complètement essoufflée en deuxième période. Il a tout de même fait les bons choix pour sa sélection.

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