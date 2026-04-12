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Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport
Thomas Hindle

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Notes des joueurs d’Inter Miami face aux New York Red Bulls : Germán Berterame a enfin ouvert son compteur buts, mais Julian Hall a sévèrement puni les Herons

Player ratings
G. Berterame
L. Messi
Inter Miami CF
FEATURES
Inter Miami CF vs Red Bull New York
Red Bull New York
Major League Soccer

German Berterame a enfin ouvert son compteur but et l’Inter Miami s’est créé nombre d’occasions, mais des erreurs défensives ont finalement coûté cher aux Floridiens, qui ont concédé un match nul 2-2 aussi palpitant qu’équitable face aux New York Red Bulls. Même Lionel Messi est resté plus discret que de coutume, pourtant les visiteurs ont affiché un potentiel offensif certain et méritaient pleinement ce point.

Miami aurait pu ouvrir le score dès l’entame lorsque Messi a servi German Berterame, mais l’international mexicain a manqué son face-à-face avec le but grand ouvert. Les Red Bulls ont finalement frappé les premiers : après une chevauchée sur l’aile et un dribble sec sur son vis-à-vis, Julian Hall, en vue toute la soirée, a centré pour Jorge Ruvalcaba, qui a battu un gardien impuissant. 

Les Herons ont toutefois égalisé juste avant la mi-temps : Rodrigo De Paul a adressé un centre au second poteau, que Mateo Silvetti a repris pour glisser le ballon dans le coin inférieur. 

Deux minutes après le retour des vestiaires, Messi se présentait seul face au but, mais son tir passait à côté après avoir feinté son vis-à-vis. Berterame se rattrapait peu après : servi à l’entrée de la surface, il se retournait et battait le gardien pour son premier but en MLS. 

Les New York Red Bulls pensaient doubler la mise à l’heure de jeu, mais Cade Cowell était de justesse hors-jeu avant la belle finition de Robert Voloder. Ils ont toutefois fini par égaliser : Hall, encore lui, s’est retourné, a battu son adversaire et adressé un centre que le jeune Adri Mehmeti a converti. 

Les visiteurs ont alors poussé pour aller chercher le but de la victoire, mais Miami a serré les rangs défensivement dans le money time. Après que Luis Suárez a contraint Ethan Horvath à une belle parade à la 90e minute, le partage des points a semblé équitable. 

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au Nu Stadium...

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (6/10) :

    Il n'a rien pu faire sur les deux buts des Red Bulls. Une soirée plutôt calme par ailleurs. 

    Ian Fray (8/10) :

    Une performance impressionnante en tant qu’arrière droit. Il a sillonné son couloir, créé plusieurs occasions et aurait mérité deux passes décisives en moins de 15 minutes. Solide aussi lorsqu’il a glissé à droite dans une défense à trois. 

    Maxi Falcon (5/10) :

    Totalement irrégulier. Il a réalisé quelques interventions défensives cruciales in extremis, mais s'est retrouvé lamentablement hors de position sur le but des Red Bulls.

    Micael (5/10) :

    Il a perdu Hall de vue sur l’ouverture du score des Red Bulls et n’a jamais réussi à contenir sa vitesse. Un match à oublier. 

    Sergio Reguilon (4/10) :

    Une première mi-temps cauchemardesque. Il n’a pas su contenir la vitesse des Red Bulls sur l’aile et s’est montré brouillon en phase offensive. 

    • Publicité
  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Mateo Silvetti (7/10) :

    Dynamique puis discret avant de marquer un superbe but. 

    Yannick Bright (6/10) :

    Il a cassé le jeu, réussi quelques dribbles, mais il manque encore l’étincelle créative que Miami attend à ce poste. 

    Telasco Segovia (7/10) :

    A récupéré le ballon avant l’ouverture du score de Miami et a créé plusieurs occasions. Son travail acharné est précieux. 

    Rodrigo De Paul (8/10) :

    Il aurait dû marquer en première période, mais s'est rattrapé en délivrant une superbe passe décisive. À l’aise au milieu droit, il a toutefois élevé son niveau d’un cran lorsqu’il a été repositionné dans l’axe après la pause.

  • Inter Miami CF v New York Red BullsGetty Images Sport

    Attaque

    German Berterame (6/10) :

    Il a manqué une occasion en or dès les dix premières minutes, a ensuite passé près de cinquante minutes dans l’ombre, avant d’inscrire un but plutôt chanceux. Il a ensuite disparu du radar. 

    Lionel Messi (7/10) :

    Il a ridiculisé plusieurs adversaires, créé des espaces et offert le but à Berterame. Il a également obtenu une parade remarquable en fin de match. Une performance solide même s’il n’a pas marqué.

  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Daniel Pinter (7/10) :

    Son entrée a tout changé : elle a permis à Miami de passer à une défense à trois tout en apportant une vraie plus-value sur les ailes. 

    Gonzalo Lujan (6/10)

    Il est entré en jeu pour apporter un renfort défensif qu’il n’a pas vraiment apporté. 

    Luis Suarez (N/A) :

    Il a manqué une belle occasion quelques secondes après son entrée en jeu et a contraint Horvath à réaliser une parade tardive. 

    Javier Mascherano (5/10) :

    Il a modifié son schéma tactique en alignant Berterame au milieu de terrain. Miami a dominé la première période et encore davantage la seconde, mais des erreurs défensives leur ont été fatales. Ce n’est pas une débâcle, mais le club floridien doit encore trouver des réponses. 

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