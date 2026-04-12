Notes des joueurs d’Inter Miami face aux New York Red Bulls : Germán Berterame a enfin ouvert son compteur buts, mais Julian Hall a sévèrement puni les Herons

Miami aurait pu ouvrir le score dès l’entame lorsque Messi a servi German Berterame, mais l’international mexicain a manqué son face-à-face avec le but grand ouvert. Les Red Bulls ont finalement frappé les premiers : après une chevauchée sur l’aile et un dribble sec sur son vis-à-vis, Julian Hall, en vue toute la soirée, a centré pour Jorge Ruvalcaba, qui a battu un gardien impuissant.

Les Herons ont toutefois égalisé juste avant la mi-temps : Rodrigo De Paul a adressé un centre au second poteau, que Mateo Silvetti a repris pour glisser le ballon dans le coin inférieur.

Deux minutes après le retour des vestiaires, Messi se présentait seul face au but, mais son tir passait à côté après avoir feinté son vis-à-vis. Berterame se rattrapait peu après : servi à l’entrée de la surface, il se retournait et battait le gardien pour son premier but en MLS.

Les New York Red Bulls pensaient doubler la mise à l’heure de jeu, mais Cade Cowell était de justesse hors-jeu avant la belle finition de Robert Voloder. Ils ont toutefois fini par égaliser : Hall, encore lui, s’est retourné, a battu son adversaire et adressé un centre que le jeune Adri Mehmeti a converti.

Les visiteurs ont alors poussé pour aller chercher le but de la victoire, mais Miami a serré les rangs défensivement dans le money time. Après que Luis Suárez a contraint Ethan Horvath à une belle parade à la 90e minute, le partage des points a semblé équitable.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au Nu Stadium...