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Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

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Notes des joueurs d'Inter Miami face au NYCFC : Lionel Messi s'illustre alors que les Herons remportent un match à suspense au Yankee Stadium

Lionel Messi a inscrit un but, mais ce fut surtout la journée des défenseurs de l'Inter Miami, puisque leurs deux défenseurs centraux ont trouvé le chemin des filets lors d'une victoire 3-2 âprement disputée face au NYCFC, leader de la Conférence Est. Les Herons ont pris l'avantage, mais n'ont jamais vraiment assuré leur avance, et ont dû à deux reprises reprendre un maigre avantage pour rentrer en Floride du Sud avec une victoire durement acquise – et se hisser à la troisième place de la Conférence Est.

Dès le début, tout semblait indiquer que ce serait un match assez classique à Miami. Les Herons avaient la possession du ballon, mais semblaient très vulnérables en contre-attaque, surtout en l'absence de Rodrigo De Paul. Pourtant, ce sont les Heronsqui ont ouvert le score. Le but est venu d'une source inattendue. Gonzalo Lujan a été le premier à réagir sur un ballon perdu dans la surface et a battu Matt Freese, le numéro 1 de l'équipe nationale américaine, après seulement quatre minutes de jeu.

Le NYCFC a toutefois rapidement réagi. Micael, la nouvelle recrue de Miami, a concédé un coup franc facile à l'entrée de la surface. Nico Fernandez en a profité, envoyant le ballon sous la barre et hors de portée de Dayne St. Clair, le gardien de Miami, qui n'avait plus rien à faire. Les visiteurs se sont créé d'autres occasions. Messi a été bien contré par Freese avant de frapper un tir enroulé caractéristique qui a heurté le poteau peu après. 

L'équipe locale a porté le score à 2-1 en début de seconde mi-temps grâce à une contre-attaque fluide. Maxi Moralez s'est glissé dans l'espace et a servi Agustin Ojeda, qui a marqué. Mais Miami a réussi à égaliser. C'est bien sûr Messi qui l'a offert, en trompant Freese d'une frappe lointaine. Micael a donné l'avantage 3-2 à son équipe 10 minutes plus tard, en s'élevant pour reprendre de la tête un centre de Noah Allen. La tension est montée d'un cran par la suite. Le NYCFC a cherché à marquer un troisième but, et St. Clair a dû s'employer pour réaliser quelques arrêts décisifs en fin de match. Micael et Lujan, quant à eux, ont multiplié les dégagements en défense. 

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au Yankee Stadium...

  • Gonzalo Lujan Inter MiamiGetty

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (7/10) :

    Il n'a absolument rien pu faire sur les deux buts du NYCFC. Il a réalisé quelques arrêts importants en fin de match. 

    Ian Fray (7/10) :

    Une prestation solide au poste d'arrière droit, qui a veillé à ce que l'équipe locale ne se crée pratiquement aucune occasion de son côté. 

    Gonzalo Lujan (7/10) :

    A réussi une belle finition, surtout pour un défenseur central. S'est fait surprendre sur le deuxième but du NYCFC, mais s'est rattrapé avec quelques interventions décisives en fin de match. 

    Micael (8/10) :

    A concédé un coup franc un peu bête qui a permis au NYCFC d'égaliser. S'est racheté avec un superbe coup de tête en deuxième mi-temps, puis s'est battu pour assurer la victoire. 

    Noah Allen (8/10) :

    A délivré un superbe centre qui a donné l'avantage 3-2 à Miami. Remplacé après une heure de jeu de grande classe. 

    • Publicité
  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Milieu de terrain

    Yannick Bright (6/10) :

    Il a couvert beaucoup de terrain et s'est bien déplacé, mais il a été écarté de sa position et n'a pas pu suivre Moralez. 

    David Ayala (6/10) :

    Une prestation soignée avec le ballon, mais il manque clairement de connexion avec Bright au milieu de terrain pour stabiliser le jeu. 

    Lionel Messi (8/10) :

    Impliqué dès le début du match. A vu deux de ses bons tirs repoussés et a touché le poteau. A inscrit un but, même si celui-ci est venu suite à une petite erreur du gardien. 

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    Attaque

    Mateo Silvetti (6/10) :

    Il a bien combiné avec Messi, mais aurait pu être un peu plus précis lorsqu'il a eu des occasions de marquer. 

    Tadeo Allende (7/10) :

    Il a malmené la défense de part et d'autre grâce à ses déplacements. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais il a veillé à ce que le NYCFC ne soit jamais à l'aise. 

    Telasco Segovia (7/10) :

    Une prestation disciplinée de la part du Vénézuélien, qui a endossé un rôle plus axé sur le travail. 

  • Leandro StillitanoGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Daniel Pinter (5/10) :

    Une entrée surprise. Manqué en fin de match.

    Facundo Mura (6/10) :

    Une présence indispensable pour Allen en deuxième mi-temps. N'a pas commis la moindre erreur. 

    German Berterame (5/10) :

    A marqué un but, mais celui-ci a été annulé pour hors-jeu. Des débuts frustrants sous les couleurs de Miami. 

    Leandro Stillitano (7/10) :

    Aux commandes ce jour-là, Javier Mascherano étant suspendu. N'a pas réinventé la roue sur le plan tactique, mais a permis à son équipe de remporter la victoire. Mission accomplie. 

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