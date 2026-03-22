Dès le début, tout semblait indiquer que ce serait un match assez classique à Miami. Les Herons avaient la possession du ballon, mais semblaient très vulnérables en contre-attaque, surtout en l'absence de Rodrigo De Paul. Pourtant, ce sont les Heronsqui ont ouvert le score. Le but est venu d'une source inattendue. Gonzalo Lujan a été le premier à réagir sur un ballon perdu dans la surface et a battu Matt Freese, le numéro 1 de l'équipe nationale américaine, après seulement quatre minutes de jeu.

Le NYCFC a toutefois rapidement réagi. Micael, la nouvelle recrue de Miami, a concédé un coup franc facile à l'entrée de la surface. Nico Fernandez en a profité, envoyant le ballon sous la barre et hors de portée de Dayne St. Clair, le gardien de Miami, qui n'avait plus rien à faire. Les visiteurs se sont créé d'autres occasions. Messi a été bien contré par Freese avant de frapper un tir enroulé caractéristique qui a heurté le poteau peu après.

L'équipe locale a porté le score à 2-1 en début de seconde mi-temps grâce à une contre-attaque fluide. Maxi Moralez s'est glissé dans l'espace et a servi Agustin Ojeda, qui a marqué. Mais Miami a réussi à égaliser. C'est bien sûr Messi qui l'a offert, en trompant Freese d'une frappe lointaine. Micael a donné l'avantage 3-2 à son équipe 10 minutes plus tard, en s'élevant pour reprendre de la tête un centre de Noah Allen. La tension est montée d'un cran par la suite. Le NYCFC a cherché à marquer un troisième but, et St. Clair a dû s'employer pour réaliser quelques arrêts décisifs en fin de match. Micael et Lujan, quant à eux, ont multiplié les dégagements en défense.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au Yankee Stadium...