Notes des joueurs d’Inter Miami face à Orlando City SC : le Nu Stadium serait-il maudit ? Lionel Messi et ses coéquipiers ont dilapidé une avance de trois buts pour finalement s’incliner de manière humiliante face à leurs rivaux

D’emblée, la rencontre a tourné au chaos. Messi, installé en meneur de jeu, a immédiatement mis son empreinte sur le match. C’est pourtant Telasco Segovia qui a ouvert le score pour Miami : le Vénézuélien a adressé un centre au cordeau que Ian Fray a coupé d’une tête décisive au bout de moins de trois minutes. Sa domination s’est ensuite confirmée : à la 25^e minute, il servait de nouveau Telasco Segovia, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Puis il a inscrit lui-même un but typique : crochet du gauche et frappe enroulée dans le coin inférieur. Martin Ojeda a réduit le score juste avant la mi-temps, mais le mal était déjà fait.

Sans doute la meilleure mi-temps de Miami cette saison : Luis Suárez et Germán Berterame, associés en attaque, ont permis aux Herons de multiplier les combinaisons. À la pause, ils avaient déjà tenté dix tirs, et sans les parades de Maxime Crépeau, le score aurait pu atteindre quatre ou cinq buts.

Orlando est toutefois resté dans le match et a nettement dominé après la pause. Ojeda a inscrit un deuxième but à la 68e minute et a continué à pousser pour égaliser. Maxi Falcon commet une faute dans la surface ; un joueur d’Orlando se présente et transforme le penalty. Le quatrième but intervient dans le temps additionnel et est bien trop facile : Tyrese Spicer se faufile derrière la défense, Braian Ojeda sert, et Spicer conclut entre les jambes de St. Clair. Le nouveau stade de Miami semble porter la poisse : en quatre tentatives, le club n’y a toujours pas gagné, samedi marquant même sa première défaite sur place.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au Nu Stadium...