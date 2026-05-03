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Lionel Messi, Inter MiamiGOAL
Thomas Hindle

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Notes des joueurs d’Inter Miami face à Orlando City SC : le Nu Stadium serait-il maudit ? Lionel Messi et ses coéquipiers ont dilapidé une avance de trois buts pour finalement s’incliner de manière humiliante face à leurs rivaux

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FEATURES
Inter Miami CF vs Orlando City
Inter Miami CF
Orlando City
Major League Soccer
L. Messi

L'Inter Miami a dilapidé une avance de 3-0 pour finalement s'incliner 4-3 face à Orlando City, une défaite stupéfiante qui prolonge sa série sans victoire au Nu Stadium. Lionel Messi a bien inscrit un but et offert deux passes décisives, mais la défense floridienne, une nouvelle fois en difficulté, a été pointée du doigt : ce quatrième match consécutif perdu à domicile confirme les lacunes défensives du club.

D’emblée, la rencontre a tourné au chaos. Messi, installé en meneur de jeu, a immédiatement mis son empreinte sur le match. C’est pourtant Telasco Segovia qui a ouvert le score pour Miami : le Vénézuélien a adressé un centre au cordeau que Ian Fray a coupé d’une tête décisive au bout de moins de trois minutes. Sa domination s’est ensuite confirmée : à la 25^e minute, il servait de nouveau Telasco Segovia, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. Puis il a inscrit lui-même un but typique : crochet du gauche et frappe enroulée dans le coin inférieur. Martin Ojeda a réduit le score juste avant la mi-temps, mais le mal était déjà fait.

Sans doute la meilleure mi-temps de Miami cette saison : Luis Suárez et Germán Berterame, associés en attaque, ont permis aux Herons de multiplier les combinaisons. À la pause, ils avaient déjà tenté dix tirs, et sans les parades de Maxime Crépeau, le score aurait pu atteindre quatre ou cinq buts.

Orlando est toutefois resté dans le match et a nettement dominé après la pause. Ojeda a inscrit un deuxième but à la 68e minute et a continué à pousser pour égaliser. Maxi Falcon commet une faute dans la surface ; un joueur d’Orlando se présente et transforme le penalty. Le quatrième but intervient dans le temps additionnel et est bien trop facile : Tyrese Spicer se faufile derrière la défense, Braian Ojeda sert, et Spicer conclut entre les jambes de St. Clair. Le nouveau stade de Miami semble porter la poisse : en quatre tentatives, le club n’y a toujours pas gagné, samedi marquant même sa première défaite sur place.

GOAL note les joueurs de l'Inter Miami au Nu Stadium...

  • Dayne St. ClairGetty

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (6/10) :

    Impuissant sur le but d’Orlando en première période, il a ensuite semblé démuni sur les deux suivants. Dépassé sur la quatrième réalisation, il a tout de même réalisé quelques arrêts de qualité entre-temps.

    Ian Fray (6/10) :

    Il a parfaitement placé son coup de tête. Il a bien défendu et a assuré la liaison dans le dernier tiers. Il a dû quitter ses partenaires sur une blessure inquiétante à la 66^e minute.

    Maxi Falcon (4/10) :

    Une véritable catastrophe. N’a jamais vraiment marqué son adversaire, a concédé un penalty et s’est montré irrégulier tout au long du match.

    Micael (4/10) :

    Complètement perdu dans ses choix de positionnement, hésitant constamment entre monter et descendre.

    Noah Allen (6/10) :

    Peu sollicité sur son côté, il a néanmoins bien fait circuler le ballon.

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  • Milieu de terrain

    Yannick Bright (6/10) :

    Parfois dominé au milieu de terrain, malgré l’infériorité numérique.

    Rodrigo De Paul (6/10) :

    Ce n’était pas son meilleur match : très sollicité, il a souvent conservé le ballon sans toutefois en tirer parti.

    Telasco Segovia (7/10) :

    A offert le but à Fray. A beaucoup couru. Solide, comme d’habitude.

    Lionel Messi (8/10) :

    Libre de ses mouvements en première période, il a marqué un but et offert deux passes décisives : difficile de faire mieux.

  • Luis SuarezGetty

    Attaque

    German Berterame (6/10) :

    Positionné initialement sur l’aile gauche, il a peiné à se montrer influent. Malgré un engagement constant, son impact est resté limité.

    Luis Suarez (7/10) :

    A eu un impact réel. Il a joué un rôle déterminant dans la construction du deuxième but et aurait pu marquer lui-même. Il semblait épuisé lorsqu’il a été remplacé.


  • Inter Miami CF v New England RevolutionGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Facundo Mura (5/10) :

    Il a remplacé Fray, blessé, puis s’est fait complètement dépasser sur le quatrième but d’Orlando.

    Tadeo Allende (5/10) :

    A peine influent en vingt minutes.

    Guillermo Hoyos (5/10) :

    A titularisé Suarez et Berterame. Il semblait avoir trouvé la bonne formule après 45 minutes. Mais son équipe s'est effondrée. C'est un début de saison catastrophique dans le nouveau stade.

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