Goal.com
En direct
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

Traduit par

Notes des joueurs d'Inter Miami contre Nashville : Lionel Messi reste discret tandis que German Berterame poursuit son début de saison cauchemardesque dans un match nul et vierge de la CONCACAF Champions Cup

L'Inter Miami a dû se contenter d'un frustrant match nul et vierge contre le Nashville SC lors du match aller des huitièmes de finale de la CONCACAF Champions Cup. Aucune des deux équipes n'a créé beaucoup d'occasions, et Lionel Messi est resté étonnamment discret dans un match médiocre entre deux équipes qui semblaient plus désireuses de ne pas perdre. Les deux équipes n'ont réussi à tirer que cinq fois au but en 90 minutes.

Miami n'a eu que peu d'occasions de se montrer dangereux en première mi-temps. En fait, Nashville a été de loin l'équipe la plus offensive. Sam Surridge a donné du fil à retordre aux visiteurs et a mis Dayne St. Clair à l'épreuve à deux reprises, mais l'ancien gardien du Minnesota United a réussi à repousser ses deux tentatives grâce à deux arrêts solides. 

De son côté, Messi s'est peu impliqué, se montrant peu présent et ne parvenant pas à créer d'occasions franches alors que Miami dominait la possession, mais sans parvenir à concrétiser ses efforts. 

Les Herons ont commencé à se réveiller après la pause. Messi, comme on pouvait s'y attendre, était au centre de l'action, trouvant des espaces et distribuant efficacement le ballon. L'attaquant vedette German Berterame a eu la première - et unique - occasion de la mi-temps, mais a réussi à tirer à côté alors que le but était grand ouvert. Et c'est à peu près tout. Miami rentrera peut-être plus satisfait que son adversaire à l'approche du match retour la semaine prochaine. Mais ce match n'est guère mémorable pour l'une ou l'autre des équipes. 

GOAL note les joueurs d'Inter Miami au Geodis Park...

  • Micael Inter MiamiGetty

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (6/10) :

    A réalisé quelques beaux arrêts, mais s'est montré un peu hésitant dans ses distributions. Il peut toutefois se réjouir d'avoir conservé ses cages inviolées. 

    Facundo Mura (6/10) :

    Meilleure performance que ces dernières semaines. A bien tenu le côté droit et a bien distribué le ballon. 

    Maxi Falcon (N/A) :

    Remplacé après 10 minutes en raison d'une blessure apparente. 

    Micael (8/10) :

    Il s'est battu toute la soirée. Il a remporté ses duels aériens et a rarement commis d'erreurs. Il a dominé la défense. 

    Noah Allen (6/10) :

    Ce n'était pas sa meilleure soirée. Un peu hésitant face à Cristian Espinoza, qui l'a dominé toute la soirée. A toutefois réalisé quelques dégagements importants. 

    • Publicité
  • Rodrigo De Paul Inter Miami 2026Getty

    Milieu de terrain

    Yannick Bright (6/10) :

    A eu du mal dans son rôle de milieu défensif. Hany Mukhtar n'a cessé de trouver des espaces autour de lui. 

    Rodrigo De Paul (7/10) :

    Une performance solide dans tous les domaines. Il a éteint les incendies au milieu et a fait le lien avec les attaquants de Miami. 

    Telasco Segovia (6/10) :

    Il a créé quelques occasions et connu de bons moments. Mais rien ne lui a vraiment réussi. 

    Tadeo Allende (5/10) :

    Moins de touches que n'importe quel autre joueur au milieu de terrain. Pratiquement invisible. 

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Attaque

    Lionel Messi (7/10) :

    Discret en première mi-temps, mais beaucoup plus efficace en seconde période. Il a fait le lien entre les joueurs et a essayé d'impliquer ses coéquipiers. 

    German Berterame (4/10) :

    Une soirée déroutante. Il a échappé de manière inexplicable à un carton rouge pour une faute lamentable, puis a tiré à côté peu après. 

  • Javier Mascherano Inter Miami 2026Getty

    Remplaçants et entraîneur

    Gonzalo Lujan (5/10) :

    Entré en jeu à la place de Falcon, blessé, il n'a pas réussi à contenir Surridge. 

    Ian Fray (7/10) :

    Une prestation solide au poste d'arrière droit. Mérite d'être titularisé. 

    Mateo Silvetti (5/10) :

    Sa première touche de balle a été pour perdre le ballon, et il ne s'est jamais vraiment amélioré par la suite. 

    Javier Mascherano (5/10) :

    Il a aligné une équipe solide après la promesse de Miami de participer à la Champions Cup. Miami a été solide en défense, mais assez lamentable avec le ballon. Ce n'est pas sa soirée la plus mémorable en tant qu'entraîneur. 

Major League Soccer
Columbus Crew crest
Columbus Crew
COL
Nashville SC crest
Nashville SC
NSC
Major League Soccer
Charlotte FC crest
Charlotte FC
CLT
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0