Notes des joueurs d'Inter Miami contre Nashville : Lionel Messi reste discret tandis que German Berterame poursuit son début de saison cauchemardesque dans un match nul et vierge de la CONCACAF Champions Cup

Miami n'a eu que peu d'occasions de se montrer dangereux en première mi-temps. En fait, Nashville a été de loin l'équipe la plus offensive. Sam Surridge a donné du fil à retordre aux visiteurs et a mis Dayne St. Clair à l'épreuve à deux reprises, mais l'ancien gardien du Minnesota United a réussi à repousser ses deux tentatives grâce à deux arrêts solides.

De son côté, Messi s'est peu impliqué, se montrant peu présent et ne parvenant pas à créer d'occasions franches alors que Miami dominait la possession, mais sans parvenir à concrétiser ses efforts.

Les Herons ont commencé à se réveiller après la pause. Messi, comme on pouvait s'y attendre, était au centre de l'action, trouvant des espaces et distribuant efficacement le ballon. L'attaquant vedette German Berterame a eu la première - et unique - occasion de la mi-temps, mais a réussi à tirer à côté alors que le but était grand ouvert. Et c'est à peu près tout. Miami rentrera peut-être plus satisfait que son adversaire à l'approche du match retour la semaine prochaine. Mais ce match n'est guère mémorable pour l'une ou l'autre des équipes.

GOAL note les joueurs d'Inter Miami au Geodis Park...