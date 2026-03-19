Goal.com
En direct
Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduit par

Notes des joueurs d'Inter Miami contre le Nashville SC : Lionel Messi inscrit son 900e but, un exploit magique, mais les Herons sont éliminés de la Coupe des champions de la CONCACAF à cause de la règle des buts à l'extérieur

Malgré un but magnifique de la star argentine, les Herons ont été éliminés de la compétition continentale en raison de la règle des buts à l'extérieur.

Tout semblait se présenter sous les meilleurs auspices. Après avoir choisi de laisser au repos ses plus grandes stars lors du match nul de ce week-end à Charlotte, l’Inter Miami menait largement à Nashville. Lionel Messi a marqué, inscrivant ainsi son 900e but en carrière. L’équipe maîtrisait parfaitement le match. Puis, en l’espace d’un instant, elle a perdu le contrôle lorsque le Nashville SC a frappé. Ce but à l’extérieur a stupéfié Miami et l’a éliminé de la CONCACAF Champions Cup. 

L'égalisation de Cristian Espinoza à la 74e minute a annulé l'ouverture du score de Messi, pour un match nul 1-1. Après le match nul et vierge de la semaine dernière au Tennessee, Nashville est qualifié. Cette défaite va faire mal aux Herons pendant un certain temps.

Les deux premiers tiers du match se sont largement déroulés à l'avantage de Miami, à l'exception d'une blessure en première mi-temps de la nouvelle recrue Sergio Reguilon. Messi a inscrit son but grâce à une finition impeccable, déjouant les défenseurs de Nashville dans la surface avant de trouver le fond des filets comme il le fait si souvent. Cela semblait suffisant, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. À la 74e minute, Espinoza a profité d'un moment de chaos pour envoyer le ballon au fond des filets quelques secondes après que Dayne St. Clair eut effectué un premier arrêt. St. Clair et la moitié de la défense de Miami n'ont pu que regarder, entassés devant leur propre but, tandis qu'Espinoza propulsait son tir au-delà d'eux.

Pas de miracle de dernière minute pour Messi, ni de répit pour Miami. Ils sont éliminés de la compétition, celle qu'ils voulaient tant remporter dans leur quête pour devenir la meilleure équipe d'Amérique du Nord. Cela n'arrivera pas cette année, car les Herons n'ont pas su se montrer assez décisifs pour obtenir le résultat dont ils avaient besoin à domicile.

GOAL note les joueurs d'Inter Miami au Chase Stadium...

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Dayne St. Clair (6/10) :

    Il n'a jamais été mis à l'épreuve en dehors du but, qui a surtout été marqué à la suite d'une situation chaotique après un premier arrêt. Aurait-il pu faire mieux ? Peut-être, mais il se trouvait dans une situation difficile.

    Sergio Reguilón (7/10) :

    A délivré la passe décisive sur le but de Messi, mais a dû quitter le terrain à la 40e minute sur blessure. C'est dommage, d'autant plus qu'il avait été excellent lors de ses premiers 90 minutes avec le club.

    Micael (6/10) :

    Il a un peu trop regardé le ballon sur le but. Il n'a pas eu grand-chose à faire par ailleurs, à l'exception d'un moment où Lujan et lui ont tous deux perdu Mukhtar de vue.

    Gonzalo Lujan (5/10) :

    Il a perdu son adversaire direct lors de l'action qui a mené au but. Il a également reçu un carton jaune dès le début du match, ce qui l'a certainement pesé.

    Facundo Mura (7/10) :

    A été un solide relais sur l'aile pour Miami et a réussi à tirer une fois au but de loin.

    • Publicité
  • Orlando City SC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Yannick Bright (5/10) :

    Il aurait dû mieux réagir sur le but égalisateur de Nashville. Il a couvert beaucoup de terrain par ailleurs, mais c'est ce moment-là qui comptait.

    Rodrigo de Paul (7/10) :

    On voit tout de suite à quel point il élève le niveau de l'équipe quand il est sur le terrain. C'est ce qu'il a fait mercredi, même si Nashville l'a pris pour cible avec une série de fautes.

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Attaque

    Telasco Segovia (5/10) :

    Pas particulièrement efficace. Son remplacement par Silvetti en début de deuxième mi-temps était logique.

    Tadeo Allende (5/10) :

    Totalement invisible. N'a jamais vraiment réussi à récupérer le ballon, et les rares fois où il l'a eu, il n'a pas su en faire grand-chose.

    Lionel Messi (7/10) :

    But incroyable, mais peu d'autres actions. N'a tenté qu'un seul autre tir quelques secondes avant le coup de sifflet final, mais celui-ci a été repoussé.

    German Berterame (5/10) :

    Encore une fois inefficace. Est-il temps de s'inquiéter un peu de son manque de buts jusqu'à présent ?

  • Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions CupGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Noah Allen (6/10) :

    Difficile de prendre le relais à froid après une blessure en première mi-temps. Il s'en est pourtant très bien sorti.

    Matteo Silvetto (5/10) :

    Il a remplacé Segovia, mais n'a pas été plus efficace.

    David Ayala (6/10) :

    Il a bien réussi à avoir un impact sur tout le terrain, mais il n'allait jamais être le joueur capable de marquer le but dont Miami avait besoin.

    Luis Suarez (5/10)

    N'a touché le ballon que cinq fois en près de 20 minutes. Même un attaquant aussi redoutable que lui ne peut pas faire grand-chose avec ça.

    Javier Mascherano (5/10) :

    En réalité, on peut mettre ce match sur le compte d'une mauvaise passe, sur laquelle Mascherano n'avait aucune prise. Cela dit, son équipe n'a pas non plus réussi à battre Nashville, alors qu'elle avait laissé ses joueurs clés au repos ce week-end. Il devra répondre à quelques questions à ce sujet.

Major League Soccer
Nashville SC crest
Nashville SC
NSC
Orlando City crest
Orlando City
ORL
Major League Soccer
New York City FC crest
New York City FC
NYC
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0