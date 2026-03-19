Tout semblait se présenter sous les meilleurs auspices. Après avoir choisi de laisser au repos ses plus grandes stars lors du match nul de ce week-end à Charlotte, l’Inter Miami menait largement à Nashville. Lionel Messi a marqué, inscrivant ainsi son 900e but en carrière. L’équipe maîtrisait parfaitement le match. Puis, en l’espace d’un instant, elle a perdu le contrôle lorsque le Nashville SC a frappé. Ce but à l’extérieur a stupéfié Miami et l’a éliminé de la CONCACAF Champions Cup.

L'égalisation de Cristian Espinoza à la 74e minute a annulé l'ouverture du score de Messi, pour un match nul 1-1. Après le match nul et vierge de la semaine dernière au Tennessee, Nashville est qualifié. Cette défaite va faire mal aux Herons pendant un certain temps.

Les deux premiers tiers du match se sont largement déroulés à l'avantage de Miami, à l'exception d'une blessure en première mi-temps de la nouvelle recrue Sergio Reguilon. Messi a inscrit son but grâce à une finition impeccable, déjouant les défenseurs de Nashville dans la surface avant de trouver le fond des filets comme il le fait si souvent. Cela semblait suffisant, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. À la 74e minute, Espinoza a profité d'un moment de chaos pour envoyer le ballon au fond des filets quelques secondes après que Dayne St. Clair eut effectué un premier arrêt. St. Clair et la moitié de la défense de Miami n'ont pu que regarder, entassés devant leur propre but, tandis qu'Espinoza propulsait son tir au-delà d'eux.

Pas de miracle de dernière minute pour Messi, ni de répit pour Miami. Ils sont éliminés de la compétition, celle qu'ils voulaient tant remporter dans leur quête pour devenir la meilleure équipe d'Amérique du Nord. Cela n'arrivera pas cette année, car les Herons n'ont pas su se montrer assez décisifs pour obtenir le résultat dont ils avaient besoin à domicile.

GOAL note les joueurs d'Inter Miami au Chase Stadium...