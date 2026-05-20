Le premier but est l’œuvre de Tielemans, dont le timing et la technique sont parfaits : il expédie une frappe puissante des 20 mètres, à la suite d’un corner joué court par Villa.

Quatre minutes plus tard, les Anglais ont remis ça de manière tout aussi spectaculaire : servi dans un intervalle libre par John McGinn, Buendia a envoyé le ballon dans la lucarne droite des Breisgau-Brasilianer.

Le sort de la rencontre était scellé peu avant l’heure de jeu lorsque Rogers, candidat au « But du mois » de Villa, concluait une action collective de grande classe initiée par un centre précis de Buendia depuis l’aile.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les joueurs de Villa ayant pris part à ce premier succès continental du club depuis son triomphe en Coupe d’Europe 1982...