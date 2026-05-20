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Mark Doyle

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Notes des joueurs d’Aston Villa face à Fribourg : Unai Emery règne sur l’Europa League ! Youri Tielemans, Emiliano Buendía et Morgan Rogers offrent un festival de « buts du mois » à Istanbul, et mettent fin à 30 ans d’attente

Player ratings
Ligue Europa
Aston Villa
U. Emery
E. Buendia
FEATURES
Fribourg vs Aston Villa
M. Rogers
Y. Tielemans

Youri Tielemans, Emiliano Buendía et Morgan Rogers ont inscrit trois superbes buts, offrant à Aston Villa son premier titre majeur depuis trois décennies, mercredi soir, en battant Fribourg 3-0 en finale de la Ligue Europa. Les hommes d’Unai Emery, grands favoris de la rencontre à Istanbul – l’entraîneur espagnol ayant déjà remporté ce trophée à quatre reprises –, ont justifié leur statut en concluant une première mi-temps tendue par deux éclats de classe.

Le premier but est l’œuvre de Tielemans, dont le timing et la technique sont parfaits : il expédie une frappe puissante des 20 mètres, à la suite d’un corner joué court par Villa.

Quatre minutes plus tard, les Anglais ont remis ça de manière tout aussi spectaculaire : servi dans un intervalle libre par John McGinn, Buendia a envoyé le ballon dans la lucarne droite des Breisgau-Brasilianer.

Le sort de la rencontre était scellé peu avant l’heure de jeu lorsque Rogers, candidat au « But du mois » de Villa, concluait une action collective de grande classe initiée par un centre précis de Buendia depuis l’aile.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les joueurs de Villa ayant pris part à ce premier succès continental du club depuis son triomphe en Coupe d’Europe 1982...

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    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (7/10) :

    Malgré les rumeurs l’annonçant touché lors de l’échauffement, l’Argentin a bien tenu sa place et, hormis un bref moment de tension en seconde période, n’a jamais semblé en danger d’encaisser.

    Matty Cash (6/10) :

    L’arrière droit s’est retrouvé sous pression après un carton jaune dès l’entame pour un tacle trop engagé, mais il a géré la situation avec autorité, malgré des passes parfois imprécises.

    Ezri Konsa (8/10) :

    Soirée tranquille pour le défenseur central, qui a réalisé les interventions nécessaires, effectuant plusieurs dégagements décisifs tout en relançant rapidement et avec précision. Il s’est même montré dangereux sur coups de pied arrêtés.

    Pau Torres (7/10) :

    L’Espagnol a vécu une rencontre tranquille aux côtés de Konsa, mais il a aussi réalisé quelques interventions cruciales, notamment en privant Philipp Lienhart d’une occasion en tête-à-tête avec le gardien.

    Lucas Digne (6/10) :

    L’arrière gauche a livré une performance solide, sans éclat offensif notable, mais en accomplissant ses tâches défensives avec diligence.

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Victor Lindelöf (7/10) :

    L’ancien défenseur central de Manchester United s’est imposé comme une véritable révélation au milieu de terrain pour Villa et a livré une nouvelle performance de haut niveau à Istanbul, réalisant un travail défensif de grande qualité devant sa défense à quatre.

    Youri Tielemans (8/10) :

    Comme à son habitude, le Belge a associé classe et ténacité dans l’entrejeu avant de libérer les siens d’une volée parfaitement exécutée, juste avant la mi-temps.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Attaque

    John McGinn (8/10) :

    Prestation dynamique, sans surprise, de cette force de la nature écossaise, qui a créé le deuxième but d’une passe millimétrée pour Buendia et s’est montré dangereux tout au long du match.

    Morgan Rogers (8/10) :

    D’emblée, il s’est mis en évidence et a failli ouvrir le score dès la 3^e minute. Son centre lobé, parfaitement dosé pour la volée de Tielemans, était sublime, et il a logiquement conclu son travail en deuxième période d’un coup de pied précis suite à un débordement intelligent vers le premier poteau.

    Emiliano Buendía (9/10) :

    L’Argentin, immédiatement averti pour un coude sur le visage de Niklas Beste, a ensuite doublé la marque d’une frappe enroulée parfaite aux abords de la surface, avant de servir Rogers pour le troisième but grâce à un jeu de jambes raffiné. Il perd un point pour n’avoir pas conclu une passe en profondeur en toute fin de rencontre.

    Ollie Watkins (7/10) :

    Il a fourni un travail solide en pointe. Privé de ballons exploitables durant une bonne partie de la première période, il a néanmoins mis sous pression la défense à quatre de Fribourg grâce à son impact physique et à ses déplacements, créant ainsi des espaces pour ses partenaires.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Amadou Onana (6/10) :

    Remplaçant Lindelöf en cours de seconde période, il a failli ouvrir le score d’une frappe repoussée par le poteau.

    Ian Maatsen (non noté) :

    Il a remplacé Digne à la 81^e minute.

    Jadon Sancho (N/A) :

    A remplacé Bunedia, désigné homme du match, à seulement dix minutes de la fin.

    Tyrone Mings (N/A) :

    N’est entré en jeu que dans les dernières minutes.

    Douglas Luiz (N/A) :

    A pris la place de Tielemans au milieu de terrain pendant le peu de temps additionnel.

    Unai Emery (9/10) :

    Que dire de plus sur cet Espagnol si attachant ?! Devant le prince de Galles, il s'est imposé comme le roi de l'Europa League. Emery a parfaitement réussi son choix de composition et a ainsi remporté le trophée pour la cinquième fois. Le travail qu'il a accompli depuis qu'il a succédé à Steven Gerrard à la tête de Villa est tout simplement remarquable. En mettant fin à 30 ans de souffrance, sa place dans l'histoire de Villa est désormais assurée.

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