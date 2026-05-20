Le premier but est l’œuvre de Tielemans, dont le timing et la technique sont parfaits : il expédie la balle au fond des filets d’une volée puissante depuis l’intérieur de la surface, après un corner joué court par Villa.

Quatre minutes plus tard, les Anglais ont doublé la mise : servi dans un espace libre par John McGinn, Buendia a adressé une frappe puissante dans la lucarne droite du but de Fribourg.

Le sort du match était scellé avant l’heure de jeu lorsque Rogers, candidat au « But du mois » de Villa, concluait une action collective de grande classe initiée par un centre précis de Buendia depuis l’aile.

Ci-dessous, GOAL évalue les performances de tous les joueurs de Villa impliqués dans ce premier triomphe continental du club depuis son succès en Coupe d’Europe 1982...