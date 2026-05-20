Le premier but est l’œuvre de Tielemans, dont le timing et la technique sont parfaits : il expédie le ballon au fond des filets d’une volée puissante depuis l’entrée de la surface, après un corner joué court par Villa.

Quatre minutes plus tard, les Anglais ont doublé la mise : servi dans un intervalle libre par John McGinn, Buendia a adressé une frappe puissante dans la lucarne droite du but de Fribourg.

Le sort du match était scellé peu avant l’heure de jeu lorsque Rogers, candidat au « But du mois » de Villa, concluait une action collective de grande classe initiée par une nouvelle offrande de Buendia sur l’aile.

Ci-dessous, GOAL évalue les joueurs de Villa ayant pris part au premier succès continental du club depuis son triomphe en Coupe d’Europe 1982…