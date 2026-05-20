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Mark Doyle

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Notes des joueurs d’Aston Villa face à Fribourg : Unai Emery règne sur l’Europa League ! Youri Tielemans, Emiliano Buendía et Morgan Rogers font vibrer Istanbul avec des candidats au « but du mois », et mettent fin à 30 ans d’attente

Player ratings
Ligue Europa
Aston Villa
FEATURES
Fribourg vs Aston Villa
Fribourg
U. Emery
M. Rogers
E. Buendia
Y. Tielemans

Youri Tielemans, Emiliano Buendía et Morgan Rogers ont inscrit trois magnifiques buts, offrant à Aston Villa son premier titre continental depuis trois décennies, mercredi soir, en dominant Fribourg 3-0 en finale de la Ligue Europa. Les hommes d’Unai Emery, grands favoris de la rencontre à Istanbul – l’entraîneur espagnol ayant déjà remporté ce trophée à quatre reprises –, ont justifié leur statut en concluant une première mi-temps tendue par deux éclats de classe.

Le premier but est l’œuvre de Tielemans, dont le timing et la technique sont parfaits : il expédie le ballon au fond des filets d’une volée puissante depuis l’entrée de la surface, après un corner joué court par Villa.

Quatre minutes plus tard, les Anglais ont doublé la mise : servi dans un intervalle libre par John McGinn, Buendia a adressé une frappe puissante dans la lucarne droite du but de Fribourg.

Le sort du match était scellé peu avant l’heure de jeu lorsque Rogers, candidat au « But du mois » de Villa, concluait une action collective de grande classe initiée par une nouvelle offrande de Buendia sur l’aile.

Ci-dessous, GOAL évalue les joueurs de Villa ayant pris part au premier succès continental du club depuis son triomphe en Coupe d’Europe 1982…

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLA-FINALAFP

    Gardien de but et défense

    Emiliano Martínez (7/10) :

    Malgré les rumeurs l’annonçant touché lors de l’échauffement, l’Argentin a bien tenu sa place et, hormis un bref moment de tension en seconde période, n’a jamais semblé en danger d’encaisser.

    Matty Cash (6/10) :

    L’arrière droit s’est retrouvé sous pression après un carton jaune dès l’entame pour un tacle trop engagé, mais il a géré la situation avec autorité, même si ses passes manquaient parfois de précision.

    Ezri Konsa (8/10) :

    Soirée tranquille pour le défenseur central, qui a réalisé les interventions nécessaires, effectuant plusieurs dégagements décisifs tout en relançant rapidement et avec précision. Il s’est même montré dangereux sur coups de pied arrêtés.

    Pau Torres (7/10) :

    L’Espagnol a vécu une rencontre tranquille aux côtés de Konsa, mais il a aussi réalisé quelques interventions cruciales, notamment en privant Philipp Lienhart d’une face à face avec le gardien.

    Lucas Digne (6/10) :

    Une prestation solide de l’arrière gauche, qui n’a pas apporté grand-chose dans les phases offensives mais a rempli ses tâches défensives avec diligence.

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Victor Lindelöf (7/10) :

    L’ancien défenseur central de Manchester United s’est imposé comme une véritable révélation au milieu de terrain pour Villa et a de nouveau brillé à Istanbul, réalisant un travail défensif de grande qualité devant sa défense à quatre.

    Youri Tielemans (8/10) :

    Le milieu de terrain a une nouvelle fois associé technique et abattage, avant de libérer les siens d’une volée parfaitement maîtrisée, quatre minutes avant la mi-temps.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Attaque

    John McGinn (7/10) :

    Prestation dynamique, sans surprise, de cette force de la nature écossaise, qui a créé le deuxième but d’une passe millimétrée pour Buendia et s’est montré dangereux tout au long du match.

    Morgan Rogers (8/10) :

    D’emblée, il s’est mis en évidence et a failli ouvrir le score dès la 3^e minute. Son centre lobé, parfaitement dosé pour la volée de Tielemans, était une merveille, et il a logiquement conclu son travail en deuxième période d’un coup de pied précis suite à un débordement intelligent sur le premier poteau.

    Emiliano Buendía (9/10) :

    L’Argentin, immédiatement averti pour un coup de coude au visage de Niklas Beste, a aussitôt fait abstraction de ce contretemps pour doubler la marque d’une magnifique frappe enroulée depuis l’entrée de la surface, avant d’offrir à Rogers le troisième but d’une passe décisive sur l’aile. Il perd toutefois un point pour n’avoir pas conclu une situation de un contre un en fin de rencontre.

    Ollie Watkins (7/10) :

    Il a fourni un travail solide en pointe. Privé de ballons exploitables durant une bonne partie de la première période, il a néanmoins causé des problèmes à la défense à quatre de Fribourg grâce à son impact physique et ses déplacements, créant ainsi des espaces pour ses partenaires.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-ASTON VILLAAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Amadou Onana (6/10) :

    Remplaçant Lindelöf en cours de seconde période, il a failli ouvrir le score d’une frappe repoussée par le poteau.

    Ian Maatsen (non noté) :

    Il a remplacé Digne à la 81^e minute.

    Jadon Sancho (N/A) :

    A remplacé Bunedia, désigné homme du match, à seulement dix minutes de la fin.

    Tyrone Mings (N/A) :

    N’est entré en jeu que dans le temps additionnel.

    Douglas Luiz (N/A) :

    A pris la place de Tielemans au milieu de terrain pendant le peu de temps additionnel.

    Unai Emery (9/10) :

    Que dire de plus sur le roi de l’Europa League ? Il a osé une composition audacieuse et a soulevé le trophée pour la cinquième fois. Son travail depuis la succession de Steven Gerrard à la tête de Villa est remarquable.

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