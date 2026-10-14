Unai Emery avait exigé que Villa Park devienne une forteresse, et ses joueurs ont répondu par une leçon tactique, démantelant méthodiquement Fenerbahce lors d’une victoire écrasante (6-0).

Aston Villa a rapidement pris l’ascendant grâce à l’ouverture du score de Johan Manzambi à la 12e minute, donnant le ton d’une première période où les locaux ont exploité les transitions avec une efficacité redoutable. Lorsque Nicolas Jackson a inscrit deux buts avant la pause, la défense haute de l’équipe turque avait été totalement mise à nu par le jeu vertical et le placement précis de Villa.

L’intensité n’a pas faibli en seconde période, Emery s’appuyant sur son banc pour maintenir la pression physique. Ross Barkley s’est alors illustré en transformant un penalty avec sang-froid, avant d’inscrire son deuxième but quatre minutes plus tard pour éteindre les dernières velléités de résistance.

Un but tardif de Tammy Abraham a parachevé une prestation au cours de laquelle Villa a cadré 13 tirs, tout en ne concédant pratiquement aucune occasion notable. Ce résultat place Villa à la troisième place du classement de la Ligue des champions, avec un bilan parfait : deux victoires en deux matches.

GOAL note les joueurs d’Aston Villa après leur prestation à Villa Park...