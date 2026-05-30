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Arsenal UCL GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs d’Arsenal face au PSG : Gabriel passe du statut de héros à celui de zéro ! Sa prestation défensive exemplaire ne sert à rien, le Brésilien ayant raté un penalty décisif en finale de la Ligue des champions

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Arsenal
Ligue des Champions
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Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
K. Havertz
Gabriel

Arsenal a connu une défaite cruelle aux tirs au but face au Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des champions. Gabriel, dernier tireur, a envoyé son penalty au-dessus de la transversale, offrant ainsi au tenant du titre un deuxième sacre européen consécutif à Budapest. Kai Havertz avait pourtant donné l’avantage aux Gunners d’entrée, mais l’égalisation d’Ousmane Dembélé en seconde période et la solide défense londonienne ont poussé la rencontre en prolongation.

Contre toute attente, les Londoniens du Nord ont idéalement entamé la rencontre en ouvrant le score dès la 6^e minute. Suite à une tentative de dégagement de Marquinhos qui a rebondi sur Leandro Trossard aux alentours de la ligne médiane, Havertz s’est soudainement retrouvé en situation de face-à-face avec le gardien et a expédié une frappe imparable sous la barre transversale.

Ce but a permis à Arsenal de faire ce qu’il sait faire de mieux : se replier et défendre. Gabriel, en particulier, a été exceptionnel, réalisant plusieurs interventions cruciales dans le reste de la première période, notamment un tacle parfaitement synchronisé sur Khvicha Kvaratskhelia dans la surface alors que celui-ci s’apprêtait à tirer.

Les Gunners restaient toutefois menaçants en contre, contraignant le gardien du PSG Matvei Safonov à repousser un centre à ras de terre dangereux de Bukayo Saka, puis à voir Havertz voir sa frappe contrée par Marquinhos dans le temps additionnel de la première période, à l’issue d’une belle combinaison.

Leur solidité a toutefois volé en éclats peu après l’heure de jeu : surpris par un une-deux rapide, Cristhian Mosquera a balayé Kvaratskhelia dans la surface d’un tacle mal dosé. Dembélé s’est présenté pour transformer le penalty et égaliser, inversant le momentum.

Pour tenir jusqu’aux prolongations, les Gunners ont dû repousser une série d’offensives tardives : Myles Lewis-Skelly a détourné une frappe de Kvaratskhelia sur le poteau, David Raya a sorti une parade réflexe face à Bradley Barcola et Vitinha a expédié une frappe puissante sur la barre à la 89e minute.

La prolongation, pauvre en occasions, a connu un temps fort quand Noni Madueke, fraîchement entré, est tombé sous la pression de Nuno Mendes ; l’arbitre a refusé la penalty réclamé par Arsenal, une décision validée par la VAR. Aucune équipe n’a ensuite créé de véritable occasion, et la séance de tirs au but a été actée lorsque la frappe de Viktor Gyokeres a été déviée au-dessus de la barre dans le temps additionnel.

Lors de la séance de tirs au but, Eberechi Eze a tiré à côté, mais Raya a immédiatement sauvé les siens en repoussant la tentative de Mendes. La série s’est prolongée en mort subite, et après la réussite du cinquième essai parisien, Gabriel s’est présenté et a expédié son tir dans la nuit budapestoise, offrant aux Gunners un nouveau sacre.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à la Puskas Arena de Budapest...

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Gardien de but et défense

    David Raya (7/10) :

    Il a dû sortir précipitamment de sa surface pour capturer avec difficulté un tir de Fabian Ruiz. Il n'avait aucune chance sur le penalty, mais il a bien réagi pour contrer Barcola et intercepter un centre en prolongation. Il a réalisé un arrêt décisif lors de la séance de tirs au but.

    Cristhian Mosquera (4/10) :

    Apparu comme le maillon faible avant même le coup d’envoi, il s’est battu avec acharnement mais a été sanctionné pour avoir fauché Kvaratskhelia dans la surface. Remplacé aussitôt.

    William Saliba (6/10) :

    Moins décisif que son partenaire en défense centrale, mais a tout de même accompli un travail important en défense et a bien distribué le jeu.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Imposant en défense, il a multiplié les interventions décisives pour maintenir son équipe dans le match, avant de manquer le penalty décisif.

    Piero Hincapie (7/10) :

    Très vigilant et agressif face à des attaquants redoutables, il a réalisé un tacle décisif dans la surface.

    • Publicité
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Declan Rice (6/10) :

    Peut-être pas aussi décisif qu’il l’aurait souhaité, mais il s’est battu et a fait de son mieux pour perturber les maestros du milieu de terrain du PSG.

    Myles Lewis-Skelly (7/10) :

    À 19 ans, il n’a pas semblé dépaysé sur la plus grande des scènes : il a distillé ses passes avec sang-froid et a bien défendu. Il a réalisé un blocage décisif pour détourner sur le poteau une frappe tardive de Kvaratskhelia.

    Martin Ødegaard (5/10) :

    Il a pressé sans relâche et offert une occasion en or à Havertz d’une passe astucieuse. Son principal rôle consistait à défendre depuis l’avant. Remplacé après l’égalisation.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (6/10) :

    Il s’est montré actif et a fourni un précieux soutien défensif, mais il a écopé d’un carton jaune pour un tacle trop engagé et a manqué plusieurs occasions offensives prometteuses.

    Kai Havertz (8/10) :

    Il adore les finales de Ligue des champions ! Une finition incroyable en début de match. Une présence physique qui a offert une solution à son équipe.

    Leandro Trossard (7/10) :

    Il a involontairement offert une passe décisive à Havertz et a fait preuve d’un très bon sens du jeu avec le ballon.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Jurrien Timber (6/10) :

    Un peu brouillon pour son retour de blessure, avec plusieurs occasions sur son aile, il s'est toutefois rapidement mis dans le match et s'est montré solide en défense.

    Viktor Gyokeres (5/10) :

    Il n’a jamais vraiment trouvé son rythme et a écopé d’un carton jaune pour une faute de frustration dans son propre camp. Son tir tardif, dévié, a frôlé le cadre. Il a toutefois transformé son penalty avec sang-froid.

    Noni Madueke (7/10) :

    Il s’est montré dangereux et a cru obtenir un penalty après une percée, en vain.

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    N’a pas réussi à délivrer la passe décisive alors que deux coéquipiers étaient bien placés. A également perdu le ballon à plusieurs reprises. Superbe tir au but.

    Eberechi Eze (6/10) :

    Il a bien utilisé son physique et semblait serein balle au pied. Il a toutefois manqué son penalty.

    Martin Zubimendi (5/10) :

    Il semblait un peu fatigué, bien qu'il ne soit entré en jeu qu'en prolongation.

    Mikel Arteta (6/10) :

    Une façon cruelle de perdre une finale. Son plan de jeu a parfaitement fonctionné pendant de longues périodes, mais son équipe a peut-être marqué trop tôt, car elle a dû défendre son avance pendant 84 minutes. Sans l'impulsivité de Mosquera, elle aurait peut-être réussi.