Contre toute attente, les Londoniens du Nord ont idéalement entamé la rencontre en ouvrant le score dès la 6^e minute. Suite à une tentative de dégagement de Marquinhos qui a rebondi sur Leandro Trossard aux alentours de la ligne médiane, Havertz s’est soudainement retrouvé en situation de face-à-face avec le gardien et a expédié une frappe imparable sous la barre transversale.

Ce but a permis à Arsenal de faire ce qu’il sait faire de mieux : se replier et défendre. Gabriel, en particulier, a été exceptionnel, réalisant plusieurs interventions cruciales dans le reste de la première période, notamment un tacle parfaitement synchronisé sur Khvicha Kvaratskhelia dans la surface alors que celui-ci s’apprêtait à tirer.

Les Gunners restaient toutefois menaçants en contre, contraignant le gardien du PSG Matvei Safonov à repousser un centre à ras de terre dangereux de Bukayo Saka, puis à voir Havertz voir sa frappe contrée par Marquinhos dans le temps additionnel de la première période, à l’issue d’une belle combinaison.

Leur solidité a toutefois volé en éclats peu après l’heure de jeu : surpris par un une-deux rapide, Cristhian Mosquera a balayé Kvaratskhelia dans la surface d’un tacle mal dosé. Dembélé s’est présenté pour transformer le penalty et égaliser, inversant le momentum.

Pour tenir jusqu’aux prolongations, les Gunners ont dû repousser une série d’offensives tardives : Myles Lewis-Skelly a détourné une frappe de Kvaratskhelia sur le poteau, David Raya a sorti une parade réflexe face à Bradley Barcola et Vitinha a expédié une frappe puissante sur la barre à la 89e minute.

La prolongation, pauvre en occasions, a connu un temps fort quand Noni Madueke, fraîchement entré, est tombé sous la pression de Nuno Mendes ; l’arbitre a refusé la penalty réclamé par Arsenal, une décision validée par la VAR. Aucune équipe n’a ensuite créé de véritable occasion, et la séance de tirs au but a été actée lorsque la frappe de Viktor Gyokeres a été déviée au-dessus de la barre dans le temps additionnel.

Lors de la séance de tirs au but, Eberechi Eze a tiré à côté, mais Raya a immédiatement sauvé les siens en repoussant la tentative de Mendes. La série s’est prolongée en mort subite, et après la réussite du cinquième essai parisien, Gabriel s’est présenté et a expédié son tir dans la nuit budapestoise, offrant aux Gunners un nouveau sacre.

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