Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Notes des joueurs d’Arsenal face à Nottingham Forest : Noni Madueke fait la différence lors d’une victoire acquise de haute lutte au City Ground

Arsenal
Nottingham Forest
Nottingham Forest vs Arsenal
Premier League

Arsenal a décroché une victoire cruciale (1-0) face à Nottingham Forest grâce à un but inscrit en seconde période par Noni Madueke, entré en jeu. Malgré sa domination dans la possession du ballon, Arsenal a dû faire preuve de patience avant de trouver la faille au City Ground.

Arsenal a poursuivi sa lutte pour les premières places de Premier League grâce à une victoire âprement disputée 0-1 face à Nottingham Forest au City Ground. La rencontre a opposé la domination territoriale constante des hommes de Mikel Arteta à la résistance du bloc bas de Forest, Arsenal monopolisant le ballon avec 74 % de possession. Malgré cette emprise, le club londonien a longtemps peiné à percer une défense disciplinée et les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score de 0-0.

L’entrée en jeu de Noni Madueke a changé la physionomie tactique de la seconde période. Alors qu’Arsenal peinait à transformer ses 629 passes en occasions franches, Madueke a finalement trouvé la faille à la 80e minute, sur une passe décisive de Declan Rice. Forest a tenté de réagir en fin de match, mais n’a cadré que deux tirs sur l’ensemble de la rencontre. La défense d’Arsenal a tenu bon pour assurer les trois points et préserver sa cage inviolée à l’extérieur.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Gardien de but et défense

    David Raya : 7/10

    Une soirée relativement tranquille pour l’Espagnol dans les buts, puisqu’il n’a eu que deux arrêts à effectuer. Son placement a toutefois été irréprochable et il a joué un rôle précieux dans la construction du jeu, aidant Arsenal à maintenir sa ligne défensive haute et à faire recirculer efficacement le ballon pour maintenir la pression sur ses hôtes.

    Riccardo Calafiori : 7/10

    L’Italien continue de se montrer à l’aise dans ce système et apporte un excellent équilibre sur le flanc gauche. Solide dans ses duels, il a fait preuve d’un grand sang-froid lorsque Forest a tenté de partir en contre-attaque, contribuant à une défense qui ne laissait que très peu de place à l’erreur.

    Gabriel : 8/10

    Dominateur dans les airs et agressif dans ses interceptions, Gabriel a été le pilier de cette rencontre sans but encaissé. Il a remporté la majorité de ses 13 duels aériens, neutralisant les longs ballons de Forest avant qu’ils ne puissent réellement semer la panique dans la surface d’Arsenal.

    Ezri Konsa : 7/10

    Titulaire en l’absence de William Saliba, Konsa a livré une prestation très sérieuse. Il a fait preuve d’une excellente lecture du jeu et a bien épaulé Gabriel, assurant des transitions défensives fluides malgré ce changement de personnel.

    Ben White : 6/10

    Une prestation conforme à ses habitudes jusqu’à sa sortie à la 66e minute. Il a apporté sa menace habituelle par ses montées et sa rigueur tactique, mais ses derniers ballons n’ont pas permis de débloquer la rencontre pendant qu’il était sur le terrain. Il a été remplacé par Jurrien Timber, Arteta cherchant à apporter davantage de dynamisme.

  • FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-ARSENALAFP

    Milieu de terrain

    Martin Odegaard - 7/10

    Le capitaine a été le principal chef d’orchestre des 629 passes d’Arsenal, cherchant sans cesse des brèches dans le bloc bas de Forest. S’il n’a été directement impliqué dans aucun but, sa capacité à conserver le ballon sous pression a été essentielle aux 74 % de possession d’Arsenal.

    Declan Rice - 8/10

    Rice a une nouvelle fois été le moteur de l’équipe, couvrant énormément de terrain pour couper court aux transitions de Forest. Son moment fort est arrivé à la 80e minute : grâce à sa vision du jeu et à la qualité de sa passe, il a offert à Madueke le but de la victoire.

    Bruno Guimaraes - 6/10

    Une soirée quelque peu frustrante pour le milieu de terrain, qui a peiné à trouver la passe décisive dans un axe encombré. Il a beaucoup travaillé défensivement, mais a été remplacé par Mikel Merino à la 66e minute, Arsenal cherchant une autre source de créativité.

    Eberechi Eze - 5/10

    Une prestation décevante pour le meneur de jeu, qui n’a pas réussi à peser sur le match comme à son habitude. Il a peiné à trouver des espaces face au milieu de terrain athlétique de Forest et a cédé sa place à la mi-temps à Noni Madueke, futur auteur du but de la victoire.

  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka - 6/10

    Souvent pris à deux par la défense de Forest, Saka a eu du mal à peser dans les duels en un contre un. Il est resté une menace constante et a contribué à attirer les défenseurs hors de leur position, mais n’a pas pu faire la différence à lui seul.

    Kai Havertz - 6/10

    Arteta a récemment affirmé que Havertz pouvait être un attaquant à 30 buts, mais l’Allemand a livré une prestation altruiste et tactique plutôt qu’une démonstration de réalisme. Il a bien mobilisé les défenseurs centraux et servi de point d’appui à l’attaque avant d’être remplacé à la 66e minute.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Noni Madueke - 9/10

    Celui qui a fait basculer le match. Entré à la mi-temps, il a apporté de la vitesse et de la percussion à l’attaque d’Arsenal. Averti à la 53e minute, il est resté concentré et a inscrit le but de la victoire à la 80e minute.

    Mikel Merino - 6/10

    Entré à la 66e minute, il a apporté sa taille et son impact physique au milieu de terrain pendant le dernier quart d’heure, aidant Arsenal à préserver son avantage.

    Jurrien Timber - 6/10

    Il a remplacé Ben White à la 66e minute et apporté un peu plus de vitesse pour revenir défendre, alors que Forest tentait de développer davantage son jeu en fin de match.

    Viktor Gyokeres - 6/10

    Entré à la place de Havertz pour offrir une autre menace en attaque. S’il n’a pas marqué, sa présence a contraint les défenseurs de Forest à rester bas lors de la construction de l’action qui a mené au but.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta mérite une excellente note pour ses changements entreprenants. Voyant que le match s’enlisait, il a fait entrer Madueke à la mi-temps, un choix décisif puisque l’ailier a inscrit le seul but de la rencontre.

Prochains matchs
FCB

FCB

Ligue des Champions

21 oct. 2026

ARS

ARS

IPS

IPS

Premier League

23 oct. 2026

NFO

NFO