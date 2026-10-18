Notes des joueurs d’Arsenal face à Nottingham Forest : Noni Madueke fait la différence lors d’une victoire acquise de haute lutte au City Ground

David Raya : 7/10

Une soirée relativement tranquille pour l’Espagnol dans les buts, puisqu’il n’a eu que deux arrêts à effectuer. Son placement a toutefois été irréprochable et il a joué un rôle précieux dans la construction du jeu, aidant Arsenal à maintenir sa ligne défensive haute et à faire recirculer efficacement le ballon pour maintenir la pression sur ses hôtes.

Riccardo Calafiori : 7/10

L’Italien continue de se montrer à l’aise dans ce système et apporte un excellent équilibre sur le flanc gauche. Solide dans ses duels, il a fait preuve d’un grand sang-froid lorsque Forest a tenté de partir en contre-attaque, contribuant à une défense qui ne laissait que très peu de place à l’erreur.

Gabriel : 8/10

Dominateur dans les airs et agressif dans ses interceptions, Gabriel a été le pilier de cette rencontre sans but encaissé. Il a remporté la majorité de ses 13 duels aériens, neutralisant les longs ballons de Forest avant qu’ils ne puissent réellement semer la panique dans la surface d’Arsenal.

Ezri Konsa : 7/10

Titulaire en l’absence de William Saliba, Konsa a livré une prestation très sérieuse. Il a fait preuve d’une excellente lecture du jeu et a bien épaulé Gabriel, assurant des transitions défensives fluides malgré ce changement de personnel.

Ben White : 6/10

Une prestation conforme à ses habitudes jusqu’à sa sortie à la 66e minute. Il a apporté sa menace habituelle par ses montées et sa rigueur tactique, mais ses derniers ballons n’ont pas permis de débloquer la rencontre pendant qu’il était sur le terrain. Il a été remplacé par Jurrien Timber, Arteta cherchant à apporter davantage de dynamisme.