Notes des joueurs d’Arsenal face à Nottingham Forest : Noni Madueke fait la différence lors d’une victoire acquise de haute lutte au City Ground

Arsenal a poursuivi sa lutte pour les premières places de Premier League grâce à une victoire âprement disputée 0-1 face à Nottingham Forest au City Ground. La rencontre a opposé la domination territoriale constante des hommes de Mikel Arteta à la résistance du bloc bas de Forest, Arsenal monopolisant le ballon avec 74 % de possession. Malgré cette emprise, le club londonien a longtemps peiné à percer une défense disciplinée et les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score de 0-0.
L’entrée en jeu de Noni Madueke a changé la physionomie tactique de la seconde période. Alors qu’Arsenal peinait à transformer ses 629 passes en occasions franches, Madueke a finalement trouvé la faille à la 80e minute, sur une passe décisive de Declan Rice. Forest a tenté de réagir en fin de match, mais n’a cadré que deux tirs sur l’ensemble de la rencontre. La défense d’Arsenal a tenu bon pour assurer les trois points et préserver sa cage inviolée à l’extérieur.