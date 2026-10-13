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Khaled Mahmoud
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Notes des joueurs d’Arsenal face à Lille : Bukayo Saka et Jurrien Timber lancent une offensive fulgurante en seconde période et préservent le sans-faute du club en Europe

Arsenal
Lille
Arsenal vs Lille
Ligue des Champions

Arsenal a poursuivi son sans-faute en Ligue des champions en s’imposant 3-0 face à Lille à l’Emirates, avec un réalisme implacable. Après une première période fermée, Jurrien Timber, Eberechi Eze et Bukayo Saka ont marqué en seconde période pour assurer la victoire.

Arsenal a poursuivi son parcours sans faute en phase de ligue de la Ligue des champions en dominant Lille 3-0 à l’Emirates Stadium. Le match a eu deux visages. En première période, l’équipe de Mikel Arteta a peiné à déjouer un bloc français solide et bien organisé. Malgré 58 % de possession de balle, elle a regagné les vestiaires sur un score de 0-0. Pour sortir de cette impasse tactique, Arsenal devait hausser le rythme, ce qu’il a fait après la pause.

Timber a finalement débloqué la situation à la 64e minute en se projetant vers l’avant pour marquer après un excellent travail de Noni Madueke. Eze a doublé la mise trois minutes plus tard, sur une passe décisive de Bukayo Saka, entré en jeu en seconde période. Saka a ensuite marqué à son tour à la 71e minute, sur une passe de Kai Havertz, pour sceller le résultat. Lille n’a guère réagi et n’a pas cadré le moindre tir face à une défense d’Arsenal restée imperméable.

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    Gardien de but et défense

    David Raya - 7/10

    L’Espagnol a peut-être vécu la soirée la plus tranquille de sa saison jusqu’ici. Lille n’ayant cadré aucun tir, Raya s’est surtout employé à récupérer les longs ballons et à maintenir le rythme de la construction du jeu. Il a géré sa surface avec son calme habituel, contribuant à préserver la cage inviolée d’Arsenal sans difficulté.

    Miles Lewis-Skelly - 7/10

    Une prestation très mature du jeune joueur, qui continue de sembler parfaitement à sa place en équipe première. En première période, il a occupé intelligemment des positions intérieures pour faciliter la progression du ballon et s’est montré solide défensivement tout au long de sa présence sur le terrain. Sa discipline tactique a aidé Arsenal à limiter Lille à seulement quatre tirs au total.

    Ezri Konsa - 8/10

    Titulaire alors que William Saliba était sur le banc, Konsa a été irréprochable. Sa lecture du jeu a empêché les contre-attaques lilloises de prendre de l’ampleur. Il a remporté ses duels sans difficulté et montré une grande vitesse de repli lors des rares occasions où les visiteurs ont tenté de jouer dans le dos de la défense. Il a ainsi contribué à une défense qui n’a concédé que 0,135 xG.

    Gabriel - 7/10

    Le Brésilien a affiché son agressivité habituelle, dominant les duels physiques et dirigeant sa défense de la voix pour maintenir une ligne haute. Il a contribué à mettre les attaquants lillois hors-jeu à trois reprises pendant le match et a constitué une menace constante sur les sept corners d’Arsenal.

    Jurrien Timber - 9/10

    L’homme qui a fait basculer le match. La capacité de Timber à passer du rôle de latéral à celui de meneur de jeu axial a constamment posé problème à Lille. Son but à la 64e minute a récompensé sa persévérance et fait retomber la tension à l’Emirates. Il a allié un travail défensif de haut niveau à un instinct de buteur avant d’être remplacé par Ben White à la 78e minute.

  • Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Mikel Merino : 7/10

    Merino a apporté la combativité nécessaire dans un milieu de terrain très disputé. Il a joué un rôle déterminant dans la récupération des seconds ballons et a fait circuler efficacement le ballon vers les joueurs les plus créatifs. Remplacé par Martin Odegaard à la 65e minute pour renforcer la menace offensive, il a contribué, par son activité durant la première heure, à user Lille.

    Declan Rice : 8/10

    Avec le brassard de capitaine, Rice a donné le tempo au cœur du jeu. Il a couvert énormément de terrain, protégé sa défense à quatre et réussi la grande majorité de ses passes. Son placement a permis à Arsenal de maintenir la pression dans le dernier tiers du terrain, ce qui a fini par déboucher sur une série de trois buts.

    Bruno Guimaraes : 7/10

    Une prestation solide du Brésilien, qui a assuré le lien entre le milieu en retrait et le trio offensif. Il a su trouver des espaces et s’est toujours rendu disponible pour recevoir le ballon. Moins spectaculaire que ses coéquipiers en seconde période, il a néanmoins apporté la sûreté technique indispensable pour conserver 58 % de possession.

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    Attaque

    Eberechi Eze : 8/10

    Eze a eu du mal à trouver des espaces en première période, mais s’est montré bien plus dangereux une fois le match ouvert. Sa finition à la 67e minute, pour porter le score à 2-0, a témoigné d’une grande maîtrise technique et a pratiquement anéanti les espoirs de retour de Lille. Il a constamment posé des problèmes aux défenseurs français avant d’être remplacé en fin de match.

    Noni Madueke : 8/10

    Madueke a été le joueur le plus remuant d’Arsenal dans une première période terne, prenant régulièrement le dessus sur son adversaire direct sur le côté. Sa persévérance a été récompensée lorsqu’il a délivré la passe décisive à Timber pour l’ouverture du score à la 64e minute. Remplacé peu après pour des raisons tactiques, il a joué un rôle indéniable dans ce premier but.

    Viktor Gyokeres : 6/10

    Une soirée frustrante pour l’attaquant, peu servi durant ses 65 minutes sur le terrain. Il s’est dépensé pour mobiliser les défenseurs centraux de Lille et créer des espaces pour ses coéquipiers, mais n’a pas eu d’occasion franche d’enrichir son total de buts cette saison avant d’être remplacé par Kai Havertz.

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    Remplaçants et entraîneur

    Bukayo Saka (entré à la 65e minute) - 9/10

    Une entrée en jeu décisive. Quelques minutes après son arrivée sur la pelouse, il a offert le deuxième but à Eze, avant de marquer le troisième à la 71e minute. Son entrée a immédiatement changé la dynamique de l’attaque d’Arsenal.

    Kai Havertz (entré à la 65e minute) - 8/10

    Havertz a apporté une autre dimension à l’attaque. Il a fait preuve d’une grande vision du jeu en délivrant la passe décisive sur le but de Saka, six minutes seulement après son entrée. Malgré un carton jaune reçu dans le temps additionnel, son influence sur le score a été considérable.

    Martin Odegaard (entré à la 65e minute) - 7/10

    Le capitaine du club a aidé Arsenal à prendre le contrôle total du milieu de terrain pendant les 25 dernières minutes. En se déplaçant entre les lignes, il a rendu l’équipe beaucoup plus difficile à suivre pour une défense lilloise fatiguée.

    Ben White (entré à la 78e minute) - 6/10

    Entré pour sécuriser le côté droit et gérer la fin de match, il s’est acquitté de sa tâche avec aisance.

    Max Dowman (entré à la 85e minute) - Non noté

    Une brève apparition en fin de match pour le jeune joueur, alors que la victoire était déjà acquise.

    Mikel Arteta - 9/10

    Arteta a fait preuve de patience tactique en première période, puis d’une gestion parfaite du match grâce à ses changements. Faire entrer simultanément Saka, Havertz et Odegaard à 0-0, au moment même où le premier but était inscrit, a été une décision impitoyable qui a transformé une rencontre serrée en victoire sans appel.

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