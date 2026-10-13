Arsenal a poursuivi son parcours sans faute en phase de ligue de la Ligue des champions en dominant Lille 3-0 à l’Emirates Stadium. Le match a eu deux visages. En première période, l’équipe de Mikel Arteta a peiné à déjouer un bloc français solide et bien organisé. Malgré 58 % de possession de balle, elle a regagné les vestiaires sur un score de 0-0. Pour sortir de cette impasse tactique, Arsenal devait hausser le rythme, ce qu’il a fait après la pause.
Timber a finalement débloqué la situation à la 64e minute en se projetant vers l’avant pour marquer après un excellent travail de Noni Madueke. Eze a doublé la mise trois minutes plus tard, sur une passe décisive de Bukayo Saka, entré en jeu en seconde période. Saka a ensuite marqué à son tour à la 71e minute, sur une passe de Kai Havertz, pour sceller le résultat. Lille n’a guère réagi et n’a pas cadré le moindre tir face à une défense d’Arsenal restée imperméable.