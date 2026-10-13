David Raya - 7/10

L’Espagnol a peut-être vécu la soirée la plus tranquille de sa saison jusqu’ici. Lille n’ayant cadré aucun tir, Raya s’est surtout employé à récupérer les longs ballons et à maintenir le rythme de la construction du jeu. Il a géré sa surface avec son calme habituel, contribuant à préserver la cage inviolée d’Arsenal sans difficulté.

Miles Lewis-Skelly - 7/10

Une prestation très mature du jeune joueur, qui continue de sembler parfaitement à sa place en équipe première. En première période, il a occupé intelligemment des positions intérieures pour faciliter la progression du ballon et s’est montré solide défensivement tout au long de sa présence sur le terrain. Sa discipline tactique a aidé Arsenal à limiter Lille à seulement quatre tirs au total.

Ezri Konsa - 8/10

Titulaire alors que William Saliba était sur le banc, Konsa a été irréprochable. Sa lecture du jeu a empêché les contre-attaques lilloises de prendre de l’ampleur. Il a remporté ses duels sans difficulté et montré une grande vitesse de repli lors des rares occasions où les visiteurs ont tenté de jouer dans le dos de la défense. Il a ainsi contribué à une défense qui n’a concédé que 0,135 xG.

Gabriel - 7/10

Le Brésilien a affiché son agressivité habituelle, dominant les duels physiques et dirigeant sa défense de la voix pour maintenir une ligne haute. Il a contribué à mettre les attaquants lillois hors-jeu à trois reprises pendant le match et a constitué une menace constante sur les sept corners d’Arsenal.

Jurrien Timber - 9/10

L’homme qui a fait basculer le match. La capacité de Timber à passer du rôle de latéral à celui de meneur de jeu axial a constamment posé problème à Lille. Son but à la 64e minute a récompensé sa persévérance et fait retomber la tension à l’Emirates. Il a allié un travail défensif de haut niveau à un instinct de buteur avant d’être remplacé par Ben White à la 78e minute.