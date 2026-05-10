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Charles Watts

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Notes des joueurs d’Arsenal contre West Ham : Leandro Trossard fait la différence ! Le Belge met fin à sa disette au moment idéal, tandis qu’une décision VAR à couper le souffle permet aux Gunners de survivre à une énorme frayeur et de décrocher une victoire cruciale dans la course au titre

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West Ham vs Arsenal
West Ham
Arsenal
Premier League

Arsenal a fait un pas de géant vers le titre de Premier League en s'imposant 1-0 de manière incroyablement spectaculaire à West Ham dimanche. Leandro Trossard a inscrit le but de la victoire en fin de match, avant que les locaux ne voient leur égalisation dans le temps additionnel annulée après une interminable consultation du VAR. Callum Wilson semblait avoir asséné un coup fatal aux espoirs de titre des Gunners en marquant à quelques secondes de la fin, mais, après une vérification vidéo interminable, l’arbitre a annulé la réalisation pour une faute sur David Raya, au grand dam des Hammers, toujours menacés de relégation.

Bien entrés dans la partie, les visiteurs se sont rapidement créés plusieurs occasions : Trossard a d’abord vu sa frappe repoussée, puis le poteau sur la reprise. Riccardo Calafiori a également tenté un coup de tête dégagé sur la ligne.

La blessure de Ben White a toutefois déstabilisé les Gunners : Mikel Arteta a alors remplacé l’international anglais par Martin Zubimendi et repositionné Declan Rice en arrière droit. Ce repositionnement n’a pas porté ses fruits, et si Rice a retrouvé son poste au milieu de terrain après la mi-temps suite à l’entrée de Cristhian Mosquera, les leaders du championnat n’ont jamais retrouvé leur élan initial.

Bukayo Saka a tiré deux fois au-dessus, et, lors d’un cafouillage devant le but, West Ham a dégagé un ballon perdu sur la ligne. À l’autre bout du terrain, Raya a dû réaliser un arrêt réflexe pour priver Mateus Fernandes d’un but semble-t-il certain.

Alors que la rencontre se dirigeait vers un nul, Martin Ødegaard servit Trossard, lequel ouvrit enfin le score pour Arsenal. Le suspense demeura toutefois intact : il restait encore assez de temps pour que le but de Wilson soit annulé de la manière la plus dramatique qui soit. L’attaquant Pablo fut sanctionné pour avoir gêné le gardien en lui tenant le bras, l’empêchant d’atteindre un centre avant que le ballon ne tombe finalement sur Wilson.

Ce succès permet à Arsenal de conserver cinq points d’avance sur Manchester City, deuxième, à deux journées de la fin, tandis que Leeds est mathématiquement sauvé après une nouvelle défaite des Hammers.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au London Stadium...

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (8/10) :

    Il a réalisé un superbe arrêt en plongeant pour repousser la tête plongeante de Tati Castellanos en fin de première mi-temps, puis a effectué un arrêt à bout portant pour priver Fernandes d'un but qui semblait inévitable.

    Ben White (non noté) :

    Il a dû quitter ses partenaires dès l’entame de la rencontre en raison d’un problème au genou qui semblait préoccupant, une mauvaise nouvelle à quelques jours de la finale de la Ligue des champions.

    William Saliba (7/10) :

    Globalement solide. Une performance typiquement solide de la part du Français.

    Gabriel Magalhaes (8/10) :

    Un tacle décisif dans le temps additionnel pour préserver l'avance d'Arsenal. Quel leader !

    Riccardo Calafiori (7/10) :

    Il aurait pu mieux faire en première période après une passe de Trossard, mais son tir a été repoussé. Il a également vu sa tête repoussée sur la ligne. Il a créé des problèmes comme à son habitude, avant d’être remplacé à la mi-temps par Mosquera.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Declan Rice (7/10) :

    Replacé arrière droit après la blessure de White en première période, il a connu des difficultés et est revenu au milieu de terrain dès la mi-temps.

    Myles Lewis-Skelly (6/10) :

    Il a dû passer au poste d’arrière gauche après la mi-temps, ce qui a limité son impact offensif.

    Eberechi Eze (6/10) :

    Il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans les zones dangereuses. S’il a touché beaucoup de ballons, il est resté trop en retrait pour véritablement mettre West Ham en difficulté.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Leandro Trossard (8/10) :

    Il a vu l’une de ses têtes repoussée, puis a envoyé une autre sur le poteau. Il a également délivré une passe décisive à Calafiori avant de se montrer décisif en fin de match en inscrivant le but crucial.

    Viktor Gyokeres (6/10) :

    Il s’est heurté à un Mavropanos intraitable, n’a jamais réussi à se libérer d’espace pour percer la défense des Hammers.

    Bukayo Saka (5/10) :

    N’a jamais vraiment réussi à entrer dans le match. Il a envoyé plusieurs tirs trop hauts et trop à côté en début de deuxième mi-temps. Une mauvaise après-midi.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Martin Zubimendi (4/10) :

    Il a remplacé White, blessé, à la mi-temps de la première période, puis a cédé sa place à la mi-temps de la seconde. Un après-midi à oublier.

    Cristhian Mosquera (6/10) :

    Il a apporté un meilleur équilibre à Arsenal sur le côté droit après son entrée en jeu à la mi-temps.

    Kai Havertz (6/10) :

    A aidé Arsenal à remonter un peu plus haut sur le terrain.

    Martin Ødegaard (8/10) :

    A offert un moment de grande qualité en servant le but de Trossard.

    Noni Madueke (non noté) :

    A remplacé Saka pour les dix dernières minutes.

    Mikel Arteta (5/10) :

    Son remplacement en première période et sa décision de reculer Rice en arrière droit ont déséquilibré Arsenal, et il a passé le reste de la rencontre à tenter de rectifier le tir par d’autres substitutions.

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