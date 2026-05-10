Bien entrés dans la partie, les visiteurs se sont rapidement créés plusieurs occasions : Trossard a d’abord vu sa frappe repoussée, puis le poteau sur la reprise. Riccardo Calafiori a également tenté un coup de tête dégagé sur la ligne.

La blessure de Ben White a toutefois déstabilisé les Gunners : Mikel Arteta a alors remplacé l’international anglais par Martin Zubimendi et repositionné Declan Rice en arrière droit. Ce repositionnement n’a pas porté ses fruits, et si Rice a retrouvé son poste au milieu de terrain après la mi-temps suite à l’entrée de Cristhian Mosquera, les leaders du championnat n’ont jamais retrouvé leur élan initial.

Bukayo Saka a tiré deux fois au-dessus, et, lors d’un cafouillage devant le but, West Ham a dégagé un ballon perdu sur la ligne. À l’autre bout du terrain, Raya a dû réaliser un arrêt réflexe pour priver Mateus Fernandes d’un but semble-t-il certain.

Alors que la rencontre se dirigeait vers un nul, Martin Ødegaard servit Trossard, lequel ouvrit enfin le score pour Arsenal. Le suspense demeura toutefois intact : il restait encore assez de temps pour que le but de Wilson soit annulé de la manière la plus dramatique qui soit. L’attaquant Pablo fut sanctionné pour avoir gêné le gardien en lui tenant le bras, l’empêchant d’atteindre un centre avant que le ballon ne tombe finalement sur Wilson.

Ce succès permet à Arsenal de conserver cinq points d’avance sur Manchester City, deuxième, à deux journées de la fin, tandis que Leeds est mathématiquement sauvé après une nouvelle défaite des Hammers.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au London Stadium...