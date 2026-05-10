Bien entrés dans la rencontre, les visiteurs se créent rapidement plusieurs occasions : Trossard voit d’abord sa frappe repoussée, puis heurte le poteau sur la reprise. Riccardo Calafiori, lui, voit son coup de tête dégagé sur la ligne.

La blessure de Ben White a toutefois déstabilisé les Gunners : Mikel Arteta a alors remplacé l’international anglais par Martin Zubimendi et replacé Declan Rice en arrière droit. Ce réajustement n’a pas porté ses fruits, et si Rice a retrouvé son poste au milieu de terrain après la mi-temps suite à l’entrée de Cristhian Mosquera, les leaders du championnat n’ont jamais retrouvé leur élan initial.

Bukayo Saka a envoyé deux tentatives au-dessus de la transversale et, lors d’un cafouillage devant les buts, West Ham a repoussé un ballon sur la ligne. Dans le même temps, à l’autre bout du terrain, Raya réalisait un arrêt réflexe pour priver Mateus Fernandes d’un but semble-t-il acquis.

Alors que la rencontre se dirigeait vers un nul, Martin Ødegaard servait Trossard, lequel ouvrait enfin le score pour Arsenal. Le suspense demeurait toutefois, car il restait encore assez de temps pour que le but de Wilson soit annulé de la manière la plus dramatique qui soit. L’attaquant Pablo était jugé coupable d’avoir gêné le gardien en lui tenant le bras, l’empêchant d’atteindre un centre avant que le ballon ne tombe finalement sur Wilson.

Ce succès permet à Arsenal de conserver cinq points d’avance sur Manchester City, deuxième, à deux journées de la fin, tandis que Leeds est mathématiquement sauvé après une nouvelle défaite des Hammers.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au London Stadium...