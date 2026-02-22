Notes des joueurs d'Arsenal contre Tottenham : Eberechi Eze a encore frappé ! Le démon du derby assure que le nord de Londres reste rouge tandis que Viktor Gyokeres inscrit un doublé impressionnant et permet aux Gunners de se remettre en course pour le titre

Manchester City ayant réduit l'écart en tête du classement à deux points avant le coup d'envoi grâce à sa victoire contre Newcastle, l'équipe de Mikel Arteta savait qu'elle devait réagir après sa déception à Molineux, et elle a bien commencé. Elle a été récompensée lorsque Eze a su conclure intelligemment après un excellent travail de Bukayo Saka sur le côté droit, mais l'avance n'a pas duré longtemps, Randal Kolo Muani profitant d'une erreur de Declan Rice pour égaliser 24 secondes seulement après la reprise.

C'était un but sorti de nulle part, mais Arsenal a continué à dominer le match et a repris l'avantage grâce à une frappe puissante de Gyokeres en début de seconde période, avant qu'Eze ne profite d'un ballon perdu dans la surface de réparation pour inscrire son deuxième but du match et le troisième des visiteurs.

Gyokeres a ensuite couronné un après-midi fabuleux pour les Gunners dans le temps additionnel, lorsqu'il a été servi par Martin Odegaard pour marquer le quatrième but et conclure le match en beauté.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium...