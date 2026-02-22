Goal.com
Notes des joueurs d'Arsenal contre Tottenham : Eberechi Eze a encore frappé ! Le démon du derby assure que le nord de Londres reste rouge tandis que Viktor Gyokeres inscrit un doublé impressionnant et permet aux Gunners de se remettre en course pour le titre

Eberechi Eze et Viktor Gyokeres ont tous deux marqué deux buts chacun, permettant à Arsenal d'écraser Tottenham 4-1 lors du derby du nord de Londres pour la deuxième fois cette saison et de reprendre cinq points d'avance en tête de la Premier League. Les Gunners, qui abordaient le match de dimanche sous une pression énorme après leur capitulation en milieu de semaine face aux Wolves, ont ridiculisé ceux qui doutaient de leur capacité à disputer le titre en s'imposant largement chez leurs voisins, qui restent fermement enlisés dans la zone de relégation.

Manchester City ayant réduit l'écart en tête du classement à deux points avant le coup d'envoi grâce à sa victoire contre Newcastle, l'équipe de Mikel Arteta savait qu'elle devait réagir après sa déception à Molineux, et elle a bien commencé. Elle a été récompensée lorsque Eze a su conclure intelligemment après un excellent travail de Bukayo Saka sur le côté droit, mais l'avance n'a pas duré longtemps, Randal Kolo Muani profitant d'une erreur de Declan Rice pour égaliser 24 secondes seulement après la reprise.

C'était un but sorti de nulle part, mais Arsenal a continué à dominer le match et a repris l'avantage grâce à une frappe puissante de Gyokeres en début de seconde période, avant qu'Eze ne profite d'un ballon perdu dans la surface de réparation pour inscrire son deuxième but du match et le troisième des visiteurs.

Gyokeres a ensuite couronné un après-midi fabuleux pour les Gunners dans le temps additionnel, lorsqu'il a été servi par Martin Odegaard pour marquer le quatrième but et conclure le match en beauté.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (8/10)

    Il a réalisé un arrêt décisif en début de seconde période, puis un autre en fin de match, faisant preuve d'une grande réactivité pour revenir sur sa ligne et repousser le ballon. Il a très bien contrôlé sa surface de réparation lors des centres.

    Jurrien Timber (6/10) :

    Il a bien combiné avec Saka sur le côté droit, Arsenal se montrant très dangereux sur ce flanc. Il a servi Gyokeres pour son premier but.

    William Saliba (7/10) :

    Solide performance. Il a bien utilisé sa vitesse et sa puissance et a relativement bien géré tout ce qui lui est arrivé.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Il a eu un peu de chance lorsqu'il s'est effondré sous une légère poussée de Kolo Muani, ce qui a conduit à l'annulation du deuxième but de l'attaquant des Spurs.

    Piero Hincapie (8/10) :

    Encore une bonne performance de la part d'un joueur qui retrouve sa forme. Superbe passe pour Saka en première mi-temps.

  • Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (7/10) :

    Il a assuré la continuité au milieu de terrain. Il ne semble pas être au meilleur de sa forme actuellement, mais il a livré une performance solide.

    Declan Rice (6/10) :

    Il a commis une erreur grossière en perdant le ballon, permettant à Muani d'égaliser juste après l'ouverture du score d'Eze. Il n'a pas été à la hauteur de ses performances habituelles.

    Eberechi Eze (9/10) :

    Un nouveau derby du nord de Londres, une nouvelle journée exceptionnelle pour Eze contre les Spurs. Il a marqué son premier but avec brio pour donner l'avantage aux Gunners, puis s'est montré vigilant dans la surface pour porter le score à 3-1. Il s'est vraiment épanoui dans son rôle de numéro 10.

  • Attaque

    Bukayo Saka (7/10) :

    Une menace constante sur le côté droit. Excellent jeu dans la construction du premier but d'Eze.

    Viktor Gyokeres (9/10) :

    Il a très bien mené l'attaque et dominé Dragusin tout au long du match. Il a raté de peu le cadre sur une belle tentative en début de match, mais a trouvé le chemin des filets en début de seconde période grâce à une frappe puissante, avant d'ajouter un deuxième but en fin de match pour sceller la victoire. Son meilleur match avec Arsenal.

    Leandro Trossard (6/10) :

    Il a été irrégulier dans son jeu. Il a tenté un tir lointain qui a été repoussé sur la ligne et un autre qui est passé à quelques centimètres du but juste avant la mi-temps, mais il aurait pu mieux faire à d'autres moments.

  • Remplaçants et entraîneur

    Cristhian Mosquera (6/10) :

    Il a remplacé Timber au début de la deuxième mi-temps et a bien joué au poste d'arrière droit.

    Martin Odegaard (7/10) :

    Entré en jeu pour apporter un peu plus de contrôle alors que le temps s'écoulait, il a offert à Gyokeres son deuxième but.

    Gabreil Martinelli (N/A) :

    N'a pas réussi à avoir un impact significatif.

    Noni Madueke (N/A) :

    A remplacé Saka, blessé, dans le temps additionnel.

    Mikel Arteta (8/10) :

    Il a pris une décision importante en titularisant Eze, qui s'est avérée excellente.

