Notes des joueurs d'Arsenal contre Southampton : un nouveau trophée qui s'envole ! Ben White, lamentable, et Gabriel Jesus, catastrophique, en tête des flops des Gunners lors de cette défaite surprise en FA Cup pour les leaders de la Premier League

Les locaux auraient dû ouvrir le score dès le début du match : suite à une confusion défensive chez Arsenal, Gabriel Magalhaes a renvoyé de la tête un coup de pied de but vers l'attaquant des Saints Leo Scienza, qui s'est retrouvé seul dans l'espace. L'ailier a contourné Kepa Arrizabalaga, mais il a trop avancé avec le ballon et n'a pas réussi à tirer.

À 10 minutes de la fin de la première mi-temps, Southampton a pris l'avantage. Un centre flottant de James Bree a réussi à passer au-dessus de Ben White pour atterrir aux pieds de Ross Stewart au second poteau, qui a conclu d'une demi-volée pour donner l'avantage à l'équipe de deuxième division.

Arsenal a failli se tirer une nouvelle fois une balle dans le pied après la pause lorsque Cristhian Mosquera a raté une passe en retrait, mais Kepa était là pour détourner la frappe de Tom Fellows. Scienza a ensuite fait trembler la barre transversale après avoir subtilisé le ballon à White.

Les visiteurs ont égalisé à l'approche des 20 dernières minutes : Gabriel a adressé un superbe ballon à Kai Havertz, qui a centré pour le remplaçant Viktor Gyokeres, lequel n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide.

Quelques instants après que l'électrique Max Dowman ait vu sa superbe frappe repoussée par un arrêt en extension de Daniel Peretz, Southampton a inscrit le but de la victoire. Fellows s'est faufilé à l'intérieur, échappant à Riccardo Calafiori qui battait en retraite, et le ballon a roulé gentiment dans la course de Shea Charles, qui a lobé Kepa d'une frappe enroulée.

Arsenal a tout misé sur l'attaque pour tenter de revenir au score, mais a été éliminé après six minutes de temps additionnel, tandis que Southampton a mérité son billet pour Wembley en vue des demi-finales.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à St Mary's...