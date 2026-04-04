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Notes des joueurs d'Arsenal contre Southampton : un nouveau trophée qui s'envole ! Ben White, lamentable, et Gabriel Jesus, catastrophique, en tête des flops des Gunners lors de cette défaite surprise en FA Cup pour les leaders de la Premier League

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Arsenal
B. White
G. Jesus
FA Cup
FEATURES
Southampton vs Arsenal

Samedi, Arsenal a été éliminé de la FA Cup par Southampton, club de Championship, s'inclinant 2-1 à St Mary's. Les Gunners, battus par Manchester City en finale de la Carabao Cup il y a deux semaines, avaient tout à faire pour décrocher leur retour à Wembley, mais leurs espoirs de remporter une coupe nationale ont été anéantis une nouvelle fois cette saison dans des circonstances dramatiques.

Les locaux auraient dû ouvrir le score dès le début du match : suite à une confusion défensive chez Arsenal, Gabriel Magalhaes a renvoyé de la tête un coup de pied de but vers l'attaquant des Saints Leo Scienza, qui s'est retrouvé seul dans l'espace. L'ailier a contourné Kepa Arrizabalaga, mais il a trop avancé avec le ballon et n'a pas réussi à tirer.

À 10 minutes de la fin de la première mi-temps, Southampton a pris l'avantage. Un centre flottant de James Bree a réussi à passer au-dessus de Ben White pour atterrir aux pieds de Ross Stewart au second poteau, qui a conclu d'une demi-volée pour donner l'avantage à l'équipe de deuxième division.

Arsenal a failli se tirer une nouvelle fois une balle dans le pied après la pause lorsque Cristhian Mosquera a raté une passe en retrait, mais Kepa était là pour détourner la frappe de Tom Fellows. Scienza a ensuite fait trembler la barre transversale après avoir subtilisé le ballon à White.

Les visiteurs ont égalisé à l'approche des 20 dernières minutes : Gabriel a adressé un superbe ballon à Kai Havertz, qui a centré pour le remplaçant Viktor Gyokeres, lequel n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but vide.

Quelques instants après que l'électrique Max Dowman ait vu sa superbe frappe repoussée par un arrêt en extension de Daniel Peretz, Southampton a inscrit le but de la victoire. Fellows s'est faufilé à l'intérieur, échappant à Riccardo Calafiori qui battait en retraite, et le ballon a roulé gentiment dans la course de Shea Charles, qui a lobé Kepa d'une frappe enroulée.

Arsenal a tout misé sur l'attaque pour tenter de revenir au score, mais a été éliminé après six minutes de temps additionnel, tandis que Southampton a mérité son billet pour Wembley en vue des demi-finales.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à St Mary's...

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Kepa Arrizabalaga (6/10) :

    Il a conservé sa place dans les cages malgré sa bourde en finale de la Carabao Cup. Il a réalisé quelques arrêts décisifs alors qu'Arsenal était sous pression. Pour être honnête, il n'a pas pu faire grand-chose sur ces deux buts.

    Ben White (3/10) :

    Les signes avant-coureurs étaient déjà là pour l'international anglais avant même qu'il ne se trompe sur le centre qui a mené au but de Stewart. Il a constamment laissé des espaces dans son dos, que Southampton a cherché à exploiter à maintes reprises. Un retour choquant au niveau du club après des performances médiocres avec les Three Lions.

    Cristhian Mosquera (6/10) :

    Il a réparé la bévue de Gabriel lorsque Scienza s'est échappé vers le but et a contourné Kepa, récupérant le ballon in extremis. Il a effectué une passe imprécise en défense qui a failli permettre à Southampton de doubler son avance alors que le score était encore de 1-0.

    Gabriel Magalhaes (6/10) :

    Un peu incertain en défense, mais il faut reconnaître qu'il avait beaucoup à gérer à son retour de blessure. A délivré une passe décisive à Havertz qui a permis à Gyokeres d'égaliser. Remplacé par Saliba après s'être blessé au genou.

    Myles Lewis-Skelly (5/10) :

    N'a pas réussi à montrer pourquoi il mériterait plus de temps de jeu, alors que son temps de jeu a été considérablement réduit cette saison. Peu efficace en possession du ballon et, comme White, pris en défaut lorsque Southampton avait le ballon. Remplacé par Calafiori.

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  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Christian Norgaard (6/10) :

    Laissé seul face à un système tactique où il était le seul milieu de terrain titulaire à s'intéresser à la défense. Il s'en est plutôt bien sorti pour avoir tenu le coup, tout bien considéré.

    Martin Odegaard (6/10) :

    Il a été au cœur de toutes les actions d'Arsenal en première mi-temps, alors que le score était de 0-0. Il a toutefois manqué une occasion en or de débloquer la situation lui-même, et son influence a diminué après que Southampton a pris l'avantage, ce qui était compréhensible étant donné qu'il venait tout juste de retrouver sa pleine forme. Remplacé par Madueke.

    Kai Havertz (6/10) :

    Peu efficace jusqu'à ce qu'il se montre décisif en offrant une passe décisive à Gyokeres. Faible dans les duels, il a toutefois su utiliser son agilité pour garder son équilibre et contribuer à l'égalisation. Remplacé par Zubimendi.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Attaque

    Max Dowman (7/10) :

    Il a mené vague après vague les attaques d'Arsenal, ce qui soulève la question suivante : pourquoi les favoris pour remporter la Premier League et la Ligue des champions comptaient-ils autant sur un joueur de 16 ans pour venir à bout d'une équipe de Championship ?

    Gabriel Jesus (4/10) :

    N'a pas représenté la moindre menace offensive. Il a eu de la chance de revenir sur le terrain en début de deuxième mi-temps avant d'être remplacé par Gyokeres.

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    Une soirée frustrante pour l'autre Brésilien d'Arsenal, Gabriel, en attaque. Southampton savait exactement comment contrer son jeu monotone et il s'est montré incroyablement peu efficace lorsqu'il a pris les choses en main. Pour résumer une soirée frustrante, il a reçu un carton jaune pour avoir bousculé l'arbitre en essayant de tirer un coup franc rapide.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Riccardo Calafiori (5/10) :

    Il a remplacé Lewis-Skelly. Il n'a pas vraiment apporté d'amélioration par rapport à la star locale, se faisant trop facilement dépasser par Fellows sur le but de Charles.

    Noni Madueke (6/10) :

    A remplacé le capitaine Odegaard. A créé de nombreuses surnombres aux côtés de Dowman, mais s'est rendu coupable d'avoir fait sortir le ballon du terrain à plusieurs reprises.

    Viktor Gyokeres (7/10) :

    Entré en jeu à la place de Jesus. Beaucoup plus présent dans la surface que le numéro 9 brésilien, comme en témoigne son but.

    William Saliba (5/10) :

    Entré en jeu à la place de Gabriel, blessé. N'a pas réussi à consolider la défense.

    Martin Zubimendi (N/A) :

    Il a remplacé Havertz.

    Mikel Arteta (3/10) :

    Mis à part une période de 20 minutes en première mi-temps alors que le score était toujours nul, Arsenal était très loin de son niveau habituel et ses espoirs de quadruplé ont été réduits à un simple doublé.

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