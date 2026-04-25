Arsenal a ouvert le score dès la 9e minute, concluant une série de trois corners courts successifs. Le ballon est revenu à Eze à l’entrée de la surface ; l’international anglais a alors enroulé sa frappe du droit, sans contrôle, et l’a logée dans la lucarne de Nick Pope.

Les Gunners, pourtant, ne parvinrent pas à enchaîner, et Newcastle prit le contrôle du ballon en première période, contraignant David Raya à une belle envolée sur une frappe lointaine de Sandro Tonali.

La seconde période a suivi le même rythme, les occasions se faisant rares. Le remplaçant Yoane Wissa a bien tenté d’égaliser d’une volée à bout portant, mais sa frappe a frôlé la lucarne alors que le match entrait dans ses dix dernières minutes.

En fin de match, Gabriel Martinelli puis Martin Ødegaard ont successivement obligé Pope à se détendre, mais le but d’Eze a finalement suffi pour offrir la victoire aux Gunners.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium...