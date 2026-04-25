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Eberechi Eze Arsenal HICGetty Images
Tom Maston

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Notes des joueurs d’Arsenal contre Newcastle : Eberechi Eze ne se contente pas de marquer des buts faciles ! D’une frappe somptueuse, il propulse les Gunners en tête du classement, malgré une nouvelle prestation trop timide des prétendants au titre

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E. Eze
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Arsenal vs Newcastle

Arsenal a repris la tête du classement de la Premier League grâce à une merveille de frappe d’Eberechi Eze, qui a offert aux Gunners une victoire 1-0 face à Newcastle samedi. Les Londoniens ont pourtant livré une prestation une nouvelle fois fébrile alors qu’ils chasse un titre qui leur échappe depuis 22 ans, mais les Magpies, en difficulté, n’ont pas su en profiter. L’équipe de Mikel Arteta compte désormais trois points d’avance sur Manchester City, même si les hommes de Pep Guardiola disposent toujours d’un match en moins.

Arsenal a ouvert le score dès la 9e minute, concluant une série de trois corners courts successifs. Le ballon est revenu à Eze à l’entrée de la surface ; l’international anglais a alors enroulé sa frappe du droit, sans contrôle, et l’a logée dans la lucarne de Nick Pope.

Les Gunners, pourtant, ne parvinrent pas à enchaîner, et Newcastle prit le contrôle du ballon en première période, contraignant David Raya à une belle envolée sur une frappe lointaine de Sandro Tonali.

La seconde période a suivi le même rythme, les occasions se faisant rares. Le remplaçant Yoane Wissa a bien tenté d’égaliser d’une volée à bout portant, mais sa frappe a frôlé la lucarne alors que le match entrait dans ses dix dernières minutes.

En fin de match, Gabriel Martinelli puis Martin Ødegaard ont successivement obligé Pope à se détendre, mais le but d’Eze a finalement suffi pour offrir la victoire aux Gunners.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium...

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (6/10) :

    Il a fait preuve d’une bonne maîtrise de sa surface de réparation et réalisé d’excellentes parades. Il a failli se faire surprendre par Tonali en première mi-temps, mais s’est bien repris.

    Ben White (6/10) :

    Fiable à son retour dans le onze de départ, il s’est montré suffisamment solide sans pour autant briller.

    William Saliba (4/10) :

    Désemparé face à la vitesse et au jeu direct d'Osula dès la première minute. Loin de son assurance habituelle.

    Gabriel Magalhaes (6/10) :

    Son choix de jouer les corners courts l’a privé de sa dangerosité habituelle sur coups de pied arrêtés, même s’il a récupéré de nombreux ballons dans sa propre surface.

    Piero Hincapie (6/10) :

    A contenu Murphy au poste d’arrière gauche.

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  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (5/10) :

    Il a fourni un travail défensif important au milieu de terrain, mais n’a pas réussi à contenir Tonali et Guimaraes, qui ont dicté le rythme de la rencontre.

    Martin Ødegaard (6/10) :

    Après un début de match laborieux, il a tenté de relancer Arsenal dès qu’il récupérait le ballon. Il n’est toujours pas à son meilleur niveau, mais il a affiché des progrès par rapport aux dernières semaines.

    Declan Rice (4/10) :

    Loin de son niveau habituel, il semblait accablé par la fatigue après une saison éprouvante. Son match s’est résumé à une occasion manquée : un dribble en deuxième mi-temps conclu par une frappe manquante dans la surface.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Attaque

    Noni Madueke (6/10) :

    Aligné d’entrée, il s’est distingué en début de match et a bien combiné sur les corners courts, avant de s’éteindre progressivement après la mi-temps.

    Kai Havertz (5/10) :

    Il a tenté de conserver le ballon mais a parfois manqué de vivacité dans ses transmissions. Il a toutefois offert la passe décisive sur le superbe but d’Eze avant de céder sa place juste avant la mi-temps, touché par une blessure.

    Eberechi Eze (7/10) :

    Superbe frappe lointaine pour ouvrir le score. Il s’est montré dangereux en débordant plusieurs fois sur la gauche, même s’il semble encore un peu en deçà de son meilleur niveau à ce poste. Il a dû quitter le terrain en début de seconde période, également touché.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Viktor Györkös (5/10) :

    Son jeu de pointe a été irrégulier après avoir remplacé Havertz, blessé, en première mi-temps. Il a failli faire expulser Pope, mais a gâché une occasion en or de sceller le sort du match lors d’une contre-attaque en fin de rencontre.

    Gabriel Martinelli (6/10) :

    Il a apporté un peu de dynamisme après avoir remplacé Eze et a failli assurer la victoire d’une reprise acrobatique.

    Myles Lewis-Skelly (non noté) :

    Il a remplacé Zubimendi pour les dix dernières minutes.

    Bukayo Saka (N/A) :

    De retour de blessure en fin de match.

    Mikel Arteta (5/10) :

    Son équipe a manqué de vivacité en possession et a laissé Newcastle dicter le jeu pendant une trop grande partie de la rencontre. On peut lui reconnaître le mérite d'avoir modifié l'approche sur les coups de pied arrêtés, mais sa prestation reste tout de même préoccupante.

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