Max Dowman, qui faisait son retour après une blessure à la cheville, a manqué une occasion en début de match de donner l'avantage à Arsenal en ratant son face-à-face avec le gardien Liam Roberts, tandis que Kepa Arrizabalaga a réalisé deux beaux arrêts pour empêcher Mansfield de marquer à l'autre bout du terrain lors d'un début de match effréné.

Noni Madueke, qui avait déjà tiré un corner directement sur le poteau en début de match, a ouvert le score d'une belle frappe enroulée juste avant la mi-temps, marquant depuis environ 18 mètres après que Roberts ait repoussé sa première tentative pour le 100e but d'Arsenal toutes compétitions confondues cette saison.

Mais après la pause, Mansfield a égalisé. Le jeune titulaire Marli Salmon a effectué une passe imprécise vers Cristhian Mosquera et le ballon a été intercepté par le remplaçant Will Evans, qui a échappé au défenseur espagnol et a battu Kepa d'un tir à ras de terre.

Arsenal aurait dû reprendre l'avantage lorsque Madueke a sprinté pour échapper à la défense de Mansfield et a centré pour Dowman, qui a remis le ballon en retrait pour Gabriel Jesus, mais son tir a été repoussé sur la ligne. Lors de leur attaque suivante, les Gunners ont toutefois pris l'avantage 2-1, grâce à Eberechi Eze, entré en jeu en tant que remplaçant, qui a échappé à son défenseur et a envoyé un tir puissant dans la lucarne depuis l'entrée de la surface de réparation.

Roberts a réalisé un autre arrêt remarquable pour repousser une frappe de Bukayo Saka peu après l'entrée en jeu de la star anglaise, mais ce fut la seule occasion de but de ce match passionnant, l'équipe d'Arteta conservant son avance pour se qualifier pour le tour suivant et maintenir en vie son rêve d'un quadruplé sans précédent.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au One Call Stadium...