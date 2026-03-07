Goal.com
Arsenal Mansfield GFXGOAL

Notes des joueurs d'Arsenal contre Mansfield Town : Eberechi Eze poursuit son idylle avec la FA Cup tandis que Max Dowman brille alors que les Gunners, en petite forme, survivent à une frayeur monumentale

Arsenal a fait juste ce qu'il fallait pour battre Mansfield Town, équipe de League One, lors du cinquième tour de la FA Cup, s'imposant 2-1 à l'extérieur samedi. Mikel Arteta a procédé à plusieurs changements dans son onze de départ et a initialement aligné ses joueurs dans une formation 3-5-2 avec des ailiers à la place des arrières latéraux, ce qui n'a fait que renforcer l'ambition des hôtes. Néanmoins, des buts marqués dans chacune des deux mi-temps ont permis aux Gunners de se qualifier pour les quarts de finale.

Max Dowman, qui faisait son retour après une blessure à la cheville, a manqué une occasion en début de match de donner l'avantage à Arsenal en ratant son face-à-face avec le gardien Liam Roberts, tandis que Kepa Arrizabalaga a réalisé deux beaux arrêts pour empêcher Mansfield de marquer à l'autre bout du terrain lors d'un début de match effréné.

Noni Madueke, qui avait déjà tiré un corner directement sur le poteau en début de match, a ouvert le score d'une belle frappe enroulée juste avant la mi-temps, marquant depuis environ 18 mètres après que Roberts ait repoussé sa première tentative pour le 100e but d'Arsenal toutes compétitions confondues cette saison.

Mais après la pause, Mansfield a égalisé. Le jeune titulaire Marli Salmon a effectué une passe imprécise vers Cristhian Mosquera et le ballon a été intercepté par le remplaçant Will Evans, qui a échappé au défenseur espagnol et a battu Kepa d'un tir à ras de terre.

Arsenal aurait dû reprendre l'avantage lorsque Madueke a sprinté pour échapper à la défense de Mansfield et a centré pour Dowman, qui a remis le ballon en retrait pour Gabriel Jesus, mais son tir a été repoussé sur la ligne. Lors de leur attaque suivante, les Gunners ont toutefois pris l'avantage 2-1, grâce à Eberechi Eze, entré en jeu en tant que remplaçant, qui a échappé à son défenseur et a envoyé un tir puissant dans la lucarne depuis l'entrée de la surface de réparation.

Roberts a réalisé un autre arrêt remarquable pour repousser une frappe de Bukayo Saka peu après l'entrée en jeu de la star anglaise, mais ce fut la seule occasion de but de ce match passionnant, l'équipe d'Arteta conservant son avance pour se qualifier pour le tour suivant et maintenir en vie son rêve d'un quadruplé sans précédent.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au One Call Stadium...

  • FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENALAFP

    Gardien de but et défense

    Kepa Arrizabalaga (6/10) :

    Le gardien remplaçant d'Arsenal s'attendait probablement à passer un après-midi tranquille, mais il a dû rester vigilant tout au long du match. Il aurait sans doute pu faire mieux sur l'égalisation d'Evans, dont le tir est passé juste sous lui.

    Marli Salmon (4/10) :

    Il a fait ses débuts avec Arsenal et a commencé comme défenseur central droit dans une formation non conventionnelle avant de passer arrière droit. Il a perdu le ballon, ce qui a conduit à l'égalisation de Mansfield. Remplacé par Timber.

    Cristhian Mosquera (4/10) :

    Il a connu un moment difficile en essayant sans succès de suivre l'attaquant de Mansfield, Oates, en début de match. Il n'a pas apporté beaucoup de soutien à Salmon sur le côté droit de la défense d'Arsenal, et ce manque de coordination a conduit à l'égalisation surprise des hôtes.

    Riccardo Calafiori (6/10) :

    Il a commencé comme défenseur central, mais a été déplacé au poste d'arrière gauche après l'entrée en jeu de Hincapie. Il est clairement l'un des joueurs les plus techniques sur le terrain, mais il a encore eu quelques moments d'inattention. Il a dû être remplacé en raison d'une blessure.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Christian Norgaard (5/10) :

    Il a contrôlé l'espace entre la défense et le milieu de terrain lorsque Arsenal a joué avec une défense à quatre et à cinq. Il s'est souvent retrouvé débordé, mais cela tenait peut-être davantage au système de jeu. Il a contribué au but d'Eze, même s'il est difficile de donner beaucoup de crédit au Danois pour avoir effectué une simple passe qui a conduit à un but magnifique.

    Noni Madueke (8/10) :

    Il a pris en charge tout le flanc droit lorsque Arsenal a commencé sans arrières latéraux. Il a toujours cherché à dribbler son adversaire et à tirer au but, et ces efforts lui ont finalement permis de débloquer la situation.

    Max Dowman (8/10) :

    Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire d'Arsenal à débuter un match de FA Cup à l'âge de 16 ans et 66 jours, et a été le meilleur joueur sur le terrain sans marquer de but. Il a fait preuve d'une grande confiance et d'une grande classe, ce qui explique pourquoi les fans des Gunners étaient si enthousiastes à l'idée de le voir revenir après sa blessure. Il a remplacé Saka en fin de match.

    Leandro Trossard (6/10) :

    Il a débuté au milieu de terrain, mais a été autorisé à monter plus haut compte tenu de la possession de balle des visiteurs. Il a dû être remplacé sur blessure juste avant la mi-temps.

    Gabriel Martinelli (6/10) :

    Comme Madueke, il a eu toute liberté sur son aile pendant la majeure partie de la première mi-temps. Il a fait la passe décisive pour Madueke, mais c'est tout ce qu'il a pu faire de remarquable.

  • FBL-ENG-FACUP-MANSFIELD-ARSENALAFP

    Attaque

    Kai Havertz (5/10) :

    Il a commencé en attaque avant de descendre plus bas pour recevoir le ballon. Il n'a pas réussi à faire la différence et a été remplacé par Eze, qui a fait gagner le match.

    Gabriel Jesus (5/10) :

    Il a souvent manqué son premier contrôle et n'a pas réussi à marquer malgré plusieurs occasions franches.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Piero Hincapie (6/10) :

    Il a remplacé Trossard, blessé, à la 38e minute, permettant à Arsenal de revenir à une formation classique. Il a bien fait son travail, même si certains de ses coéquipiers ne savaient pas trop quoi faire.

    Eberechi Eze (8/10) :

    Entré en jeu à la place de Havertz alors qu'Arsenal cherchait à reprendre l'avantage, il a fait le travail lui-même avec une belle frappe. Il adore la FA Cup.

    Jurrien Timber (7/10) :

    Il a remplacé Salmon, Arteta espérant ainsi renforcer la défense.

    Jaden Dixon (7/10) :

    Il a fait ses débuts avec Arsenal après la blessure de Calafiori. Il a fait un travail professionnel, à son crédit.

    Bukayo Saka (6/10) :

    Il a remplacé Dowman. Son tir à bout portant a été arrêté par Roberts.

    Mikel Arteta (6/10) :

    Il a pris un risque avec son onze de départ et un changement de formation étrange, mais Arsenal a fait le travail et c'est ce qui compte.

