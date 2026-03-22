Goal.com
En direct
Kepa Havertz Rice Arsenal GFXGOAL

Traduit par

Notes des joueurs d'Arsenal contre Man City : un nouveau cauchemar en Carabao Cup pour Kepa Arrizabalaga ! Le gardien des Gunners commet une erreur coûteuse tandis que Kai Havertz passe inaperçu lors de la défaite en finale

L'attente de six ans d'Arsenal pour remporter un trophée va se prolonger d'au moins quelques mois, après sa défaite 2-0 face à Manchester City lors de la finale de la Carabao Cup dimanche. Les Gunners étaient donnés favoris pour réaliser un quadruplé sans précédent, mais ils ont échoué dans leur première tentative de décrocher un titre cette saison, Mikel Arteta s'inclinant face à son mentor Pep Guardiola.

Arsenal a failli prendre l'avantage dès la 7e minute, mais s'est heurté à trois reprises en l'espace de quelques secondes au gardien de City, James Trafford, qui a repoussé deux tirs à bout portant de Bukayo Saka et un de Kai Havertz.

Les Gunners ont dominé pendant la majeure partie de la première mi-temps, mais ont pris du retard après la pause après avoir échoué à contenir une longue période de pression de City. Rayan Cherki s'est faufilé jusqu'à la ligne de touche et a lobé un centre par-dessus Kepa Arrizabalaga, qui a laissé échapper le ballon, permettant à Nico O'Reilly de surgir devant Martin Zubimendi et de marquer le premier but.

Quelques minutes plus tard, O'Reilly a de nouveau trouvé le chemin des filets d'Arsenal. Cette fois, Matheus Nunes s'est infiltré sur l'aile et a centré, permettant à l'arrière gauche de City de s'intercaler entre William Saliba et Saka pour marquer de la tête.

Arsenal a tenté de revenir au score alors même que le vent avait tourné en sa défaveur : Riccardo Calafiori a obligé Trafford à s'employer sur un coup franc rentrant de Declan Rice, puis a vu sa demi-volée passer à côté du poteau, mais City a parfaitement su étouffer toute tentative de retour.

Une longue passe de Noni Madueke a été repoussée de la tête par Gabriel Jesus sur la transversale en fin de match, mais c'est tout ce qu'Arsenal a pu faire, et City a remporté le trophée.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au stade de Wembley...

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Gardien de but et défense

    Kepa Arrizabalaga (2/10) :

    Arteta a choisi de titulariser Kepa une nouvelle fois, après l'avoir aligné à chaque match précédent, mais cette décision a fini par coûter cher à Arsenal. Il a reçu un carton jaune pour avoir retenu Jeremy Doku à l'extérieur de la surface après avoir mal jugé la trajectoire d'une longue passe par-dessus la défense, avant de servir pratiquement l'ouverture du score à O'Reilly sur un plateau.

    Ben White (5/10) :

    Il a rarement été titulaire pour Arsenal cette saison, tant Jurrien Timber était en forme, mais il a été aligné en raison de la blessure du Néerlandais. Il a bien contenu Doku en première mi-temps, mais s'est fait dépasser par le Belge après la pause. Remplacé par Jesus en fin de match.

    William Saliba (6/10) :

    Il a brillamment réussi à neutraliser Erling Haaland, même si cela a finalement permis à d'autres menaces, comme O'Reilly, d'envahir la surface d'Arsenal sans être repérées.

    Gabriel Magalhaes (6/10) :

    A également pris plaisir à se livrer à des duels physiques avec son vieil ennemi Haaland, mais a livré une performance plutôt ordinaire en dehors de ces affrontements.

    Piero Hincapie (5/10) :

    Il n'a jamais su comment contrer Antoine Semenyo, qui joue des deux pieds, et était aux abonnés absents lors des deux centres qui ont mené aux buts d'O'Reilly. Remplacé par Calafiori.

    • Publicité
  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Declan Rice (5/10) :

    Il s'est battu dans les tacles pour tenter de donner un peu d'élan à la rencontre. Il s'est montré dangereux sur les coups de pied arrêtés, mais c'est là que s'est arrêté le rendement du milieu de terrain anglais.

    Martin Zubimendi (5/10) :

    Il semblait perdu lors de sa première finale de coupe en Angleterre, manquant notamment de suivre O'Reilly lorsque City a ouvert le score.

    Kai Havertz (4/10) :

    N'a pratiquement rien apporté au match avant d'être remplacé par Madueke.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (5/10) :

    City a ciblé Saka avec une série de tacles rugueux dès le début du match avant de le doubler en défense, empêchant ainsi l'ailier d'avoir un quelconque impact. Il a évolué au poste de numéro 10 après l'entrée en jeu de Madueke.

    Viktor Gyokeres (4/10) :

    Il a posé quelques problèmes à Abdukodir Khsuanov lors des transitions en première mi-temps, mais s'est rarement illustré en dehors de cela.

    Leandro Trossard (4/10) :

    Facilement neutralisé par Nunes, il a finalement été remplacé par Martinelli.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Noni Madueke (6/10) :

    Il a au moins tenté de percer la défense de City d'une manière que le onze de départ n'avait pas réussi à faire jusqu'à son entrée en jeu.

    Riccardo Calafiori (6/10) :

    Il a lui aussi donné du fil à retordre à City grâce à ses percées dans le dernier tiers depuis l'arrière.

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    Il n'est entré en jeu que pour les dix dernières minutes, ce qui semblait être un étrange oubli compte tenu de son impressionnant bilan face à City ces dernières saisons.

    Gabriel Jesus (5/10) :

    Il n'a pas réussi à prendre le dessus sur son ancien club après être entré en fin de match.

    Mikel Arteta (4/10) :

    Arsenal s'est montré trop passif ou tout simplement pas assez impitoyable lors des phases de jeu où il dominait, tandis qu'il a réagi trop tard après avoir pris du retard. Un nouveau trophée qui s'envole.

FA Cup
Southampton crest
Southampton
SOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS