Arsenal a failli prendre l'avantage dès la 7e minute, mais s'est heurté à trois reprises en l'espace de quelques secondes au gardien de City, James Trafford, qui a repoussé deux tirs à bout portant de Bukayo Saka et un de Kai Havertz.

Les Gunners ont dominé pendant la majeure partie de la première mi-temps, mais ont pris du retard après la pause après avoir échoué à contenir une longue période de pression de City. Rayan Cherki s'est faufilé jusqu'à la ligne de touche et a lobé un centre par-dessus Kepa Arrizabalaga, qui a laissé échapper le ballon, permettant à Nico O'Reilly de surgir devant Martin Zubimendi et de marquer le premier but.

Quelques minutes plus tard, O'Reilly a de nouveau trouvé le chemin des filets d'Arsenal. Cette fois, Matheus Nunes s'est infiltré sur l'aile et a centré, permettant à l'arrière gauche de City de s'intercaler entre William Saliba et Saka pour marquer de la tête.

Arsenal a tenté de revenir au score alors même que le vent avait tourné en sa défaveur : Riccardo Calafiori a obligé Trafford à s'employer sur un coup franc rentrant de Declan Rice, puis a vu sa demi-volée passer à côté du poteau, mais City a parfaitement su étouffer toute tentative de retour.

Une longue passe de Noni Madueke a été repoussée de la tête par Gabriel Jesus sur la transversale en fin de match, mais c'est tout ce qu'Arsenal a pu faire, et City a remporté le trophée.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au stade de Wembley...