Notes des joueurs d’Arsenal contre Man City : c’est une véritable débandade ! Gabriel est dominé par Erling Haaland tandis que les espoirs des Gunners de remporter le titre de Premier League s’envolent

Les Gunners restent sur quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés des deux coupes et ont cédé l’initiative du titre à Manchester City. Longtemps, Arsenal a pourtant espéré revenir au score et préserver ses chances de sacre, après avoir réagi à l’ouverture du score de Rayan Cherki : Kai Havertz avait profité d’un dégagement de Gianluigi Donnarumma pour dévier le ballon dans les filets à la 18e minute.

Après une parade de Donnarumma sur Havertz en début de seconde période et un tir enroulé d’Eberechi Eze repoussé par le poteau, Haaland a finalement redonné l’avantage à City d’une tête à bout portant, bien servi par Nico O’Reilly.

Les Gunners ont ensuite poussé pour égaliser en fin de match et se sont créés une belle occasion lorsque Leandro Trossard a servi Havertz, mais l’Allemand a expédié sa tête au-dessus, laissant les visiteurs déçus.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Etihad Stadium...