Goal.com
En direct
Arsenal Manchester City 2025-26 Premier LeagueGetty Images
Charles Watts

Traduit par

Notes des joueurs d’Arsenal contre Man City : c’est une véritable débandade ! Gabriel est dominé par Erling Haaland tandis que les espoirs des Gunners de remporter le titre de Premier League s’envolent

Player ratings
Arsenal
Gabriel
Premier League
FEATURES
Manchester City vs Arsenal

Les espoirs de titre d'Arsenal ont subi un nouveau coup dur dimanche, le but inscrit en seconde période par Erling Haaland ayant fait pencher la balance en faveur de Manchester City lors de ce choc au sommet de la Premier League. Haaland a marqué à la 65e minute, scellant ainsi la victoire 2-1 de l'équipe de Pep Guardiola, qui prendra désormais la tête du classement si elle remporte son match en retard à Burnley en milieu de semaine.

Les Gunners restent sur quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés des deux coupes et ont cédé l’initiative du titre à Manchester City. Longtemps, Arsenal a pourtant espéré revenir au score et préserver ses chances de sacre, après avoir réagi à l’ouverture du score de Rayan Cherki : Kai Havertz avait profité d’un dégagement de Gianluigi Donnarumma pour dévier le ballon dans les filets à la 18e minute.

Après une parade de Donnarumma sur Havertz en début de seconde période et un tir enroulé d’Eberechi Eze repoussé par le poteau, Haaland a finalement redonné l’avantage à City d’une tête à bout portant, bien servi par Nico O’Reilly.

Les Gunners ont ensuite poussé pour égaliser en fin de match et se sont créés une belle occasion lorsque Leandro Trossard a servi Havertz, mais l’Allemand a expédié sa tête au-dessus, laissant les visiteurs déçus.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Etihad Stadium...

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (6/10) :

    Un moment très tendu en début de match lorsqu’il a tenté de relancer le jeu, mais il est resté calme et serein par la suite et n’a rien pu faire sur les deux buts.

    Cristhian Mosquera (6/10) :

    Tâche ardue face à Doku, surtout après un carton jaune reçu en première période.

    William Saliba (7/10) :

    Solide en défense. Haaland s'est souvent décalé vers lui pour échapper à Gabriel, et Saliba s'en est bien sorti.

    Gabriel Magalhaes (5/10) :

    Il a parfois livré un duel intense avec Haaland, mais il peut être déçu d'avoir été battu sur les deux buts : d'abord lorsque Cherki a contourné son tacle, puis lorsque Haaland a marqué. Il a peut-être eu de la chance de ne pas être expulsé pour son accrochage tardif avec le Norvégien.

    Piero Hincapie (7/10) :

    Il a réalisé un fabuleux blocage pour stopper Semenyo. Une performance en demi-teinte, mais il a largement neutralisé son adversaire.

    • Publicité
  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (6/10) :

    Il a semblé beaucoup plus proche de son niveau habituel lors des deux derniers matchs. Il s'est montré vif et très actif, surtout en première mi-temps.

    Declan Rice (6/10) :

    Il a fourni un travail défensif constant, mais son impact sur le match a été plus limité que d’ordinaire.

    Martin Ødegaard (7/10) :

    Parfois un peu en manque de rythme avec le ballon, ce qui est compréhensible, sa simple présence dans les zones centrales et son pressing ont néanmoins été déterminants pour Arsenal. Il a d’ailleurs offert une belle occasion à Havertz en deuxième période.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Noni Madueke (5/10) :

    Une prestation typique de l’Anglais : des éclairs de dangerosité, mais un dernier geste trop souvent imprécis. Bien contenu par O’Reilly et Guehi, il a cédé sa place à Martinelli à la mi-temps.

    Kai Havertz (5/10) :

    Il a fait preuve d’une belle détermination pour mettre la pression sur Donnarumma et inscrire l’égalisation. Sa présence en pointe a offert un point d’appui précieux à Arsenal et accentué le pressing, mais il a manqué deux occasions en or en seconde période qui auraient pu faire basculer le match en faveur des Gunners.

    Eberechi Eze (6/10) :

    Il effectuait son premier départ sur l’aile gauche depuis décembre. Un peu impliqué dans l’action menant au but de Cherki, il a toutefois exhibé de jolies touches dans les petits espaces. La malchance l’a touché lorsque son excellent tir en seconde période a heurté l’intérieur du poteau.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    Entrée en jeu peu convaincante en seconde période : il a souvent perdu le ballon et n’a jamais réellement menacé City.

    Leandro Trossard (6/10) :

    Brillant centre en fin de match qui aurait dû permettre à Havertz d’égaliser.

    Ben White (6/10) :

    Il a parfois réussi à déborder et a offert à Arsenal un peu plus d'options sur le côté droit.

    Viktor Gyokeres (non noté) :

    Remplaçant, il est entré en jeu en fin de match.

    Mikel Arteta (6/10) :

    Son équipe a réalisé une performance qui aurait pu, et sans doute dû, lui offrir un résultat. Le onze de départ était résolument offensif et la prestation représentait une nette amélioration par rapport à celle contre Bournemouth, mais cela n’a finalement pas suffi.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle crest
Newcastle
NEW