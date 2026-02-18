Goal.com
En direct
Arsenal HICGetty/GOAL

Traduit par

Notes des joueurs d'Arsenal contre les Wolves : ils s'effondrent ! La précipitation de David Raya s'avère désastreuse, les Gunners perdant encore des points dans la course au titre de Premier League malgré la performance remarquable de Bukayo Saka au poste de numéro 10

Arsenal a de nouveau trébuché dans la course au titre de Premier League, mercredi, grâce à un but tardif de Tom Edozie qui a permis aux Wolves d'arracher un spectaculaire match nul 2-2. Bukayo Saka a donné l'avantage aux Gunners dès le début du match, avant que Piero Hincapie ne double la mise peu après la mi-temps. Le but magnifique d'Hugo Bueno a rendu les 20 dernières minutes très tendues pour l'équipe de Mikel Arteta, avant qu'une erreur catastrophique de David Raya ne permette à Edozie d'égaliser grâce à un ricochet sur Riccardo Calafiori.

La pression était forte pour Arsenal, qui avait l'occasion de s'imposer une nouvelle fois en creusant l'écart avec Manchester City en tête du classement, mais toute nervosité s'est dissipée dès les cinq premières minutes lorsque Declan Rice a centré pour Saka, qui a attaqué le ballon et l'a repris de la tête pour inscrire son premier but depuis début décembre.

Les visiteurs ont quelque peu peiné en attaque pendant le reste de la première mi-temps, sans vraiment trouver leur rythme, mais ils n'ont pas eu à faire face à beaucoup d'attaques menaçantes de la part de leurs hôtes inoffensifs. Ils ont ensuite obtenu ce qui semblait être un deuxième but confirmant leur victoire lorsque Hincapie a lobé Jose Sa, mais les Wolves sont revenus dans la partie peu après lorsque Bueno a marqué d'une superbe frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface.

Ce but a rendu la fin du match plutôt anxieuse pour Arsenal, et tout s'est terminé de manière extraordinaire lorsque Raya a raté un centre et l'a offert directement à Edozie, dont le tir a touché Calafiori avant de finir au fond des filets.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à Molineux...

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (3/10) :

    Il n'a pas eu à effectuer d'arrêts pendant les 45 premières minutes, mais il n'a rien pu faire lorsque Bueno a ruiné son blanchissage. On ne saura jamais pourquoi il a laissé passer le centre en fin de match.

    Jurrien Timber (6/10) :

    Il semblait boiter à un moment donné, mais il a réussi à se remettre de son choc. Ce n'était pas sa meilleure soirée, mais loin d'être la pire non plus.

    William Saliba (7/10) :

    Il n'a eu aucun problème avec les attaquants adverses à aucun moment de la soirée.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Il n'a eu aucun mal à contrer les longs lancers des Wolves et à écarter le danger grâce à quelques têtes puissantes. Il a repéré la course de Hincapie et lui a offert une passe décisive grâce à une passe précise, mais il a été impliqué dans un moment de mauvaise communication coûteux avec Raya en fin de match.

    Piero Hincapie (8/10) :

    Il a fait preuve d'une belle habileté balle au pied, laissant Yerson Mosquera étendu sur le sol à un moment donné. Il a échoué de manière un peu pathétique en tentant d'obtenir un penalty et n'a obtenu aucune réponse de l'arbitre, mais il a ensuite brillamment conclu pour porter le score à 2-0.

    • Publicité
  • FBL-ENG-PR-WOLVES-ARSENALAFP

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (7/10) :

    Très calme et sûr de lui en possession du ballon, il a rarement perdu le ballon et a remporté la plupart de ses duels défensifs au sol.

    Declan Rice (7/10) :

    Il a offert à Saka l'occasion de donner rapidement l'avantage à Arsenal. Il a couru sans relâche d'un bout à l'autre du terrain, réalisant une nouvelle fois une belle performance.

    Bukayo Saka (8/10) :

    Il a ouvert le score et a désormais marqué contre les Wolves à trois reprises peu après avoir signé un nouveau contrat avec Arsenal, après l'avoir déjà fait en juillet 2020 et en mai 2023. Il a slalomé entre les défenseurs avec une aisance déconcertante à certains moments.

  • FBL-ENG-PR-WOLVES-ARSENALAFP

    Attaque

    Noni Madueke (5/10) :

    Match peu influent pour l'ancien ailier de Chelsea, qui a été remplacé après 65 minutes sans avoir vraiment brillé.

    Viktor Gyokeres (5/10) :

    Peu impliqué en première mi-temps, avec seulement six touches de balle dans les 45 premières minutes. Les choses ne se sont pas améliorées en deuxième mi-temps avant son remplacement.

    Gabriel Martinelli (6/10) :

    À plusieurs reprises, il n'a pas réussi à prendre le dessus sur Mosquera, alors que cela aurait pu se traduire par une occasion de but pour Arsenal. Une soirée frustrante.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Eberechi Eze (5/10) :

    Il a eu l'occasion de dynamiser les attaques d'Arsenal, mais n'a pas vraiment su en tirer profit.

    Gabriel Jesus (6/10) :

    Il est entré en jeu et semble naturellement mieux adapté à l'attaque que Gyokeres.

    Leandro Trossard (5/10) :

    Toujours capable de faire la différence depuis le banc, mais a dû être remplacé après avoir pris un coup.

    Riccardo Calafiori (N/A) :

    Il a remplacé Trossard dans le temps additionnel et a immédiatement vu le ballon rebondir sur lui et finir dans les filets, portant un coup dur aux espoirs de titre de son équipe.

    Mikel Arteta (5/10) :

    Son approche prudente semblait avoir permis à Arsenal de remporter trois nouveaux points, mais un moment de folie de Raya signifie qu'Arteta a beaucoup à réfléchir avant le derby du nord de Londres.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0