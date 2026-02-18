Notes des joueurs d'Arsenal contre les Wolves : ils s'effondrent ! La précipitation de David Raya s'avère désastreuse, les Gunners perdant encore des points dans la course au titre de Premier League malgré la performance remarquable de Bukayo Saka au poste de numéro 10

La pression était forte pour Arsenal, qui avait l'occasion de s'imposer une nouvelle fois en creusant l'écart avec Manchester City en tête du classement, mais toute nervosité s'est dissipée dès les cinq premières minutes lorsque Declan Rice a centré pour Saka, qui a attaqué le ballon et l'a repris de la tête pour inscrire son premier but depuis début décembre.

Les visiteurs ont quelque peu peiné en attaque pendant le reste de la première mi-temps, sans vraiment trouver leur rythme, mais ils n'ont pas eu à faire face à beaucoup d'attaques menaçantes de la part de leurs hôtes inoffensifs. Ils ont ensuite obtenu ce qui semblait être un deuxième but confirmant leur victoire lorsque Hincapie a lobé Jose Sa, mais les Wolves sont revenus dans la partie peu après lorsque Bueno a marqué d'une superbe frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface.

Ce but a rendu la fin du match plutôt anxieuse pour Arsenal, et tout s'est terminé de manière extraordinaire lorsque Raya a raté un centre et l'a offert directement à Edozie, dont le tir a touché Calafiori avant de finir au fond des filets.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à Molineux...