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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

Notes des joueurs d'Arsenal contre Leeds United : Riccardo Calafiori et Bruno Guimaraes inspirent la remontée en seconde période

Player ratings
Arsenal
B. Guimaraes
R. Calafiori
Premier League
Arsenal vs Leeds
Leeds

Arsenal a surmonté une frayeur en seconde période pour s’imposer 2-1 contre Leeds United à l’Emirates Stadium. Mené après un but de James Justin, le club londonien a renversé la situation grâce à des réalisations de Riccardo Calafiori et du remplaçant Bruno Guimaraes, assurant ainsi que les trois points restent dans le nord de Londres.

Le champion en titre de Premier League a fait preuve d’une grande résilience tactique pour s’imposer 2-1 face à une équipe de Leeds United disciplinée. Après une première période stérile conclue sur un score de 0-0, le match s’est emballé lorsque James Justin a surgi pour donner aux visiteurs un avantage surprise à la 55e minute. L’équipe de Mikel Arteta a d’abord eu du mal à contourner le bloc bas de Leeds, mais les changements effectués en seconde période ont modifié la dynamique structurelle de la rencontre.

L’égalisation est venue du polyvalent arrière gauche Riccardo Calafiori, qui continue de prouver sa valeur dans les transitions, avant que le remplaçant Bruno Guimaraes ne règle l’affaire quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Si Arsenal a dominé la possession avec 58 % du ballon, le club a dû tenir bon dans une fin de match tendue, notamment après le carton jaune reçu en fin de rencontre par Martin Oedegaard. Au final, la qualité individuelle supérieure d’Arsenal dans le dernier tiers a fait la différence face à la formation combative de Daniel Farke.

GOAL note les joueurs d’Arsenal depuis l’Emirates Stadium...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Gardien et défense

    David Raya - 6/10

    L’Espagnol a connu un après-midi relativement tranquille, réalisant 4 arrêts au cours du match. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score clinique de Justin à la 55e minute, conséquence d’un relâchement défensif collectif plutôt que d’une erreur spécifique du gardien. Sa qualité de relance a aidé Arsenal à conserver 58 pour cent de possession.

    Ben White - 6/10

    Une prestation appliquée du latéral droit, même s’il a manqué sa menace habituelle dans ses montées. Il a été remplacé par Jurrien Timber à la 62e minute, alors qu’Arteta cherchait davantage de dynamisme après l’ouverture du score de Leeds. Son travail défensif a été solide, mais il a eu du mal à offrir un service de grande qualité à la ligne offensive.

    Gabriel - 7/10

    Le Brésilien a imposé sa présence physique au cœur de la défense, menant l’équipe au nombre de dégagements et d’interceptions. Il a été crucial dans la défense sur coups de pied arrêtés, aidant à neutraliser les quatre corners de Leeds. Son leadership a été évident pendant les dix dernières minutes frénétiques après qu’Arsenal a pris l’avantage.

    Ezri Konsa - 7/10

    Aligné à la place de William Saliba, blessé, la recrue estivale a affiché beaucoup de sérénité pendant la majeure partie du match. Il a bien aidé à gérer la menace de Dominic Calvert-Lewin, contribuant aux 11 duels aériens remportés par l’arrière-garde d’Arsenal. Son placement a été globalement juste, même si la défense a brièvement perdu sa structure sur la séquence du but de Leeds.

    Riccardo Calafiori - 8/10

    Le joueur le plus en vue, celui qui a apporté l’étincelle dont Arsenal avait désespérément besoin. Son but à la 62e minute a remis les deux équipes à égalité et fait basculer la dynamique du match. Tactiquement, il a offert une grande flexibilité avant d’être remplacé par Piero Hincapie à la 82e minute, illustrant pourquoi il est devenu un rouage essentiel des rotations défensives d’Arteta.



  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Milieu de terrain

    Martin Odegaard - 6/10

    Le capitaine a eu du mal à trouver des espaces entre les lignes de Leeds pendant une grande partie de l'après-midi. S'il a orchestré le jeu avec son intelligence habituelle, il a été averti à la 84e minute pour une faute tactique alors que Leeds tentait de partir en contre. Il a été remplacé dans la dernière minute sous une ovation du public, après avoir énormément donné.

    Myles Lewis-Skelly - 6/10

    Le polyvalent joueur de 19 ans a montré par séquences l'étendue de son potentiel, mais a parfois eu du mal à gérer l'intensité du pressing de Leeds. Il a été sorti à la 63e minute dans le cadre du triple changement qui a fait basculer le match, même si sa sûreté technique en première période était à saluer pour un joueur de son âge.

    Declan Rice - 7/10

    Rice a assuré son rôle habituel d'écran devant la défense, remportant plusieurs duels clés pour empêcher les contre-attaques de Leeds. Il a été remplacé par Bruno Guimaraes à la 70e minute, un choix qui s'est révélé être un coup de maître de l'entraîneur au vu de ce qui a suivi presque immédiatement.


  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Attaque

    B. Saka - 7/10

    Principal atout créatif d'Arsenal, il a été constamment harcelé par les défenseurs de Leeds, obtenant plusieurs fautes tout au long des 90 minutes. S'il n'a pas marqué, son pouvoir d'attraction a désorganisé Leeds, créant les espaces que Calafiori et Guimaraes ont fini par exploiter.

    N. Madueke - 6/10

    Madueke s'est montré appliqué sur l'aile gauche, mais s'est souvent retrouvé pris à deux par les pistons de Leeds. Il a contribué aux 14 tirs tentés par Arsenal, mais a manqué le dernier geste ou la passe décisive pour réellement faire sauter l'arrière-garde tenace des visiteurs.

    K. Havertz - 5/10

    Un après-midi frustrant pour l'Allemand, qui a eu du mal à servir de point d'appui face à la défense centrale à trois de Leeds. Il a fait partie du triple changement de la 63e minute après n'avoir cadré aucun tir, et le match s'est nettement plus ouvert après sa sortie.


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  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Bruno Guimaraes - 9/10

    Le super-sub ultime. Entré en jeu à la 63e minute, il a inscrit le but de la victoire seulement sept minutes après son entrée à la place de Rice. Son énergie et sa qualité de passe vers l’avant ont complètement changé le rythme du match.

    Jurrien Timber - 7/10

    Remplaçant White à la 62e minute, Timber a apporté bien plus d’élan depuis son poste de latéral. Sa capacité à repiquer dans l’axe vers le milieu a aidé Arsenal à dominer la dernière demi-heure.

    Viktor Gyokeres - 7/10

    Entré à la place de Havertz, l’attaquant a posé de nouveaux problèmes aux défenseurs de Leeds grâce à son profil physique. Ses déplacements sans ballon ont contribué à étirer le jeu sur le but de la victoire.

    Piero Hincapie - N/A

    Entré en jeu à la 82e minute à la place de Calafiori pour sécuriser le côté gauche.

    Mikel Merino - N/A

    Un changement tactique tardif à la place d’Oedegaard pour gérer les dernières secondes.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta mérite une très bonne note pour sa gestion proactive du match. Constatant que son onze de départ stagnait, son triple changement à la 63e minute a été le catalyseur du renversement de situation. La décision de faire entrer Guimaraes en particulier a fait gagner le match.

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