Notes des joueurs d'Arsenal contre Leeds United : Riccardo Calafiori et Bruno Guimaraes inspirent la remontée en seconde période

David Raya - 6/10

L’Espagnol a connu un après-midi relativement tranquille, réalisant 4 arrêts au cours du match. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur l’ouverture du score clinique de Justin à la 55e minute, conséquence d’un relâchement défensif collectif plutôt que d’une erreur spécifique du gardien. Sa qualité de relance a aidé Arsenal à conserver 58 pour cent de possession.

Ben White - 6/10

Une prestation appliquée du latéral droit, même s’il a manqué sa menace habituelle dans ses montées. Il a été remplacé par Jurrien Timber à la 62e minute, alors qu’Arteta cherchait davantage de dynamisme après l’ouverture du score de Leeds. Son travail défensif a été solide, mais il a eu du mal à offrir un service de grande qualité à la ligne offensive.

Gabriel - 7/10

Le Brésilien a imposé sa présence physique au cœur de la défense, menant l’équipe au nombre de dégagements et d’interceptions. Il a été crucial dans la défense sur coups de pied arrêtés, aidant à neutraliser les quatre corners de Leeds. Son leadership a été évident pendant les dix dernières minutes frénétiques après qu’Arsenal a pris l’avantage.

Ezri Konsa - 7/10

Aligné à la place de William Saliba, blessé, la recrue estivale a affiché beaucoup de sérénité pendant la majeure partie du match. Il a bien aidé à gérer la menace de Dominic Calvert-Lewin, contribuant aux 11 duels aériens remportés par l’arrière-garde d’Arsenal. Son placement a été globalement juste, même si la défense a brièvement perdu sa structure sur la séquence du but de Leeds.

Riccardo Calafiori - 8/10

Le joueur le plus en vue, celui qui a apporté l’étincelle dont Arsenal avait désespérément besoin. Son but à la 62e minute a remis les deux équipes à égalité et fait basculer la dynamique du match. Tactiquement, il a offert une grande flexibilité avant d’être remplacé par Piero Hincapie à la 82e minute, illustrant pourquoi il est devenu un rouage essentiel des rotations défensives d’Arteta.







