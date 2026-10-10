Notes des joueurs d'Arsenal contre Leeds United : Riccardo Calafiori et Bruno Guimaraes inspirent la remontée en seconde période

Le champion en titre de Premier League a fait preuve d’une grande résilience tactique pour s’imposer 2-1 face à une équipe de Leeds United disciplinée. Après une première période stérile conclue sur un score de 0-0, le match s’est emballé lorsque James Justin a surgi pour donner aux visiteurs un avantage surprise à la 55e minute. L’équipe de Mikel Arteta a d’abord eu du mal à contourner le bloc bas de Leeds, mais les changements effectués en seconde période ont modifié la dynamique structurelle de la rencontre.
L’égalisation est venue du polyvalent arrière gauche Riccardo Calafiori, qui continue de prouver sa valeur dans les transitions, avant que le remplaçant Bruno Guimaraes ne règle l’affaire quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Si Arsenal a dominé la possession avec 58 % du ballon, le club a dû tenir bon dans une fin de match tendue, notamment après le carton jaune reçu en fin de rencontre par Martin Oedegaard. Au final, la qualité individuelle supérieure d’Arsenal dans le dernier tiers a fait la différence face à la formation combative de Daniel Farke.
GOAL note les joueurs d’Arsenal depuis l’Emirates Stadium...