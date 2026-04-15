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Arsenal Sporting CP 2025-26 Champions LeagueGetty Images
Charles Watts

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Notes des joueurs d’Arsenal contre le Sporting CP : Martin Zubimendi a livré une prestation de grande classe, tandis que Viktor Gyokeres est resté muet face à son ancien club. Les Gunners se sont ainsi qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions

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Arsenal vs Sporting CP
Sporting CP
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Arsenal s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions en accédant à un match nul 0-0 à domicile contre le Sporting CP, résultat suffisant pour valider une victoire 1-0 sur l'ensemble des deux manches face aux champions du Portugal. Le but inscrit in extremis par Kai Havertz à Lisbonne la semaine dernière a fait la différence dans cette double confrontation, les deux équipes ayant ensuite peiné à se créer des occasions lors d'un match retour décousu disputé mercredi soir à l'Emirates Stadium.

Après la déception de la défaite contre Bournemouth samedi, les Gunners devaient absolument réagir et ils ont bien démarré, Eberechi Eze se montrant particulièrement brillant derrière le trio offensif. Mais Arsenal n’a pas su tirer profit de ce bon début de match, les occasions se faisant rares pour les locaux au cours d’une première mi-temps qui s’est terminée par un tir de Geny Catamo sur le poteau pour le Sporting.

La seconde période a été légèrement plus favorable aux Londoniens, avec un tir de Leandro Trossard repoussé par le poteau en fin de match et une occasion manquée de peu par Gabriel Jesus. Mais la solidité défensive caractéristique de l’équipe de Mikel Arteta a suffi : les Gunners n’ont pas eu besoin de marquer. Le score nul et vierge leur permet de se qualifier pour les demi-finales pour la deuxième saison consécutive.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium...

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-SPORTINGAFP

    Gardien de but et défense

    David Raya (6/10) :

    Il a tenté une passe très risquée en première mi-temps qui aurait pu lui coûter cher. Il a bien défendu sa surface de réparation sur les centres, mais n'a pas eu grand-chose à faire en termes d'arrêts.

    Cristhian Mosquera (7/10) :

    Entré en jeu à la place de White comme arrière droit, il s’est montré solide défensivement mais peu influent offensivement.

    William Saliba (7/10) :

    Encore un bon duel avec Suarez, qui s'est à nouveau montré redoutable. Mais Saliba s'en est bien sorti.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Solide dans l’axe de la défense.

    Piero Hincapie (7/10) :

    Bon de le revoir dans le onze de départ ; il semblait en forme, ce qui est encourageant, et a couvert beaucoup de terrain.

    • Publicité
  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (8/10) :

    Sa meilleure performance depuis longtemps, notamment en première période. Plus incisif que ces derniers temps, il a cherché à relancer rapidement vers l’avant. Impressionnant.

    Declan Rice (7/10) :

    Touché à la cheville en début de match, il a semblé gêné un temps avant de se reprendre et de livrer une prestation solide, comme à son habitude.

    Eberechi Eze (7/10) :

    De loin l’attaquant le plus brillant d’Arsenal. Il a très bien démarré et presque toutes les bonnes actions offensives des Gunners sont passées par lui. Il s’est éteint après la pause, la fatigue commençant à se faire sentir.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-SPORTINGAFP

    Attaque

    Noni Madueke (3/10) :

    Vraiment médiocre. Il a eu du mal avec son toucher de balle toute la soirée et n'a pas su tirer parti des nombreux espaces qui s'offraient à lui.

    Viktor Gyokeres (3/10) :

    Opposé à son ancien club, il a livré une performance techniquement très faible et son remplacement juste avant la mi-temps n’a surpris personne.

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    Probablement le meilleur des trois attaquants, sans pour autant impressionner. Il n’a pas vraiment réussi à faire la différence, même s’il a fourni un effort notable.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Kai Havertz (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Gyokeres, il a élevé le niveau technique sans toutefois mettre réellement le Sporting en danger.

    Max Dowman (6/10) :

    Il a immédiatement enflammé le public et tenté d’animer le jeu dès qu’il a touché le ballon.

    Leandro Trossard (N/A) :

    Entré en fin de match, il a expédié une tête sur le poteau.

    Gabriel Jesus (N/A) :

    Il s'est bien illustré lors d'une percée dans la surface, mais n'a pas réussi à cadrer son tir au premier poteau.

    Mikel Arteta (7/10) :

    Ses remplacements ont porté leurs fruits, l’équipe gagnant progressivement en efficacité au fil de la seconde période. Il lui reste toutefois des choix majeurs à faire d’ici dimanche.

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