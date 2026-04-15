Notes des joueurs d’Arsenal contre le Sporting CP : Martin Zubimendi a livré une prestation de grande classe, tandis que Viktor Gyokeres est resté muet face à son ancien club. Les Gunners se sont ainsi qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions

Après la déception de la défaite contre Bournemouth samedi, les Gunners devaient absolument réagir et ils ont bien démarré, Eberechi Eze se montrant particulièrement brillant derrière le trio offensif. Mais Arsenal n’a pas su tirer profit de ce bon début de match, les occasions se faisant rares pour les locaux au cours d’une première mi-temps qui s’est terminée par un tir de Geny Catamo sur le poteau pour le Sporting.

La seconde période a été légèrement plus favorable aux Londoniens, avec un tir de Leandro Trossard repoussé par le poteau en fin de match et une occasion manquée de peu par Gabriel Jesus. Mais la solidité défensive caractéristique de l’équipe de Mikel Arteta a suffi : les Gunners n’ont pas eu besoin de marquer. Le score nul et vierge leur permet de se qualifier pour les demi-finales pour la deuxième saison consécutive.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates Stadium...