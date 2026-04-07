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Kai Havertz Arsenal HICGetty/GOAL

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Notes des joueurs d'Arsenal contre le Sporting CP : Encore un coup de théâtre de Kai Havertz en fin de match ! Les Gunners évitent l'humiliation en Ligue des champions grâce à un but de dernière minute et à une prestation magistrale de David Raya

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Arsenal
K. Havertz
Ligue des Champions
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Sporting CP vs Arsenal

Arsenal abordera le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions face au Sporting CP avec un avantage de 1-0, après s'être imposé mardi à Lisbonne. Kai Havertz, entré en cours de jeu, a marqué dans la dernière minute d'un match qui a manqué cruellement de qualité jusqu'aux dernières instants, et les Gunners ont désormais un pied en demi-finale.

Arsenal a failli prendre un but dès les cinq premières minutes, durant lesquelles les Gunners ont à peine touché le ballon : Ousmane Diomande a transpercé la défense d'une passe magistrale de l'extérieur du pied destinée à Maxi Araujo, dont le tir a été détourné sur la barre transversale par David Raya.

Diomande a failli marquer contre son camp à l'autre bout du terrain lorsqu'il a repris de la tête un coup franc vicieux de Martin Odegaard qui a traversé la surface de réparation, le centre de Noni Madueke sur le corner qui a suivi rebondissant sur la barre transversale et le Norvégien tirant le ballon perdu à côté.

Il a fallu attendre la 64e minute pour qu'Arsenal trouve le chemin des filets, lorsque Martin Zubimendi a envoyé le ballon au premier poteau d'une frappe enroulée à 20 mètres, mais le VAR a annulé le but pour un hors-jeu de Viktor Gyokeres, discret jusqu'alors, lors de la phase de construction.

Alors que le match touchait à sa fin, Raya a de nouveau été le sauveur des Gunners en réalisant un superbe arrêt à ras de terre sur sa gauche pour repousser une frappe de Geny Catamo, après que Luis Suarez se soit échappé de Riccardo Calafiori sur l'aile droite. À l'autre bout du terrain, Gabriel Martinelli a débordé sur la gauche avant de décocher une frappe puissante, que Rui Silva a bien captée.

Raya a ensuite réalisé un double arrêt pour repousser les tentatives de Catamo et Suarez à bout portant, permettant à Arsenal de conserver son invincibilité, avant de sceller le score en fin de temps additionnel. Martinelli a délivré un excellent centre et Havertz a eu le temps et l'espace nécessaires pour contrôler le ballon avant de glisser le ballon sous Silva, déclenchant la liesse parmi les supporters visiteurs dans la tribune supérieure.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Estadio Jose Alvalade...

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Gardien de but et défense

    David Raya (8/10) :

    Il a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour maintenir Arsenal à flot. Ces interventions pourraient s'avérer cruciales pour le sort d'Arsenal en Europe.

    Ben White (6/10) :

    Dépassé par un Araujo très vif en début de match, il s'est repris au fil de la rencontre et s'est montré plus solide ici que lors de certaines de ses dernières sorties, plus difficiles.

    William Saliba (7/10) :

    A neutralisé la menace de l'attaquant Suarez, en grande forme, dans l'axe grâce à son immense puissance physique. Il a notamment réussi à dégager de la tête un ballon perdu après que Araujo ait touché la barre transversale.

    Gabriel Magalhaes (6/10) :

    Tout aussi utile en jeu ouvert, il a bien sûr été la cible privilégiée sur les coups de pied arrêtés, même si ceux-ci n'ont pas abouti cette fois-ci.

    Riccardo Calafiori (5/10) :

    Il s'est positionné à différents endroits sur le terrain pour tenter de surprendre le Sporting. Il n'a pas montré autant d'envie dans l'accomplissement de ses tâches défensives, Catamo le dépassant souvent.

    • Publicité
  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (5/10) :

    Le meilleur moment de la soirée de l'Espagnol a été son but refusé, qui, pour être honnête, était très bien placé. Cependant, il s'est retrouvé en surnombre au milieu de terrain, le match se déroulant à un rythme très lent. Il n'a pas fait preuve de beaucoup d'audace dans ses passes.

    Declan Rice (6/10) :

    Il semblait maladroit en possession du ballon, mais son style intense et épuisant a au moins permis à Arsenal de ne pas sombrer complètement lorsque le Sporting a habilement mis la pression sur ses visiteurs.

    Martin Odegaard (6/10) :

    Il est descendu bas pour tenter de faire progresser le jeu. Si un joueur d'Arsenal devait se créer une occasion en jeu ouvert dans la première heure, c'était bien lui, même s'il a lui aussi eu beaucoup de mal à percer la défense du Sporting. Il a été remplacé par Havertz quelques minutes après avoir pris un coup.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    Attaque

    Noni Madueke (6/10) :

    A montré des éclairs de talent chaque fois qu'il avait le ballon, faisant preuve d'une volonté de dribbler les défenseurs que nul autre titulaire d'Arsenal n'avait. A touché la barre transversale sur un corner. Remplacé par Dowman.

    Viktor Gyokeres (5/10) :

    On avait parfois du mal à se rappeler que le Suédois était sur le terrain. Le fait que sa principale contribution ait été sa position de hors-jeu, qui a entraîné l'annulation du but de Zubimendi, n'a pas aidé. Il est passé inaperçu lors de son retour à Lisbonne.

    Leandro Trossard (5/10) :

    Écarté du jeu par son physique, même lorsqu'il se repliait vers l'intérieur depuis l'aile pour toucher le ballon plus souvent. Sans surprise, il a été remplacé par Martinelli, plus rapide.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Kai Havertz (8/10) :

    Il a remplacé Odegaard pour les 20 dernières minutes. Il n'a pas fait grand-chose jusqu'à ce qu'il marque ce but décisif.

    Max Dowman (6/10) :

    Il a reçu une ovation bruyante de la part des supporters visiteurs après avoir remplacé Madueke. L'un des joueurs les plus positifs et les plus agressifs d'Arsenal.

    Gabriel Martinelli (8/10) :

    Il a remplacé Trossard. Peu après son entrée en jeu, il a mis Silva à l'épreuve avec un tir puissant avant de servir Havertz pour le but de la victoire.

    Mikel Arteta (7/10) :

    Le manager d'Arsenal a réussi à renverser la situation d'un match désastreux pour son équipe grâce à un pari audacieux depuis le banc.

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