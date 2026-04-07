Notes des joueurs d'Arsenal contre le Sporting CP : Encore un coup de théâtre de Kai Havertz en fin de match ! Les Gunners évitent l'humiliation en Ligue des champions grâce à un but de dernière minute et à une prestation magistrale de David Raya

Arsenal a failli prendre un but dès les cinq premières minutes, durant lesquelles les Gunners ont à peine touché le ballon : Ousmane Diomande a transpercé la défense d'une passe magistrale de l'extérieur du pied destinée à Maxi Araujo, dont le tir a été détourné sur la barre transversale par David Raya.

Diomande a failli marquer contre son camp à l'autre bout du terrain lorsqu'il a repris de la tête un coup franc vicieux de Martin Odegaard qui a traversé la surface de réparation, le centre de Noni Madueke sur le corner qui a suivi rebondissant sur la barre transversale et le Norvégien tirant le ballon perdu à côté.

Il a fallu attendre la 64e minute pour qu'Arsenal trouve le chemin des filets, lorsque Martin Zubimendi a envoyé le ballon au premier poteau d'une frappe enroulée à 20 mètres, mais le VAR a annulé le but pour un hors-jeu de Viktor Gyokeres, discret jusqu'alors, lors de la phase de construction.

Alors que le match touchait à sa fin, Raya a de nouveau été le sauveur des Gunners en réalisant un superbe arrêt à ras de terre sur sa gauche pour repousser une frappe de Geny Catamo, après que Luis Suarez se soit échappé de Riccardo Calafiori sur l'aile droite. À l'autre bout du terrain, Gabriel Martinelli a débordé sur la gauche avant de décocher une frappe puissante, que Rui Silva a bien captée.

Raya a ensuite réalisé un double arrêt pour repousser les tentatives de Catamo et Suarez à bout portant, permettant à Arsenal de conserver son invincibilité, avant de sceller le score en fin de temps additionnel. Martinelli a délivré un excellent centre et Havertz a eu le temps et l'espace nécessaires pour contrôler le ballon avant de glisser le ballon sous Silva, déclenchant la liesse parmi les supporters visiteurs dans la tribune supérieure.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Estadio Jose Alvalade...