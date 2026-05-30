Contre toute attente, les Londoniens du Nord ont idéalement entamé la rencontre en ouvrant le score dès la 6^e minute. Un dégagement de Marquinhos repoussé par Leandro Trossard aux abords de la ligne médiane a propulsé Havertz en situation idéale, et l’Allemand a conclu l’action d’une frappe imparable sous la barre.

Ce but a permis à Arsenal de faire ce qu’il sait faire de mieux : se replier et défendre. Gabriel, en particulier, a été exceptionnel, réalisant plusieurs interventions cruciales dans le reste de la première période, notamment un tacle parfaitement synchronisé sur Khvicha Kvaratskhelia dans la surface alors que celui-ci s’apprêtait à tirer.

Les Gunners restaient toutefois menaçants en contre, contraignant le gardien parisien Matvey Safonov à repousser un centre à ras de terre de Bukayo Saka, puis à voir Havertz voir sa frappe contrée par Marquinhos dans le temps additionnel de la première période, à l’issue d’une belle combinaison.

Tous leurs efforts ont toutefois été anéantis peu après l’heure de jeu lorsque Cristhian Mosquera s’est fait surprendre par un une-deux rapide et a balayé Kvaratskhelia dans la surface d’un tacle mal dosé. Dembélé s’est présenté pour transformer le penalty et égaliser, inversant le momentum.

Pour tenir jusqu’aux prolongations, les Gunners ont dû repousser une série d’offensives : Myles Lewis-Skelly a dévié sur son poteau une frappe de Kvaratskhelia, David Raya a sorti une parade reflexe face à Bradley Barcola, puis Vitinha a expédié une frappe puissante sur la barre à la 89e.

La prolongation, plutôt prudente, a connu un temps fort quand Noni Madueke, fraîchement entré, est tombé sous la pression de Nuno Mendes ; l’arbitre a refusé la demande de penalty d’Arsenal, décision confirmée par la VAR. Aucune occasion franche n’étant créée, la qualification s’est jouée aux tirs au but après la déviation de la frappe de Viktor Gyokeres dans les derniers instants.

Lors de la séance de tirs au but, Eberechi Eze a tiré à côté, mais Raya a sauvé les siens en réalisant un superbe arrêt face à Mendes. La série s’est poursuivie en mort subite, et après la réussite du cinquième tir parisien, Gabriel s’est présenté et a enroulé sa frappe dans la nuit budapestoise, offrant la victoire aux champions en titre.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à la Puskas Arena...