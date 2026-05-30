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Arsenal PSG ratings GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Notes des joueurs d’Arsenal contre le PSG : Gabriel passe du statut de héros à celui de zéro ! Sa performance défensive exemplaire ne sert à rien, le Brésilien ayant raté un penalty décisif en finale de la Ligue des champions

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Ligue des Champions
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Paris Saint-Germain vs Arsenal

Arsenal a connu une défaite cruelle aux tirs au but face au Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des champions. Gabriel Magalhaes a tiré au-dessus du cadre sur le penalty décisif, offrant ainsi aux tenants du titre un deuxième sacre européen consécutif à Budapest. Kai Havertz avait donné l’avantage aux Gunners en début de match avant qu’Ousmane Dembélé n’égalise en seconde période, et une défense londonienne bien organisée a permis de mener la rencontre jusqu’aux prolongations.

Contre toute attente, les Londoniens du Nord ont idéalement entamé la rencontre en ouvrant le score dès la 6^e minute. Un dégagement de Marquinhos repoussé par Leandro Trossard aux abords de la ligne médiane a propulsé Havertz en situation idéale, et l’Allemand a conclu l’action d’une frappe imparable sous la barre.

Ce but a permis à Arsenal de faire ce qu’il sait faire de mieux : se replier et défendre. Gabriel, en particulier, a été exceptionnel, réalisant plusieurs interventions cruciales dans le reste de la première période, notamment un tacle parfaitement synchronisé sur Khvicha Kvaratskhelia dans la surface alors que celui-ci s’apprêtait à tirer.

Les Gunners restaient toutefois menaçants en contre, contraignant le gardien parisien Matvey Safonov à repousser un centre à ras de terre de Bukayo Saka, puis à voir Havertz voir sa frappe contrée par Marquinhos dans le temps additionnel de la première période, à l’issue d’une belle combinaison.

Tous leurs efforts ont toutefois été anéantis peu après l’heure de jeu lorsque Cristhian Mosquera s’est fait surprendre par un une-deux rapide et a balayé Kvaratskhelia dans la surface d’un tacle mal dosé. Dembélé s’est présenté pour transformer le penalty et égaliser, inversant le momentum.

Pour tenir jusqu’aux prolongations, les Gunners ont dû repousser une série d’offensives : Myles Lewis-Skelly a dévié sur son poteau une frappe de Kvaratskhelia, David Raya a sorti une parade reflexe face à Bradley Barcola, puis Vitinha a expédié une frappe puissante sur la barre à la 89e.

La prolongation, plutôt prudente, a connu un temps fort quand Noni Madueke, fraîchement entré, est tombé sous la pression de Nuno Mendes ; l’arbitre a refusé la demande de penalty d’Arsenal, décision confirmée par la VAR. Aucune occasion franche n’étant créée, la qualification s’est jouée aux tirs au but après la déviation de la frappe de Viktor Gyokeres dans les derniers instants.

Lors de la séance de tirs au but, Eberechi Eze a tiré à côté, mais Raya a sauvé les siens en réalisant un superbe arrêt face à Mendes. La série s’est poursuivie en mort subite, et après la réussite du cinquième tir parisien, Gabriel s’est présenté et a enroulé sa frappe dans la nuit budapestoise, offrant la victoire aux champions en titre.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à la Puskas Arena...

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Gardien de but et défense

    David Raya (7/10) :

    Il a dû sortir précipitamment de sa surface pour capturer avec difficulté une frappe de Ruiz. Il n’a pas eu de chance sur le penalty de Dembélé, mais il a bien réagi pour repousser Barcola et intercepter un centre en prolongation. Il a réalisé un arrêt décisif lors de la séance de tirs au but.

    Cristhian Mosquera (4/10) :

    Apparu comme le maillon faible avant même le coup d’envoi, il s’est battu avec acharnement mais a été sanctionné pour avoir fauché Kvaratskhelia dans la surface. Remplacé aussitôt.

    William Saliba (6/10) :

    Moins incontournable que son partenaire en défense centrale, il a tout de même réalisé un travail défensif important et a bien distribué le jeu.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Imposant dans les duels, il a multiplié les interventions décisives pour maintenir son équipe dans le match, avant de manquer, à son grand dam, le penalty décisif.

    Piero Hincapie (7/10) :

    Très vigilant et agressif face à des attaquants redoutables, il a réalisé un tacle décisif dans la surface.

    • Publicité
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Milieu de terrain

    Declan Rice (6/10) :

    Peut-être pas aussi influent qu’il l’aurait souhaité, mais il a couru sans relâche et a fait de son mieux pour perturber les maestros du milieu de terrain du PSG.

    Myles Lewis-Skelly (7/10) :

    À 19 ans, il n’a pas semblé dépaysé sur la plus grande des scènes : il a distillé ses passes avec sang-froid et a bien défendu. Il a réalisé un blocage décisif pour détourner sur le poteau une frappe tardive de Kvaratskhelia.

    Martin Ødegaard (5/10) :

    Il a pressé sans relâche et offert une occasion en or à Havertz d’une passe astucieuse. Son principal rôle consistait à défendre depuis l’avant. Remplacé après l’égalisation.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (6/10) :

    Il s’est montré altruiste en se projetant vers l’avant et en apportant un précieux soutien défensif, mais il a écopé d’un carton jaune pour un tacle trop engagé et a manqué plusieurs opportunités offensives prometteuses.

    Kai Havertz (8/10) :

    Il adore les finales de Ligue des champions ! Une finition incroyable en début de match. Une présence physique qui a offert une solution à son équipe.

    Leandro Trossard (7/10) :

    Il a involontairement offert une passe décisive à Havertz et a fait preuve d’un très bon sens du jeu avec le ballon.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Jurrien Timber (6/10) :

    Un peu brouillon à son retour de blessure, il a néanmoins bien rentré dans le match et s'est montré solide défensivement.

    Viktor Gyokeres (5/10) :

    Il n’a jamais vraiment trouvé son rythme et a écopé d’un carton jaune pour une faute de frustration dans son propre camp. Son tir tardif, dévié, a frôlé le cadre. Il a toutefois transformé son penalty avec sang-froid.

    Noni Madueke (7/10) :

    Il s’est montré dangereux et a pensé obtenir un penalty après une percée, en vain.

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    N’a pas réussi à délivrer la passe décisive alors que deux coéquipiers étaient bien placés. A également perdu le ballon à plusieurs reprises. Superbe tir au but.

    Eberechi Eze (5/10) :

    Il a bien utilisé son physique et semblait serein balle au pied. Il a toutefois manqué son penalty.

    Martin Zubimendi (5/10) :

    Il semblait un peu fatigué malgré son entrée en jeu en prolongation.

    Mikel Arteta (6/10) :

    Une façon cruelle de perdre une finale. Son plan de jeu a parfaitement fonctionné pendant de longues périodes, mais son équipe a peut-être marqué trop tôt, car elle a dû défendre son avance pendant 84 minutes. Sans l'impulsivité de Mosquera, elle aurait peut-être réussi.