Notes des joueurs d'Arsenal contre le Bayer Leverkusen : Kai Havertz hante son ancien club tandis que Noni Madueke s'illustre après les difficultés rencontrées par Bukayo Saka et la défense des Gunners lors du match nul en Ligue des champions

Arsenal a attendu la fin du match pour arracher le match nul 1-1 contre le Bayer Leverkusen lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Kai Havertz revenant hanter son ancien club. L'international allemand a marqué sur penalty après que Robert Andrich ait donné l'avantage aux hôtes, les Gunners obtenant un résultat qu'ils ne méritaient guère au vu de leur performance globale.

Malgré un bon début de match de la part d'Arsenal, il y a eu peu d'occasions franches pour les deux équipes en première mi-temps. Gabriel Martinelli a été le plus proche d'ouvrir le score lorsqu'une belle action collective s'est terminée par un tir qui a heurté la barre transversale.

Les Gunners ont toutefois été pris au dépourvu dès la reprise, Leverkusen ayant immédiatement fait progresser le ballon vers l'avant pour permettre à Martin Terrier de tenter une tête vers le but. David Raya a bien réagi en détournant le ballon au-dessus de la barre transversale, mais il n'a rien pu faire pour empêcher Andrich de marquer de la tête sur le corner qui a suivi, l'international allemand ayant surgi au second poteau.

Arsenal s'est largement installé dans la moitié de terrain de Leverkusen pendant le reste de la seconde période, mais n'a pas vraiment réussi à mettre Janis Blaswich, le gardien de Leverkusen, à l'épreuve. Jurrien Timber a été le plus proche d'égaliser en plaçant une tête à bout portant.

Les Gunners ont finalement été sauvés de la défaite lorsque Noni Madueke a pénétré dans la surface et a été fauché par Malik Tillman, permettant à Havertz de ne pas se tromper depuis le point de penalty.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à la BayArena...

    Gardien de but et défense

    David Raya (6/10) :

    Il a fait preuve d'une bonne maîtrise du ballon et a réalisé un bel arrêt face à Terrier en début de seconde période. Il a toutefois commis quelques erreurs.

    Jurrien Timber (5/10) :

    Il fait partie des nombreux joueurs qui n'étaient pas au meilleur de leur forme, avec quelques touches et passes imprécises. Il aurait probablement pu faire davantage pour soutenir Saka, avant de gâcher la meilleure occasion d'égaliser avant le penalty en tirant au-dessus.

    William Saliba (4/10) :

    Il a parfois été mis en difficulté par Kofane et ses passes n'ont pas toujours trouvé leur cible.

    Gabriel Magalhaes (3/10) :

    Complètement déstabilisé par le physique de Kofane, il a commis erreur sur erreur, tant en possession du ballon qu'en dehors. Une soirée inhabituellement difficile pour le Brésilien.

    Piero Hincapie (5/10) :

    Un autre joueur qui semblait rouillé alors qu'il tentait de faire la différence contre son ancien club. Il n'a jamais été à la hauteur dans aucun aspect de son jeu.

    Milieu de terrain

    Declan Rice (7/10) :

    Il a cherché à faire avancer Arsenal et s'est lancé dans plusieurs duels dans un match très animé.

    Martin Zubimendi (5/10) :

    Il a joué de manière trop prudente lorsqu'il était en possession du ballon et s'est parfois fait surprendre en retardant ses passes.

    Eberechi Eze (4/10) :

    Il a effectué quelques belles passes en début de match, mais s'est progressivement effacé. Il n'a pas réussi à contourner la défense et à empêcher Andrich d'ouvrir le score, bien qu'il ait été bloqué.

    Attaque

    Bukayo Saka (3/10) :

    Presque tout ce qu'il a tenté a échoué, ce qui l'a rendu de plus en plus frustré. Il a été remplacé à juste titre à l'heure de jeu.

    Viktor Gyokeres (4/10) :

    Il a bien commencé le match en utilisant sa puissance pour conserver le ballon et a failli faire expulser Andrich dans les cinq premières minutes. Il n'a toutefois pas réussi à s'impliquer suffisamment par la suite.

    Gabriel Martinelli (7/10) :

    De loin le plus dangereux des attaquants d'Arsenal, il a failli ouvrir le score en frappant la barre transversale en première mi-temps.

    Remplaçants et entraîneur

    Noni Madueke (8/10) :

    Il s'est montré beaucoup plus dangereux sur le côté droit après avoir remplacé Saka, et a été récompensé en obtenant un penalty.

    Kai Havertz (7/10) :

    Il a fait preuve d'un sang-froid à toute épreuve pour transformer le penalty et arracher le match nul.

    Gabriel Jesus (N/A) :

    Il a remplacé Gyokeres pour les 10 dernières minutes.

    Mikel Arteta (5/10) :

    Il a sélectionné son équipe la plus forte possible, mais celle-ci a semblé assez rouillée tout au long du match, et sa sortie après la pause a été alarmante. Il a eu beaucoup de chance d'obtenir le match nul, même si ce sont ses remplaçants qui ont sauvé l'égalisation.

