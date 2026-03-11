Notes des joueurs d'Arsenal contre le Bayer Leverkusen : Kai Havertz hante son ancien club tandis que Noni Madueke s'illustre après les difficultés rencontrées par Bukayo Saka et la défense des Gunners lors du match nul en Ligue des champions

Malgré un bon début de match de la part d'Arsenal, il y a eu peu d'occasions franches pour les deux équipes en première mi-temps. Gabriel Martinelli a été le plus proche d'ouvrir le score lorsqu'une belle action collective s'est terminée par un tir qui a heurté la barre transversale.

Les Gunners ont toutefois été pris au dépourvu dès la reprise, Leverkusen ayant immédiatement fait progresser le ballon vers l'avant pour permettre à Martin Terrier de tenter une tête vers le but. David Raya a bien réagi en détournant le ballon au-dessus de la barre transversale, mais il n'a rien pu faire pour empêcher Andrich de marquer de la tête sur le corner qui a suivi, l'international allemand ayant surgi au second poteau.

Arsenal s'est largement installé dans la moitié de terrain de Leverkusen pendant le reste de la seconde période, mais n'a pas vraiment réussi à mettre Janis Blaswich, le gardien de Leverkusen, à l'épreuve. Jurrien Timber a été le plus proche d'égaliser en plaçant une tête à bout portant.

Les Gunners ont finalement été sauvés de la défaite lorsque Noni Madueke a pénétré dans la surface et a été fauché par Malik Tillman, permettant à Havertz de ne pas se tromper depuis le point de penalty.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à la BayArena...