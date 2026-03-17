Notes des joueurs d'Arsenal contre le Bayer Leverkusen : Eberechi Eze, quel talent ! Une frappe fulgurante et un superbe but de Declan Rice assurent une place en quarts de finale de la Ligue des champions aux prétendants au quadruplé

Fort de sa victoire spectaculaire contre Everton ce week-end, Arsenal a démarré sur les chapeaux de roue en première mi-temps, mais s'est heurté à une série d'arrêts exceptionnels de Janis Blaswich, le gardien de Leverkusen. À la 36e minute, le gardien visiteur n'a toutefois rien pu faire lorsque Eze a contrôlé une passe de Leandro Trossard, s'est retourné et a décoché une frappe sensationnelle qui s'est logée dans la lucarne, ouvrant ainsi le score et donnant l'avantage à Arsenal au score cumulé.

Les locaux ont dû attendre un peu plus d'une heure de jeu pour doubler leur avance, et ce but a été marqué d'une autre superbe frappe, cette fois-ci de Rice, qui a bien contrôlé un ballon lobé, s'est élancé vers l'entrée de la surface et a ensuite trouvé le coin du but d'une belle frappe enroulée en pleine course.

Leverkusen a poussé en fin de match pour tenter de revenir dans la partie, mais la frappe de Christian Kofane, repoussée de justesse par David Raya, a été leur meilleure occasion, tandis que l'équipe d'Arteta s'assurait sa place en quarts de finale.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates...