Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Eberechi Eze Declan Rice Arsenal Leverkusen 2025-26Getty Images
Charles Watts

Traduit par

Notes des joueurs d'Arsenal contre le Bayer Leverkusen : Eberechi Eze, quel talent ! Une frappe fulgurante et un superbe but de Declan Rice assurent une place en quarts de finale de la Ligue des champions aux prétendants au quadruplé

Eberechi Eze et Declan Rice ont propulsé Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions de manière sensationnelle grâce à des buts magnifiques, les Gunners ayant battu un Bayer Leverkusen tenace 2-0 à l'Emirates Stadium pour sceller une victoire 3-1 sur l'ensemble des deux matchs face à l'équipe de Bundesliga. La frappe puissante d'Eze en première mi-temps a lancé l'équipe de Mikel Arteta sur la voie de la victoire, et Rice a scellé le sort du match avec un superbe deuxième but après la pause, permettant ainsi aux Gunners d'affronter le Sporting CP en quarts de finale.

Fort de sa victoire spectaculaire contre Everton ce week-end, Arsenal a démarré sur les chapeaux de roue en première mi-temps, mais s'est heurté à une série d'arrêts exceptionnels de Janis Blaswich, le gardien de Leverkusen. À la 36e minute, le gardien visiteur n'a toutefois rien pu faire lorsque Eze a contrôlé une passe de Leandro Trossard, s'est retourné et a décoché une frappe sensationnelle qui s'est logée dans la lucarne, ouvrant ainsi le score et donnant l'avantage à Arsenal au score cumulé.

Les locaux ont dû attendre un peu plus d'une heure de jeu pour doubler leur avance, et ce but a été marqué d'une autre superbe frappe, cette fois-ci de Rice, qui a bien contrôlé un ballon lobé, s'est élancé vers l'entrée de la surface et a ensuite trouvé le coin du but d'une belle frappe enroulée en pleine course.

Leverkusen a poussé en fin de match pour tenter de revenir dans la partie, mais la frappe de Christian Kofane, repoussée de justesse par David Raya, a été leur meilleure occasion, tandis que l'équipe d'Arteta s'assurait sa place en quarts de finale.

GOAL note les joueurs d'Arsenal à l'Emirates...

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (8/10) :

    Il a eu un petit moment de flottement sur un corner en deuxième mi-temps, mais à part ça, il a fait tout ce qu'on lui demandait. Superbe arrêt en fin de match.

    Ben White (7/10) :

    Bonne entente avec Saka sur le côté droit. Un peu fatigué en deuxième mi-temps, ce qui n'était pas surprenant. Remplacé par Mosquera.

    William Saliba (7/10) :

    A connu quelques moments difficiles face à Kofane et a failli marquer un but contre son camp bizarre lorsque le ballon a rebondi sur son genou et a lobé le gardien.

    Gabriel Magalhaes (8/10) :

    Il estimera qu'il aurait pu faire mieux sur quelques occasions de tête en première mi-temps. Solide comme à son habitude en défense.

    Piero Hincapie (8/10) :

    Il semblait prendre plaisir à affronter son club d'origine. Un joueur en excellente forme.

    • Publicité
  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (7/10) :

    Une performance bien plus convaincante après quelques matchs en demi-teinte ces derniers temps. Il a fait circuler le ballon rapidement et a bien assuré le relance devant la défense à quatre.

    Declan Rice (8/10) :

    Une solide prestation au cœur du milieu de terrain, couronnée par un superbe but en deuxième mi-temps qui a porté le score à 2-0. Une technique et une finition exceptionnelles pour trouver le coin du but.

    Eberechi Eze (9/10) :

    Un but incroyable pour débloquer la situation. Exactement le genre de moment décisif pour faire basculer un match pour lequel Arsenal l'a recruté. Sensationnel. Seule inquiétude : il a dû quitter le terrain en boitant en raison d'une blessure en deuxième mi-temps, à l'approche de la finale de la Carabao Cup dimanche à Wembley.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (7/10) :

    Bien meilleur que ces dernières semaines. Toujours impliqué et dangereux. Il semblait apprécier la présence de White derrière lui au poste d'arrière droit. Il a mis le gardien à l'épreuve à plusieurs reprises.

    Viktor Gyokeres (8/10) :

    Son jeu de conservation s'améliore clairement au fil de la saison. Quelques belles touches de balle et il a bien exploité les couloirs pour étirer la défense du Bayer. Il s'est donné à fond pour l'équipe.

    Leandro Trossard (7/10) :

    Malchanceux de ne pas avoir marqué sur deux tentatives bien arrêtées par Blaswich. A semblé un peu rouillé par moments pour son retour, mais très impliqué.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Kai Havertz (6/10) :

    Il a remplacé Eze, blessé, et semblait avoir porté le score à 3-0, mais le ballon a touché sa main et le but a été refusé.

    Gabriel Martinelli (6/10) :

    N'a pas vraiment réussi à entrer dans le match.

    Cristhian Mosquera (6/10) :

    A remplacé White, qui commençait à montrer des signes de fatigue

    Christian Norgaard (6/10) :

    A assuré la sécurité au milieu

    Myles Lewis-Skelly (N/A) :

    Entré en jeu dans le temps additionnel

    Mikel Arteta (8/10) :

    A légèrement remanié son effectif et sera ravi de la performance.

Carabao Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0