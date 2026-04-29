Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arsenal GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Notes des joueurs d'Arsenal contre l'Atlético de Madrid : Viktor Gyokeres a répondu présent et Declan Rice a imposé sa loi, mais la demi-finale de la Ligue des champions reste indécise

Player ratings
Arsenal
V. Gyoekeres
Ligue des Champions
FEATURES
Atletico Madrid vs Arsenal

Mercredi, Arsenal a dû se contenter d'un match nul 1-1 âprement disputé lors du match aller de sa demi-finale de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid. Les Gunners pourront toutefois nourrir des regrets, car ils ont vu leur demande de penalty en fin de rencontre rejetée, une décision qui aurait pu leur offrir la victoire après les penalties convertis par Viktor Gyokeres et Julian Alvarez de part et d'autre de la mi-temps.

Les visiteurs ont dominé une première période prudente, conclue par un tir puissant de Gyokeres, après une poussée maladroite de David Hancko dans la surface. David Raya avait dû repousser une belle frappe d’Alvarez, et Noni Madueke avait failli ouvrir le score d’une frappe enroulée, mais les occasions avaient été rares.

La donne a toutefois changé après la pause : Arsenal a perdu le fil du match et a parfois subi. Alvarez a égalisé sur penalty à la 10^e minute de la seconde période après une main de Ben White. Les Gunners ont ensuite traversé un véritable siège : arrêt réflexe de Raya face à Ademola Lookman, intervention héroïque de Gabriel Magalhaes pour empêcher Antoine Griezmann de marquer et tir du Français sur le poteau.

Les Gunners pensaient obtenir un troisième penalty et prendre l’avantage à dix minutes du terme lorsque le remplaçant Eberechi Eze s’effondra après un nouveau tacle de Hancko, mais l’arbitre revint sur sa décision, de manière controversée, après consultation de l’écran de bord de terrain. La frustration londonienne a failli s’accentuer dans le temps additionnel, mais la frappe de Nahuel Molina a frôlé la lucarne, et les Gunners ont finalement dû se contenter d’un précieux match nul à l’aller.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au Metropolitano...

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (7/10) :

    Sans lui, Arsenal aurait pu connaître une soirée plus difficile. Il a réalisé des arrêts décisifs face à Alvarez et Lookman, chacun à deux reprises, mais s’est montré impuissant sur le penalty.

    Ben White (6/10) :

    Constamment sollicité par le vif Lookman, il a parfois perdu son vis-à-vis et a été sanctionné pour un geste de la main.

    William Saliba (7/10) :

    Il s'est parfois mis en difficulté, mais a globalement offert une présence solide et réalisé plusieurs interventions décisives.

    Gabriel Magalhaes (6/10) :

    Un peu imprécis dans ses interventions en début de match. A réalisé un blocage miraculeux pour empêcher Griezmann de marquer à bout portant.

    Piero Hincapie (6/10) :

    S’est souvent positionné intelligemment en phase offensive, même s’il a parfois ralenti la circulation du ballon. Solide défensivement.

    • Publicité
  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Martin Zubimendi (6/10) :

    Serein, il s’est toutefois montré discret dans l’entrejeu, laissant Rice assumer une grande partie de la charge.

    Declan Rice (7/10) :

    S’est épanoui dans l’ambiance électrique du match, se montrant partout sur le terrain. Il a réalisé des interventions défensives cruciales tout en lançant les attaques.

    Martin Ødegaard (5/10) :

    Il a réalisé quelques belles touches de balle pour relier le milieu de terrain et l’attaque, mais n’a pas réussi à créer autant d’occasions qu’il l’aurait souhaité. Remplacé assez tôt par Eze.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-ARSENALAFP

    Attaque

    Noni Madueke (6/10) :

    Il a failli ouvrir le score d’une frappe puissante, avant de s’éteindre progressivement et d’être remplacé.

    Viktor Gyokeres (7/10) :

    D’abord très combatif, il a intelligemment obtenu puis transformé le penalty. Beaucoup plus discret en seconde période.

    Gabriel Martinelli (5/10) :

    Il n’a jamais vraiment trouvé son rythme et a logiquement cédé sa place lorsque l’Atlético a pris le contrôle du match.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Eberechi Eze (7/10) :

    Beaucoup plus incisif qu’Odegaard, il aurait mérité un penalty après un joli geste technique.

    Gabriel Jesus (6/10) :

    Il s’est immédiatement impliqué et a posé des problèmes grâce à son physique, même s’il n’a pas eu d’occasions franches.

    Bukayo Saka (6/10) :

    Plus menaçant que Madueke, il a toutefois manqué de son efficacité habituelle.

    Leandro Trossard (6/10) :

    Très actif dans l’espace intermédiaire, il a toutefois été constamment pris en tenaille par les défenseurs de l’Atlético avant de pouvoir déclencher une passe ou une frappe.

    Cristhian Mosquera (N/A) :

    Remplaçant, il est entré en jeu pour aider Arsenal à préserver un précieux match nul.

    Mikel Arteta (7/10) :

    Il ne pourra se satisfaire de la manière dont son équipe a perdu le contrôle en seconde période, mais il aurait sans doute signé pour ce nul avant le coup d’envoi, tant le professionnalisme affiché en première mi-temps était impressionnant.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Fulham crest
Fulham
FUL