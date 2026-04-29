Les visiteurs ont dominé une première période prudente, conclue par un tir puissant de Gyokeres, après une poussée maladroite de David Hancko dans la surface. David Raya avait dû repousser une belle frappe d’Alvarez, et Noni Madueke avait failli ouvrir le score d’une frappe enroulée, mais les occasions avaient été rares.

La donne a toutefois changé après la pause : Arsenal a perdu le fil du match et a parfois subi. Alvarez a égalisé sur penalty à la 10^e minute de la seconde période après une main de Ben White. Les Gunners ont ensuite traversé un véritable siège : arrêt réflexe de Raya face à Ademola Lookman, intervention héroïque de Gabriel Magalhaes pour empêcher Antoine Griezmann de marquer et tir du Français sur le poteau.

Les Gunners pensaient obtenir un troisième penalty et prendre l’avantage à dix minutes du terme lorsque le remplaçant Eberechi Eze s’effondra après un nouveau tacle de Hancko, mais l’arbitre revint sur sa décision, de manière controversée, après consultation de l’écran de bord de terrain. La frustration londonienne a failli s’accentuer dans le temps additionnel, mais la frappe de Nahuel Molina a frôlé la lucarne, et les Gunners ont finalement dû se contenter d’un précieux match nul à l’aller.

GOAL note les joueurs d'Arsenal au Metropolitano...