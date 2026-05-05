Notes des joueurs d’Arsenal contre l’Atlético de Madrid : les Gunners s’envolent pour Budapest ! Bukayo Saka a pris ses responsabilités et qualifie l’équipe de Mikel Arteta pour la finale de la Ligue des champions, lors d’une soirée mémorable dans le nord de Londres

Le match pouvait basculer à la moindre erreur, et c’est précisément ce qui s’est produit. À une minute de la mi-temps, Jan Oblak repoussait un tir de Leandro Trossard directement dans les pieds de Saka, qui inscrivait sans difficulté le premier but de la rencontre depuis l’intérieur de la surface, sous les yeux d’un public en délire.

Les Colchoneros ont ensuite mis la pression en seconde période, mais leur meilleure occasion est née d’une erreur de William Saliba : Giuliano Simeone, après un dégagement de la tête manqué du Français, a bien contourné David Raya, mais n’a pas réussi à ouvrir le score.

Au final, Arsenal a tenu bon sans trop de difficulté et n'est plus qu'à une victoire de remporter sa toute première Coupe d'Europe. Ci-dessous, GOAL note tous les Gunners en action lors de cette soirée historique à l'Emirates...