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Arsenal Atletico Madrid ratings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Notes des joueurs d’Arsenal contre l’Atlético de Madrid : les Gunners s’envolent pour Budapest ! Bukayo Saka a pris ses responsabilités et qualifie l’équipe de Mikel Arteta pour la finale de la Ligue des champions, lors d’une soirée mémorable dans le nord de Londres

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Arsenal
B. Saka
Ligue des Champions
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Arsenal vs Atletico Madrid

Bukayo Saka a inscrit l’unique but de la rencontre, qualifiant Arsenal pour sa première finale de Ligue des champions depuis vingt ans. Les Gunners ont battu l’Atlético de Madrid 1-0 mardi, au terme d’un match serré et tendu, pour s’imposer 2-1 sur l’ensemble des deux manches. La demi-finale était restée indécise après les penalties échangés par Viktor Gyokeres et Julian Alvarez au Metropolitano la semaine dernière, et les deux formations ont de nouveau fait jeu égal lors du retour à l’Emirates.

Le match pouvait basculer à la moindre erreur, et c’est précisément ce qui s’est produit. À une minute de la mi-temps, Jan Oblak repoussait un tir de Leandro Trossard directement dans les pieds de Saka, qui inscrivait sans difficulté le premier but de la rencontre depuis l’intérieur de la surface, sous les yeux d’un public en délire.

Les Colchoneros ont ensuite mis la pression en seconde période, mais leur meilleure occasion est née d’une erreur de William Saliba : Giuliano Simeone, après un dégagement de la tête manqué du Français, a bien contourné David Raya, mais n’a pas réussi à ouvrir le score.

Au final, Arsenal a tenu bon sans trop de difficulté et n'est plus qu'à une victoire de remporter sa toute première Coupe d'Europe. Ci-dessous, GOAL note tous les Gunners en action lors de cette soirée historique à l'Emirates...

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Gardien de but et défense

    David Raya (7/10) :

    Peu sollicité, il a néanmoins répondu présent lors de ses interventions en seconde période, et ses relances ont globalement été de bonne qualité.

    Ben White (7/10) :

    Il a adressé une passe en profondeur à Gyokeres qui a permis de débloquer la situation et n'a commis aucune erreur défensive.

    William Saliba (6/10) :

    Il a réalisé quelques interventions défensives soignées pour empêcher Alvarez de s'échapper en première mi-temps, mais il a eu beaucoup de chance que son coup de tête imprécis n'ait pas permis à Giuliano d'égaliser.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Il a réalisé un tacle millimétré pour stopper Giuliano sans le faucher, puis il a immédiatement repoussé le danger en se interposant entre le ballon et l’adversaire après une parade de Raya.

    Riccardo Calafiori (6/10) :

    L’Italien a conservé son poste de latéral gauche devant Hincapie et, comme à son habitude, a constamment cherché à monter dès que l’occasion se présentait. Il a toutefois été épargné par l’arbitre, qui avait déjà sifflé un coup franc en faveur de Gabriel, alors qu’il piétinait Griezmann dans la surface.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Myles Lewis-Skelly (7/10) :

    Préféré à Zubimendi après sa prestation convaincante contre Fulham ce week-end, il a évité de justesse un carton jaune dès l’entame pour une faute sur Llorente. Malgré ce départ chaotique, le jeune milieu de 19 ans a brillé pour seulement sa deuxième sortie avec les Gunners.

    Declan Rice (7/10) :

    Il a réalisé un énorme tacle pour priver Giuliano d’un but certain, tout en effectuant quelques percées sensationnelles dans le camp de l’Atlético, et ce malgré le fait qu’il évoluait dans un rôle plus en retrait.

    Eberechi Eze (4/10) :

    Aligné à son poste de prédilection, il s’est toutefois montré très médiocre. S’il n’avait pas perdu le ballon à plusieurs reprises, on aurait oublié sa présence sur le terrain. Remplacé à juste titre avant l’heure de jeu.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (7/10) :

    Discret durant la majeure partie de la rencontre, il a toutefois offert l’avantage à Arsenal juste avant la mi-temps en poussant le ballon au fond des filets après avoir été le plus prompt à exploiter l’erreur d’Oblak. Logiquement, il s’est rapidement essoufflé, n’en étant qu’à son deuxième match de titularisation depuis son retour de blessure, et a cédé sa place à la 58e minute.

    Viktor Györkös (7/10) :

    Sans surprise, le premier but est intervenu après son bon travail sur le côté droit, tant il avait su exploiter les espaces dès l’entame. Il a bien failli doubler la mise, mais sa frappe a été repoussée par le gardien. Malgré cette occasion manquée, la soirée reste encourageante pour l’attaquant souvent critiqué.

    Leandro Trossard (7/10) :

    Il a participé à l’ouverture du score par une frappe puissante que Oblak n’a pu qu’repousser, avant de multiplier les efforts défensifs sur le flanc gauche.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Martin Ødegaard (6/10) :

    Le capitaine, de retour en forme, est entré en jeu en milieu de deuxième mi-temps à la place d'Eze, peu efficace, et a aidé Arsenal à s'imposer.

    Noni Madueke (6/10) :

    Il a remplacé Saka sur l’aile droite et a apporté une réelle intensité grâce à son pressing.

    Piero Hincapie (6/10) :

    Il a immédiatement créé une occasion en or pour Gyokeres après avoir remplacé Calafiori au poste d’arrière gauche.

    Martin Zubimendi (N/A) :

    A remplacé Lewis-Skelly au milieu de terrain en toute fin de rencontre.

    Gabriel Martinelli (N/A) :

    A remplacé Trossard à moins de dix minutes de la fin.

    Mikel Arteta (8/10) :

    Il a aligné un onze de départ résolument offensif et son pari sur la condition physique de Saka a porté ses fruits, le joueur phare d’Arsenal marquant d’une frappe digne d’un attaquant juste avant la mi-temps. Il mérite également d’être salué pour avoir fait confiance à Lewis-Skelly lors d’un match aussi crucial pour le club.

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