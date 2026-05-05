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Mark Doyle

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Notes des joueurs d’Arsenal contre l’Atlético de Madrid : les Gunners s’envolent pour Budapest ! Bukayo Saka a fait la différence, qualifiant l’équipe de Mikel Arteta pour la finale de la Ligue des champions lors d’une soirée mémorable dans le nord de Londres

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B. Saka
Ligue des Champions
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Arsenal vs Atletico Madrid

Bukayo Saka a inscrit l’unique but de la rencontre, propulsant Arsenal en finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 20 ans. Les Gunners l’ont emporté 1-0 mardi soir face à l’Atlético de Madrid, après un match serré et tendu, et s’imposent 2-1 au score cumulé. La demi-finale était restée indécise après les penalties convertis par Viktor Gyokeres et Julian Alvarez au Metropolitano la semaine dernière, et les deux formations se sont à nouveau neutralisées lors du retour à l’Emirates.

Le match pouvait basculer à tout moment sur une erreur, et c’est exactement ce qui s’est produit. À la 44e minute, Jan Oblak repoussait un tir de Leandro Trossard directement dans les pieds de Saka, qui concluait aisément depuis l’intérieur de la surface pour le plus grand bonheur des supporters locaux.

Les Colchoneros ont ensuite accentué la pression en seconde période, mais leur meilleure occasion est née d’une erreur de William Saliba : Giuliano Simeone, après une tête maladroite du Français, a bien contourné David Raya, mais n’a pas réussi à ouvrir le score.

Au final, Arsenal a tenu bon sans trop de difficulté et n’est plus qu’à une victoire de remporter sa toute première Coupe d’Europe. Ci-dessous, GOAL note tous les Gunners en action lors de cette soirée historique à l’Emirates…

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    Gardien de but et défense

    David Raya (7/10) :

    Peu sollicité, il a néanmoins répondu présent lors de ses interventions en seconde période, et ses relances ont globalement été de bonne qualité.

    Ben White (7/10) :

    Il a adressé une passe en profondeur à Gyokeres qui a permis de débloquer la situation et n'a commis aucune erreur en défense.

    William Saliba (6/10) :

    Il a réalisé plusieurs interventions défensives soignées pour empêcher Alvarez de s’échapper en première période, mais il a eu beaucoup de chance que son coup de tête imprécis n’offre pas à Giuliano l’occasion d’égaliser.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Il a réalisé un travail défensif remarquable sur Giuliano sans commettre de faute, puis il a immédiatement repoussé le danger en se interposant entre le ballon et l’adversaire après une parade de Raya.

    Riccardo Calafiori (6/10) :

    L’Italien a conservé son poste de latéral gauche devant Hincapie et, comme à son habitude, a constamment cherché à monter dès que l’occasion se présentait. Il a toutefois été épargné par l’arbitre, le coup de sifflet ayant déjà retenti pour un coup franc en faveur de Gabriel alors qu’il piétinait Griezmann dans la surface.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Myles Lewis-Skelly (7/10) :

    Préféré à Zubimendi après son match convaincant contre Fulham ce week-end, il a évité de justesse un carton jaune dès l’entame pour une faute sur Llorente. Malgré ce départ chaotique, le milieu de 19 ans a brillé pour seulement sa deuxième sortie avec les Gunners.

    Declan Rice (7/10) :

    Il a réalisé un énorme tacle pour empêcher Giuliano de marquer un but certain, tout en effectuant quelques percées sensationnelles dans le camp de l’Atlético, bien qu’il ait joué dans un rôle plus en retrait.

    Eberechi Eze (4/10) :

    Aligné à son poste de prédilection, il s’est toutefois montré très médiocre. S’il n’avait pas perdu le ballon à plusieurs reprises, on aurait oublié sa présence sur le terrain. Remplacé à juste titre avant l’heure de jeu.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (7/10) :

    Discret la majeure partie de la rencontre, il a toutefois offert l’avantage à Arsenal juste avant la mi-temps en poussant le ballon au fond des filets après avoir été le plus prompt à exploiter l’erreur d’Oblak. Logiquement moins frais pour son deuxième match de retour de blessure, il a cédé sa place à la 58e minute.

    Viktor Györkös (7/10) :

    Sans surprise, le premier but est intervenu après son bon travail sur le côté droit, tant il avait rapidement exploité les espaces. Il a bien failli doubler l’avance de son équipe, mais il a manqué une occasion en or ; malgré tout, la soirée reste encourageante pour cet attaquant souvent critiqué.

    Leandro Trossard (7/10) :

    Il a participé à l’ouverture du score grâce à une frappe puissante que Oblak n’a pu qu’repousser, avant de multiplier les efforts défensifs sur le flanc gauche.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Martin Ødegaard (6/10) :

    Le capitaine, de retour en forme, est entré en jeu en milieu de deuxième mi-temps à la place d'Eze, peu efficace, et a aidé Arsenal à s'imposer.

    Noni Madueke (6/10) :

    Il a remplacé Saka sur l’aile droite et a apporté une réelle intensité grâce à son pressing.

    Piero Hincapie (6/10) :

    Il a immédiatement créé une occasion en or pour Gyokeres après avoir remplacé Calafiori au poste d’arrière gauche.

    Martin Zubimendi (N/A) :

    N’est entré en jeu qu’en toute fin de match pour remplacer Lewis-Skelly au milieu de terrain.

    Gabriel Martinelli (N/A) :

    A remplacé Trossard à moins de dix minutes de la fin.

    Mikel Arteta (8/10) :

    Il a aligné un onze de départ résolument offensif et son pari sur la fraîcheur de Saka a porté ses fruits, le joueur phare d’Arsenal marquant un but digne d’un avant-centre juste avant la mi-temps. Il mérite aussi d’être salué pour avoir fait confiance à Lewis-Skelly dans un match aussi crucial pour le club.

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