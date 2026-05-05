Le match pouvait basculer à tout moment sur une erreur, et c’est exactement ce qui s’est produit. À la 44e minute, Jan Oblak repoussait un tir de Leandro Trossard directement dans les pieds de Saka, qui concluait aisément depuis l’intérieur de la surface pour le plus grand bonheur des supporters locaux.

Les Colchoneros ont ensuite accentué la pression en seconde période, mais leur meilleure occasion est née d’une erreur de William Saliba : Giuliano Simeone, après une tête maladroite du Français, a bien contourné David Raya, mais n’a pas réussi à ouvrir le score.

Au final, Arsenal a tenu bon sans trop de difficulté et n’est plus qu’à une victoire de remporter sa toute première Coupe d’Europe. Ci-dessous, GOAL note tous les Gunners en action lors de cette soirée historique à l’Emirates…