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Mark Doyle

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Notes des joueurs d’Arsenal contre Fulham : Bukayo Saka est de retour ! Survolant la rencontre, le « Starboy » a brillé de mille feux, permettant aux Gunners de prendre six points d’avance et d’améliorer leur différence de buts grâce à une victoire aisée à l’Emirates

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Arsenal
B. Saka
V. Gyoekeres
Premier League
FEATURES
M. Arteta
Arsenal vs Fulham
Fulham

Titularisé pour la première fois en Premier League depuis mars, Bukayo Saka a marqué un but et offert une passe décisive samedi soir, permettant à Arsenal de dominer Fulham 3-0 à l’Emirates Stadium et de porter son avance à six points sur Manchester City en tête du classement. De retour de blessure au talon d’Achille après le match nul en demi-finale aller de la Ligue des champions contre l’Atlético Madrid en milieu de semaine, le « Starboy » des Gunners n’a montré aucun signe de rouille pour ce match que son équipe devait impérativement remporter.

Bukayo Saka a dominé le latéral gauche de Fulham, Antonee Robinson, lors d’une première mi-temps de haut niveau. Il a d’abord servi Viktor Gyokeres sur un plateau après avoir éliminé Raúl Jiménez sur l’aile droite, puis il a doublé la marque d’une frappe précise au premier poteau, sur un centre du même Gyokeres.

Juste avant la mi-temps, Gyokeres a ensuite porté le score à 3-0 d’une tête sur un centre de Leandro Trossard. Le match étant déjà dans la poche, Arteta a alors décidé de remplacer Saka pour le préserver en vue du match retour de mardi contre l’Atlético.

Voici les notes de GOAL pour tous les joueurs d’Arsenal alignés ce soir dans le nord de Londres…

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    David Raya (6/10) :

    Il n’a pratiquement rien eu à faire face à un Fulham bien trop limité.

    Ben White (5/10) :

    Le maillon faible de la défense à quatre d’Arsenal, il a tenté de monter quand il le pouvait, mais ses passes manquaient de précision.

    William Saliba (7/10) :

    Libre de toute contrainte défensive, le Français s’est projeté vers l’avant à plusieurs reprises et a failli offrir un but à son partenaire en défense centrale, Gabriel, grâce à un magnifique ballon vers le deuxième poteau.

    Gabriel Magalhaes (7/10) :

    Il a logiquement dominé son duel physique avec l’attaquant de Fulham, Jimenez, et, comme à son habitude, a créé le danger sur coups de pied arrêtés.

    Riccardo Calafiori (8/10) :

    De retour à gauche de la défense, l’Italien a été malchanceux : une belle tête a été (à juste titre) refusée pour hors-jeu et une autre a heurté la barre transversale. Malgré tout, il s’est montré un excellent relais sur le flanc gauche tout au long de la rencontre, réalisant même un blocage décisif pour stopper Jimenez en première période. Il espère désormais être titulaire au match retour contre l’Atlético.

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  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Myles Lewis-Skelly (7/10) :

    Aligné à son poste de prédilection au milieu de terrain, il a largement contribué à la domination d’Arsenal en remportant de nombreux duels et en ne ratant pratiquement aucune passe. Pourrait-il être préféré à un Martin Zubimendi fatigué face à l’Atlético ?

    Declan Rice (7/10) :

    Il a connu une rencontre tranquille au cœur du jeu des Gunners et a constamment orienté le ballon avec justesse. Il a cédé sa place peu après l’heure de jeu pour souffler.

    Eberechi Eze (6/10) :

    Il a endossé le rôle de meneur de jeu en l’absence du capitaine Martin Odegaard, blessé, et a joué un rôle clé dans le deuxième but des Gunners grâce à une superbe passe en profondeur pour Gyokeres. À l’image d’Arsenal, cependant, il a manqué d’intensité et de mordant après la pause. Il devrait donc retrouver le banc mardi soir.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaque

    Bukayo Saka (8/10) :

    Il a annoncé son retour tant attendu dans le onze de départ par une sublime passe décisive pour Gyokeres, puis a porté le score à 2-0 d’une frappe puissante après avoir de nouveau bien combiné avec le Suédois. Il a été remplacé sans surprise à la mi-temps, en vue du match contre l’Atlético.

    Viktor Gyokeres (8/10) :

    Il a ouvert le score d’une tête puissante, typique de son profil d’avant-centre, avant de servir Saka pour le deuxième but des Gunners. Le meilleur restait à venir : l’attaquant suédois a fait preuve d’une remarquable habileté pour reprendre de la tête un centre lobé de Trossard et l’envoyer au fond des filets. Un seul bémol : il n’a pas réussi à compléter son triplé après avoir été lancé en profondeur en début de seconde période.

    Leandro Trossard (7/10) :

    Le Belge a livré une performance pleine d’énergie ; une de ses passes décisives a été refusée pour un hors-jeu de Calafiori, mais il a finalement été récompensé après une brillante percée sur l’aile gauche conclue par Gyokeres.

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Noni Madueke (6/10) :

    Remplaçant Saka à la mi-temps, il a immédiatement mis Robinson sous pression.

    Martin Zubimendi (6/10) :

    Entré en jeu à la place de Rice au milieu de terrain en cours de seconde période, il a permis à l’équipe de maintenir son rythme.

    Gabriel Jesus (6/10) :

    A remplacé Gyokeres en attaque à la 64e minute, mais n'a eu que quelques occasions peu franches.

    Max Dowman (non noté) :

    Entré en jeu pour les treize dernières minutes, il a immédiatement exhibé un éclat de son talent en dribble.

    Cristhian Mosquera (N/A) :

    Entré en fin de match à la place de White, il a réalisé une intervention décisive pour empêcher Fulham de marquer un but de consolation.

    Mikel Arteta (8/10) :

    La soirée de l’Espagnol ne pouvait pas mieux se dérouler : Saka a été étincelant, Gyokeres a ajouté deux buts et la rencontre était déjà pliée à la mi-temps, ce qui lui a permis de remplacer les deux buteurs, ainsi que Rice, bien avant le coup de sifflet final. Arsenal se retrouve ainsi en excellente position, aussi bien en Premier League qu’en Ligue des champions.

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