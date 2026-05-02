Bukayo Saka a dominé le latéral gauche de Fulham, Antonee Robinson, lors d’une première mi-temps de haut niveau. Il a d’abord servi Viktor Gyokeres sur un plateau après avoir éliminé Raúl Jiménez sur l’aile droite, puis il a doublé la marque d’une frappe précise au premier poteau, sur un centre du même Gyokeres.

Juste avant la mi-temps, Gyokeres a ensuite porté le score à 3-0 d’une tête sur un centre de Leandro Trossard. Le match étant déjà dans la poche, Arteta a alors décidé de remplacer Saka pour le préserver en vue du match retour de mardi contre l’Atlético.

Voici les notes de GOAL pour tous les joueurs d’Arsenal alignés ce soir dans le nord de Londres…